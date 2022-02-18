Илон Маск предложил построить подземные тоннели для Tesla в Майами

Строительством подземных автодорог-тоннелей занимается фирма Илона Маска The Boring Company. По ним смогут перемещаться электромобили Tesla, производством которых также занимается компания Маска. Реализация проекта будет стоить от 185 до 220 миллионов долларов и займёт три года, если сейчас удастся быстро запустить процесс.