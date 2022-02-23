Infiniti Q50 с чужой аварией в истории: о чём не расскажет продавец

Фотографий мало, а на тех, что есть трудно узнать даже модель машины — настолько сильно досталось седану в ДТП. Передняя часть Infiniti разбита, а задняя буквально разорвана в клочья. В окнах салона видны сработавшие подушки и занавески безопасности.

Но не спешите списывать красный Q50 в утиль. Дело в том, что это… «чужая» авария! И подтверждение тому — прямо в тексте объявления.