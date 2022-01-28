Интерьер электрического ретроминивэна VW ID.Buzz рассекретили до премьеры. В нём есть спальное место

Пользователь форума VWIDTalk поделился фотографиями салона электрического минивэна Volkswagen ID.Buzz, официальная премьера которого состоится в марте. Снимки были сделаны во время пресс-тура, организованного в Испании. В нём участвовал единственный автомобиль со стандартной колёсной базой.