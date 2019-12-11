Очень важный покупатель Infiniti захотел электрокар — ему продали Теслу

В автосалоне пояснили, что продали автомобиль чужой марки не из-за должности клиента, а потому, что Стив Люссье является постоянным покупателем Infiniti на протяжении многих лет. Мэр очень хотел электрокар, и, чтобы поддержать его доверие, дилер пошёл на такую хитрость.

Сотрудники автосалона надеются, что Люссье вернётся к ним в 2021 году, когда в гамме Infiniti должен появиться первый электромобиль. Его предвестником стал концептуальный кроссовер QX Inspiration, представленный на автосалоне в Детройте в начале 2019 года.