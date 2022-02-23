Infiniti Q50 с чужой аварией в истории: о чём не расскажет продавец

Марка Infiniti популярна в Америке и других странах, но в России стабильно уступает в продажах другим премиальным брендам. Среди преимуществ японских машин — небанальный дизайн, богатое оснащение, которое покупатель получает без шокирующих доплат, а ещё спортивный характер большинства моделей Infiniti, поддерживаемый мощными силовыми агрегатами. С другой стороны, эта «спортивность» создаёт дополнительные риски при покупке таких автомобилей на вторичном рынке — мало кто ездит на них «в магазин по воскресеньям».
Сегодняшний герой рубрики «Не бит, не крашен» — Infiniti Q50 2015 года выпуска. Седан менее популярен, чем кроссоверы этой марки, но имеет свой круг поклонников. Ведь он не без оснований считается этаким «японским BMW».
Даже базовый двухлитровый турбомотор, как на этом экземпляре, развивает приличные 211 л.с., приводит задние колёса и разгоняет седан до 100 км/ч за 7,3 секунды. Образ дополняют спортивное шасси и яркий красный цвет кузова. А в салоне панель приборов, высокий центральный тоннель и плотные кресла формируют вокруг водителя своеобразный «кокпит».
Комментарий продавца
Автомобиль в отличном состоянии, не битый. Пробег 38 300 км. Авто с первого дня всегда находилось в новом паркинге. Один хозяин. Светлый (бежевый) чистый ухоженный салон ( в салоне никогда не курили). Все ТО по регламенту у официального дилера ( все отметки имеются). Установлена защита картера. Прилагается комплект зимней ( шипованный ) резины. Все вопросы по телефону. Торг с реальным покупателем. Автосалоны и перекупщиков просьба не беспокоить.
Продавец обещает, что и кузов, и салон Q50 — в отличном состоянии. Но и просит за свой автомобиль немало — 2 320 000 рублей. В продаже хватает седанов, которые дешевле на 300 и даже 500 тысяч, хотя в данном случае цену оправдывают единственный владелец по ПТС, а главное — маленький пробег, всего 38 тыс. км. Кстати, год назад в этой рубрике уже бывал 7-летний Infiniti Q50, и он стоил почти на миллион рублей дешевле! При этом его продавец тоже обещал отличное состояние…
Конечно, с тех пор рынок стал другим, и цены выросли на все машины. Но почему покупатель на красный Infiniti не находится уже три месяца? Только ли в высокой цене дело или с ней плохо сочетается истинное состояние автомобиля? Узнать об этом поможет отчёт, собранный сервисом ПроАвто. В его кратком резюме хватает красных маркеров, но давайте посмотрим, насколько они критичны.
Насчёт количества владельцев продавец не соврал — у Q50 действительно «один хозяин», хотя тот менял свои данные (скорее всего адрес). А вот про то, что «автомобиль не битый», кажется, слукавил — в базе ГИБДД фигурирует ДТП 2017 года. С отмеченными повреждениями переднего бампера, крыла и двери.
Ниже есть ещё один намёк на аварию, но 2016 года — расчёт страховой компании. Сумма там совсем небольшая (25 000 рублей), а в списке работ — покраска заднего бампера.
Оба ДТП случились на совсем маленьких пробегах, и были отремонтированы по каско, причём у официальных дилеров. Данные и о страховках, и о посещениях сервиса тоже есть в отчёте ПроАвто. В общем, эти аварии явно не причина отказываться от покупки Infiniti, а скорее лишний повод поторговаться с продавцом.
Но дальше в отчёте мы видим картинку, из-за которой хочется сразу закрыть объявление и забыть о красном Q50 на всегда. Эти фотографии были в объявлении о продаже серьёзно разбитой машины из архивов Авто.ру. Причём совсем недавних — за август 2021 года.
Фотографий мало, а на тех, что есть трудно узнать даже модель машины — настолько сильно досталось седану в ДТП. Передняя часть Infiniti разбита, а задняя буквально разорвана в клочья. В окнах салона видны сработавшие подушки и занавески безопасности.
Но не спешите списывать красный Q50 в утиль. Дело в том, что это… «чужая» авария! И подтверждение тому — прямо в тексте объявления.
Комментарий продавца
Авто после ДТП, я владелец, отвечу на все вопросы по телефону и также предоставлю vin номер. В объявлении указаны vin и рег.номер подменные, чтобы не портить историю. Двигатель и коробка не пострадали!
Продавец того «металлолома» признаётся, что подменил VIN — чтобы «не портить историю». То, что он испортит её кому-то другому, его в тот момент не беспокоило. Впрочем, мы легко можем снять все подозрения с героя нашего расследования. Для этого достаточно внимательно взглянуть на даты в отчёте. Из него видно, что битый Infiniti продавался, постепенно теряя в цене, как минимум до начала сентября 2021 года. Но 11 числа того же месяца на Q50 был выписан штраф за превышение скорости — при таких повреждениях кузова получить его было просто невозможно.
Тем не менее, из-за этого «фейка» продавец наверняка лишился уже нескольких потенциальных покупателей. А ведь ему просто надо было получить отчёт ПроАвто на свой автомобиль, внимательно прочитать его и пожаловаться на ошибку в службу поддержки Авто.ру. Впрочем, это не поздно сделать и сейчас — чтобы сгенерировать отчёт, достаточно иметь VIN машины и ввести его в специальную форму, которая есть прямо под этим текстом.