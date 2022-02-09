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Игрушечную Ferrari оценили в миллион рублей

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Дмитрий Елизаров

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Компания Amalgam, которая специализируется на производстве масштабных моделей автомобилей, представила новый продукт в рамках совместного проекта с Ferrari. Это копия суперкара 296 GTB в масштабе 1:8. За высокий уровень детализации и ограниченный тираж модель оценили в 12 067 евро — это примерный эквивалент миллиона рублей или стоимости российской Lada Vesta в одной из базовых комплектаций.

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  • Модель спроектирована с опорой на чертежи оригинальной Ferrari 296 GTB с учётом заводских спецификаций и окрашивается красками, подобранными с использованием фирменных кодов. Высокая точность, с которой скопированы детали оригинала, получила одобрение дизайнеров Ferrari Centro Stile.
  • Особой детализацией отличаются, к примеру, головная оптика, карбоновые вставки на кузове и оформление интерьера суперкара — на креслах можно разглядеть красную строчку, а на приборной панели — указатели.
  • На разработку копии ушло 3000 человеко-часов. Каждую модель будут изготавливать вручную, и на постройку каждой «игрушки» потребуется ещё 300 часов. Всего Amalgam выпустит только 199 таких моделей. Впрочем, планы компании включают вывод на рынок ещё одного варианта 296 GTB уже в масштабе 1:12, который может оказаться дешевле.

Ранее сообщалось, что совместный проект Ferrari и Amalgam предусматривает запуск особой услуги для покупателей Ferrari. Они смогут заказать точную масштабную копию своего автомобиля с учётом всех внесённых в рамках программы персонализации изменений.

Предпочли бы игрушечную Ferrari или настоящую, но Lada?

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