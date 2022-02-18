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Илон Маск предложил построить подземные тоннели для Tesla в Майами

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Кирилл Малышев

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Илон Маск хочет организовать систему подземных транзитных тоннелей для борьбы с пробками в Майами. Проект предусматривает 10-километровый участок с возможными ответвлениями, пишет Business Insider.

  • Строительством подземных автодорог-тоннелей занимается фирма Илона Маска The Boring Company. По ним смогут перемещаться электромобили Tesla, производством которых также занимается компания Маска. Реализация проекта будет стоить от 185 до 220 миллионов долларов и займёт три года, если сейчас удастся быстро запустить процесс.
  • Изначальная пропускная способность дороги составит 7500 пассажиров в час. В перспективе она может быть увеличена вдвое. На линии будет семь станций для посадки и высадки пассажиров.
  • Первым этапом, согласно предложению Маска, должно стать строительство линии протяжённостью 10 километров. От неё могут отходить 4,8-километровая ветка до стадиона Hard Rock и 2,9-километровая до кампуса Международного университета Флориды.

Власти города признали, что тоннель станет важным инструментом в борьбе с пробками. Сейчас они ищут финансирование для строительства. В Лас-Вегасе строится система Vegas Loop протяжённостью почти 47 километров на полсотни станций (пилотный проект в городе уже работает). Предложили запустить аналогичный транспорт и властям Техаса.

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