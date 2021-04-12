Получаем диагностическую карту по новым правилам на иномарке с пробегом: получится или нет?

С 1 марта техосмотр проводится по новым правилам, и без визита к оператору получить диагно­стическую карту уже не выйдет. Но нюанс заключается в том, что до 1 октября бежать за новыми документами не надо: премьер-министр России Михаил Мишустин продлил срок действия уже выданных карт до середины осени, потому что система к новым правилам оказалась не готова. И пока большинство автомо­билистов готовится к поездке на дачу, а не на пункт ТО, мы решили попробовать само­стоятельно пройти диагностику по-новому, получить карту, а также рассказать, что изменилось в процедуре осмотра.

Напомним про ключевые изменения. Во-первых, появилось обязательное фото­графиро­вание автомобиля перед и после диагностики. Во-вторых, карты теперь оформляются в электронном виде прямо в информаци­онной системе ЕАИСТО. В неё же вносятся фото­графии с указанием координат места и времени съёмки. Как всё это происходит, мы проверили на себе, вместе с кроссовером Volkswagen Tiguan, которому как раз исполнилось четыре года. То есть с машиной, которой пора впервые посетить ТО.