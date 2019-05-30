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Названы российские цены на обновлённый Infiniti QX60

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Николай Андреев

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  • Японский кроссовер получил модернизированный бензиновый V6 объёмом 3,5 литра. Его мощность составляет 283 л.с. (350 Н·м) против 262 л.с. и 334 Н·м у предыдущей версии.

  • Новый двигатель отличается непосредственным впрыском вместо распределённого, увеличенной степенью сжатия, новыми поршнями и системой впуска. Вариатор и полный привод не изменились, а время разгона до 100 км/ч сократилось на 0,2 секунды (до 8,2).

  • Комплектаций по-прежнему четыре: Elegance (3 145 000 ₽), Premium (3 480 000 ₽), Elite (3 735 000 ₽), Hi-Tech (3 775 000 ₽). Все версии подорожали на 325 000 ₽.

  • В базовом оснащении у кроссовера есть кожаная отделка интерьера, круиз-контроль, бесключевой доступ, электропривод передних сидений, трёхзонный климат-контроль, биксеноновые фары, камера заднего вида и мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем.

  • Также для QX60 предлагается 250-сильная модификация с гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового атмосферника, электромотора и вариатора. Такие кроссоверы дороже бензиновых на 200 000 ₽ и доступны только в двух старших комплектациях.

  • Продажи обновлённого Infiniti QX60 в России начнутся в июне.

Часто встречаете Infiniti QX60 на дорогах?

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