Игрушечную Ferrari оценили в миллион рублей

Компания Amalgam, которая специализируется на производстве масштабных моделей автомобилей, представила новый продукт в рамках совместного проекта с Ferrari. Это копия суперкара 296 GTB в масштабе 1:8. За высокий уровень детализации и ограниченный тираж модель оценили в 12 067 евро — это примерный эквивалент миллиона рублей или стоимости российской Lada Vesta в одной из базовых комплектаций.