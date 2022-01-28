Оставить коммент

Кузов гоночного КамАЗа превратили в мощный компьютер и разыграют в лотерею

Интерьер электрического ретроминивэна VW ID.Buzz рассекретили до премьеры. В нём есть спальное место

Новости

Алексей Олефиренко

Комменты

Пользователь форума VWIDTalk поделился фотографиями салона электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz, официальная премьера которого состоится в марте. Снимки были сделаны во время пресс-тура, организованного в Испании. В нём участвовал единственный автомобиль со стандартной колёсной базой.

1/4
  • Салон ID.Buzz похож на интерьеры ID.3 и ID.4. У него те же цифровая приборная панель, большой планшет мультимедийной системы в центре, трёхспицевый руль и педали с символикой воспроиз­ведения и паузы. При этом иначе оформлены воздуховоды климатической системы, а между передними сиденьями установлена сдвижная консоль.
  • Судя по оранжево-белому сочетанию обивки, на фотографиях запечатлён ID.Buzz приветственной серии 1st Edition — похожая комбинация использовалась в кроссовере ID.4 1st Edition.
  • Багажник у ID.Buzz с двойным дном. Он позволяет не только прятать длинномеры (вроде лыж) в подполье, но и создавать ровный пол при сложенных сиденьях второго ряда. В таком виде его можно использовать как спальное место.
  • Система рельсов, показанная на концепте ID.Buzz и позволяющая трансформи­ровать салон минивэна в широком диапазоне, у сфото­графиро­ванного экземпляра отсутствует. Однако не исключено, что её сохранят и сделают прерогативой более дорогой длиннобазной версии.
  • Премьера ID.Buzz — идеологического наследника «хиппи-бусов» Volkswagen T1 и T2 — запланирована на 9 марта. Ожидается, что модель станут оснащать несколькими вариантами силовых установок мощностью до 306 лошадиных сил и предложат как в коротко-, так и длиннобазном варианте. Последний получит семь посадочных мест. Кроме того, модель будет выпускаться в грузовом исполнении — и тоже как с короткой, так и с растянутой колёсной базой.

С 2023 года автомобили Volkswagen получат систему автономного управления, разработанную совместно с Bosch. Перво­начально это будет автопилот второго уровня, но в будущем уровень системы усовершен­ствуют до четвёртого.

Как вам салон ID.Buzz?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я