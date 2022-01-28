Интерьер электрического ретроминивэна VW ID.Buzz рассекретили до премьеры. В нём есть спальное место

- Салон ID.Buzz похож на интерьеры ID.3 и ID.4. У него те же цифровая приборная панель, большой планшет мультимедийной системы в центре, трёхспицевый руль и педали с символикой воспроизведения и паузы. При этом иначе оформлены воздуховоды климатической системы, а между передними сиденьями установлена сдвижная консоль.
- Судя по оранжево-белому сочетанию обивки, на фотографиях запечатлён ID.Buzz приветственной серии 1st Edition — похожая комбинация использовалась в кроссовере ID.4 1st Edition.
- Багажник у ID.Buzz с двойным дном. Он позволяет не только прятать длинномеры (вроде лыж) в подполье, но и создавать ровный пол при сложенных сиденьях второго ряда. В таком виде его можно использовать как спальное место.
- Система рельсов, показанная на концепте ID.Buzz и позволяющая трансформировать салон минивэна в широком диапазоне, у сфотографированного экземпляра отсутствует. Однако не исключено, что её сохранят и сделают прерогативой более дорогой длиннобазной версии.
- Премьера ID.Buzz — идеологического наследника «хиппи-бусов» Volkswagen T1 и T2 — запланирована на 9 марта. Ожидается, что модель станут оснащать несколькими вариантами силовых установок мощностью до 306 лошадиных сил и предложат как в коротко-, так и длиннобазном варианте. Последний получит семь посадочных мест. Кроме того, модель будет выпускаться в грузовом исполнении — и тоже как с короткой, так и с растянутой колёсной базой.
С 2023 года автомобили Volkswagen получат систему автономного управления, разработанную совместно с Bosch. Первоначально это будет автопилот второго уровня, но в будущем уровень системы усовершенствуют до четвёртого.