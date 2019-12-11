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Очень важный покупатель Infiniti захотел электрокар — ему продали Теслу

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Николай Андреев

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В канадском городе Шербрук местный официальный дилер Infiniti продал новый электри­ческий автомобиль, хотя сама японская марка пока не выпускает машины с такими силовыми установками. Автосалон вышел из положения, купив на стороне и пере­продав седан Tesla Model 3, а покупа­телем, ради которого сделали это исключение, стал мэр Шербрука Стив Люссье.

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В автосалоне пояснили, что продали автомобиль чужой марки не из-за должности клиента, а потому, что Стив Люссье является постоянным покупателем Infiniti на протяжении многих лет. Мэр очень хотел электрокар, и, чтобы поддержать его доверие, дилер пошёл на такую хитрость.

Сотрудники автосалона надеются, что Люссье вернётся к ним в 2021 году, когда в гамме Infiniti  должен появиться первый электромобиль. Его предвестником стал концептуальный кроссовер QX Inspiration, представленный на автосалоне в Детройте в начале 2019 года.

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Infiniti QX Inspiration получил два электромотора, по одному на ось, которые питаются от размещённого в полу аккумулятора. Благодаря новой платформе изменилась компоновка, что позволило получить просторный салон без трансмиссионного туннеля. 

Приедет ли Стив Люссье за электромобилем Infiniti?

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