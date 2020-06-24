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Infiniti станет ближе к Nissan и уйдёт из множества стран, но останется в России

Новости

Николай Андреев

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Компания Infiniti, принадлежащая Nissan, раскрыла детали новой стратегии развития, которая подразуме­вает сокращение расходов. Марка, в отличие от бюджетного бренда Datsun, останется на российском рынке.

Нынешний модельный ряд Infiniti: купе Q60, кроссоверы QX60, QX80, QX50 и седан Q50

  • Infiniti покидает весь европейский регион ради лучшего развития в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Азиатско-Тихо­океанских странах, Китае и России. В 2019 году марка объявила об уходе с рынка Западной Европы, так как за 11 лет так и не добилась успеха в этой части планеты.

  • Все новые модели Infiniti будут построены только на платформах Nissan. На это решение повлияли провальные продажи хэтчбеков Q30/QX30, разра­ботанных на базе кроссовера Mercedes-Benz GLA. Будущие новинки марки получат свой дизайн, более дорогую отделку и гибридную силовую установку e-Power, которой оснащаются новые Ниссаны.

  • До конца 2020 года дебютируют две модели Infiniti. Первой рас­секретят купе­образную версию кроссовера QX50, которая получит индекс QX55. Затем появится семи­местный QX60 второго поколения, построенный на базе нового Nissan Pathfinder. Прототипы последнего пока проходят предсерийные испытания.

Рады, что Infiniti останется в России?

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