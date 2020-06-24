Infiniti станет ближе к Nissan и уйдёт из множества стран, но останется в России

Infiniti покидает весь европейский регион ради лучшего развития в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихо­океанских странах, Китае и России. В 2019 году марка объявила об уходе с рынка Западной Европы, так как за 11 лет так и не добилась успеха в этой части планеты.