Названы российские цены на обновлённый Infiniti QX60

Японский кроссовер получил модернизированный бензиновый V6 объёмом 3,5 литра. Его мощность составляет 283 л.с. (350 Н·м) против 262 л.с. и 334 Н·м у предыдущей версии.

Новый двигатель отличается непосредственным впрыском вместо распределённого, увеличенной степенью сжатия, новыми поршнями и системой впуска. Вариатор и полный привод не изменились, а время разгона до 100 км/ч сократилось на 0,2 секунды (до 8,2).

Комплектаций по-прежнему четыре: Elegance (3 145 000 ₽), Premium (3 480 000 ₽), Elite (3 735 000 ₽), Hi-Tech (3 775 000 ₽). Все версии подорожали на 325 000 ₽.

В базовом оснащении у кроссовера есть кожаная отделка интерьера, круиз-контроль, бесключевой доступ, электропривод передних сидений, трёхзонный климат-контроль, биксеноновые фары, камера заднего вида и мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем.

Также для QX60 предлагается 250-сильная модификация с гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового атмосферника, электромотора и вариатора. Такие кроссоверы дороже бензиновых на 200 000 ₽ и доступны только в двух старших комплектациях.