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Получаем диагностическую карту по новым правилам на иномарке с пробегом: получится или нет?

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Влад Зенин

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С 1 марта техосмотр проводится по новым правилам, и без визита к оператору получить диагно­стическую карту уже не выйдет. Но нюанс заключается в том, что до 1 октября бежать за новыми документами не надо: премьер-министр России Михаил Мишустин продлил срок действия уже выданных карт до середины осени, потому что система к новым правилам оказалась не готова. И пока большинство автомо­билистов готовится к поездке на дачу, а не на пункт ТО, мы решили попробовать само­стоятельно пройти диагностику по-новому, получить карту, а также рассказать, что изменилось в процедуре осмотра.

Напомним про ключевые изменения. Во-первых, появилось обязательное фото­графиро­вание автомобиля перед и после диагностики. Во-вторых, карты теперь оформляются в электронном виде прямо в информаци­онной системе ЕАИСТО. В неё же вносятся фото­графии с указанием координат места и времени съёмки. Как всё это происходит, мы проверили на себе, вместе с кроссовером Volkswagen Tiguan, которому как раз исполнилось четыре года. То есть с машиной, которой пора впервые посетить ТО.

Подготовка к осмотру и проверка колёс

В 13:00 нас запускают на пункт техосмотра оператора «Автофорвард». Эксперт-техник просит свидетель­ство о регистрации автомобиля и сверяет данные. Следующий шаг — та самая фотосессия машины.

Автомобиль снимается спереди так, чтобы были видны и читались номера, а также марка машины. Но фото­графируют на обычный смартфон, который фиксирует координаты места съёмки, а также время, когда фото было сделано, — никакой дорогущей, специали­зированной фототехники. Без загрузки первой фото­графии начать процесс оформ­ления диагно­стической карты в ЕАИСТО невозможно.

Очередей на пункты технического осмотра пока нет, однако попасть на диагностику с первого раза мы не смогли: запись пару раз переносили.
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Очередей на пункты технического осмотра пока нет, однако попасть на диагностику с первого раза мы не смогли: запись пару раз переносили.

После этого эксперт проверяет давление в шинах, одно­временно осматривая диски на наличие трещин, ищет внешние порезы на покрышках, а также замеряет глубину рисунка протектора. На нашей машине стоят свежие шины, поэтому никаких вопросов не возникло. Обязатель­ное условие, согласно которому все четыре шины должны быть одинаковыми, естественно, тоже выполнено. Это раньше требовалась установка одинаковых шин только на одной оси, а теперь — на всех. На первичные проверки уходит всего пара минут.

Кстати, бытует миф, что нельзя пройти пройти техосмотр, если на машине нет брызговиков. На самом деле автомобиль должен иметь только преду­смотренные конструкцией брызговики, а если конструкцией машины они не преду­смотрены, то требовать их никто не будет. Проверка простая: если на машине имеются посадочные места для брызговиков и техно­логические отверстия для их крепления, то они должны быть установлены. 

Ещё один нюанс: ГОСТом оговаривается наличие только задних брызговиков.

Давление в шинах проверяют обычным манометром — оно должно быть одинаковым во всех покрышках. Можете проверить его самостоятельно перед осмотром — как минимум, для собственного успокоения.
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Давление в шинах проверяют обычным манометром — оно должно быть одинаковым во всех покрышках. Можете проверить его самостоятельно перед осмотром — как минимум, для собственного успокоения.

Дальнейший порядок осмотра может отличаться на разных пунктах, в зави­симости от конфигурации диагно­стической линии. Для нас же следующим этапом становится проверка тормозов.

Проверка тормозов

Машину загоняют на роликовый стенд. Сначала передними колёсами. Стенд раскручивает ролики, эксперт просит плавно нажать на педаль тормоза. По монитору бегут два зелёных столбца, в двух окошках меняются цифры — это результаты измерения удельной силы торможения. Посередине — показания разницы этой удельной силы на двух колёсах, которая не должна превышать 20 единиц. У нас стенд намерил всего девять.

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Затем машину нужно продвинуть вперёд — так, чтобы задние колёса встали на эти же ролики. Аналогичным образом проверяется удельная сила торможения на задних колёсах, а затем — стояночный тормоз. Ролики снова раскручи­вают колёса, а водитель по команде техника должен плавно потянуть ручник. Либо, как в нашем случае, активировать электро­механический стояночный тормоз. И тут уже равномер­ность не требуется: если хотя бы одно колесо тормозит нормально, и удельная сила этого торможения больше 16 единиц, то ручник считается исправным. Ведь даже одно заблокиро­ванное колесо удержит авто­мобиль от скаты­вания. На эти процедуры у нас ушло ещё 3 минуты.

Осмотр подвески и проверка люфтов

Следующий этап — поиск люфтов в подвеске. Для этого авто­мобиль загоняется на так называемый люфтомер — разно­видность вибро­стенда. Переднее колесо ставится на специальную площадку, которая начинает дёргаться из стороны в сторону. Техник в это время находится в смотровой яме, где контроли­рует состояние шаровых опор, рулевых тяг и амортизаторов.

По словам эксперта, люфтдетектор проверяет именно нагруженный автомобиль, что выгодно отличает его от проверки на подъёмнике при вывешенных колёсах — поэтому оценить состояние элементов подвески можно куда точнее. За рулём во время этой процедуры кажется, что подвеска вот-вот развалится на части, но никаких люфтов в ней не обнаружилось. А если бы они выявились, то пришлось бы использовать люфтомер — специальный прибор, одна часть которого устанавли­вается на колесе, другая — на руле. Руль покачивается из стороны в сторону, а на табло высвечи­вается величина люфта.

Нашей машине такая проверка не требовалась, но мы всё же попросили техника надеть прибор на руль — для иллюстрации. И после процедуры обнаружили, что винтовые крепления прибора оставили на коже руля небольшие зазубрины! Не берёмся утверждать, что это же грозит всем остальным (всё-таки прибор ставили нештатным образом только для съёмки), но этот момент стоит держать в уме, если вам предстоит такая же процедура.

Одна из частей того самого люфтомера, которая оставляется небольшие, но неприятные зазубрины на руле.
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Одна из частей того самого люфтомера, которая оставляется небольшие, но неприятные зазубрины на руле.

Тем временем эксперт опять отправляется в яму для проверки машины снизу. Он ищет внутренние порезы шин, подтёки масла и жидкостей, которых быть не должно, течи тормозных шлангов, а также наличие на них трещин или вздутий. После этого изучаются изменения, внесённые в выхлопную систему. Как объясняет техник, с вырезанным катализатором или прямоточным глушителем техосмотр не пройти. На эти проверки уходит ещё пять минут.

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Аптечка, огнетушитель, знак...

Дальше проверяют аптечку, знак аварийной остановки, а также огнетушитель. У огне­тушителя проверяется работо­способность (осматри­вается состояние и показания манометра) и срок годности. В аптечке проверяется комп­лектность: в ней должны быть только пере­вязочные материалы и перекись водорода. 

Знак аварийной остановки обязан соответ­ствовать ГОСТу: внутри пластиковой свето­отражающей рамки должна быть контрастная оранжевая, также свето­отражающая вставка. Наконец, проверяется запасное колесо — оно не должно быть «лысым». Также контроли­руется его крепление. Если машина оборудована докаткой или насосом с баллоном герметика, проверяется их наличие: если запасное колесо для автомобили не преду­смотрено, то требовать его не будут. Эти проверки заняли около пяти минут.

Салон и световые приборы

Далее проверяется салон автомобиля: исправность сигнала, работо­способность контрольных ламп... Для проверки ламп последо­вательно включаются поворотники, аварийка, ближний и дальний свет, стояночный тормоз. Затем проверяются все ремни безопасности. Эксперт дёргает каждый, проверяя, срабаты­вает ли блокировка ремня.

Важный момент: если в машине установлено детское кресло, то эксперт потребует документы и на него (известные бренды обычно приклады­вают к покупке копию серти­фиката). Несертифи­цированное кресло служит основа­нием для отказа в выдаче диагно­стической карты. 

Проверяется крышка бензобака: она должна быть на месте и нормально закрываться. Проверяется работо­способность механизма стекло­подъёмников. 

Следующий этап — контроль светопропускной способ­ности передних стёкол. Она должна быть не менее 70 процентов. У нас на заводских стёклах намерили 98%. А на ветровом стекле не должно быть сколов и трещин в зоне работы водитель­ского стекло­очистителя.

Наконец, простой осмотр внешних световых приборов. Сначала спереди: поворотники, стекло­очистители и омыва­тели. Если есть омыватели фар, они также должны исправно работать. Проверяется и работа противо­туманных фар. Любые виды плёнки на светотехнике запрещены.

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Открываем капот. В подкапотном пространстве эксперт изучает крепление аккумулятора, наличие изменений в конструкции проводки. Проверка аккумулятора очень важна — плохо закреплённая батарея может устроить короткое замыкание.

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Затем проверяются задние световые приборы, стеклоочиститель и омыватель (если они есть). К световым приборам добавляются стоп-сигналы, фонари заднего хода, а также задний противо­туманный фонарь. В сумме все эти проверки занимают восемь минут.

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Проверка выхлопа, фар и последний кадр

Следующий этап — замер уровня вредных выбросов в выхлопе. В трубу вставляется газо­анализатор, машина сначала работает на холостых, потом техник просит повысить до 3000–3500 оборотов в минуту и снова вернуться к холостым. На экране прибора — приятные взору нули. Допустимая норма — 0,8 грамма на километр.

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Возвращаемся к проверке головной оптики. Техник просит выставить свето­корректор на ноль, но на машине стоят адаптивные диодные фары и корректора нет — обходимся без лишней операции. Сначала проверяют ближний и дальний свет на одной фаре, потом на другой — эксперт смотрит свето­теневую границу и распре­деление пучка. Точно так же проверяется горизонт противо­туманных фар. Кажется, эти проверки можно было провести во время внешнего осмотра световых элементов, но у эксперта свой распорядок. 

По его словам, даже недавно настроенные фары могут «сбиться» на кочках, но у Тигуана всё в порядке, хотя последняя корректировка света у дилера проводилась в конце лета 2020 года.

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Так как машина находится в штатном состоянии и признаки пере­оборудо­вания автомобиля отсут­ствуют, техосмотр заканчи­вается. После завер­шения эксперт делает вторую фото­графию машины, сзади — опять так, чтобы было видно марку и номер. На это уходит ещё пара минут. А на полный осмотр понадобилось 25 минут

Дальше мы просто ждали, когда оформят электронную диагно­стическую карту и распечатают её по нашей просьбе — хотя бумажная копия карты больше не требуется. В том числе для оформления полиса ОСАГО — страховщики могут проверить наличие документа по базе данных.

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Самые частые причина для отказа в выдаче диагностической карты

По словам экспертов, самая распространённая причина отказа в оформлении диагно­стической карты — это самовольное пере­оборудо­вание автомобиля. Причём часто владельцы даже не понимают, что сделали что-то неправильно. Речь идёт про самопальные багажники и фаркопы, различные накладки на стёкла и допол­нительные зеркала. То же касается установки навигаторов или радар-детекторов на стекло — считается, что они затрудняют водителю обзор. И техосмотр точно не пройдут машины с газовым оборудо­ванием, если на него нет сертификата.

Сравнительно новые автомобили чаще всего «заворачи­вают» из-за неотрегули­рованных фар или противо­туманок — техники утверждают, что настройки сбиваются на неровной дороге, либо владельцы забывают отрегулировать свет после ремонта. А у машин постарше часто не хватает яркости — из-за старых ламп и затёртых стёкол фар. Ещё одна современная проблема — наличие защитных плёнок на фарах, с которыми карту тоже не дадут. Праворульные машины с оригинальной или модерни­зированной подручными средствами оптикой ТО почти наверняка не пройдут.

Многие автовладельцы забывают положить в машину стандартный комплект авто­мобилиста либо много лет возят в багажнике какой-нибудь старый. Если аптечка не соответ­ствует действующим стандартам, аварийный знак — старого формата, а огне­тушитель выглядит так, словно пережил апокалипсис, диагно­стической карты не видать.

Наконец, частой проблемой становятся трещины и сколы на ветровом стекле, которые заходят в зону водитель­ского очистителя. Фразы «Только что появилась» или «Она же совсем маленькая!» не сработают. А вот отказать в выдаче карты из-за наличия на кузове вмятин или ржавчины, которые не влияют на технические параметры машины или обзорность, на пункте ТО не могут.

Так что в итоге?

Ничего страшного и сложного в техосмотре «по-новому» нет. Во всяком случае сейчас, пока на пунктах нет очередей. Но к прохождению диагно­стики надо подготовиться: проверить наличие свежего огнетуши­теля и аптечки, работу световых приборов, давление в колёсах, а также осмотреть машину на предмет недавно появив­шихся повреждений — например, всё тех же сколов на лобовом стекле.

Ну а если на вашей машине есть какой-нибудь тюнинг или даже безобидные на первый взгляд доработки, которые не оформлены должным образом, то на пункт ТО можно не приезжать — зря потратите своё время и деньги. 

И если все эти условия соблюдены, руль не люфтит, а из выхлопа не валит густой дым, то все страшные новые правила вам ни по чём. Впрочем, как и старые.

А вы уже прошли ТО по новым правилам или подождёте до осени?

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