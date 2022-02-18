Илон Маск предложил построить подземные тоннели для Tesla в Майами

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Илон Маск хочет организовать систему подземных транзитных тоннелей для борьбы с пробками в Майами. Проект предусматривает 10-километровый участок с возможными ответвлениями, пишет Business Insider.
Власти города признали, что тоннель станет важным инструментом в борьбе с пробками. Сейчас они ищут финансирование для строительства. В Лас-Вегасе строится система Vegas Loop протяжённостью почти 47 километров на полсотни станций (пилотный проект в городе уже работает). Предложили запустить аналогичный транспорт и властям Техаса.