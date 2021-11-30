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Игрока в Forza Horizon 5 заблокировали на 8 тысяч лет из-за Ким Чен Ына

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Дмитрий Елизаров

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Некий игрок в сетевую версию видеоигры Forza Horizon 5 оказался заблокирован админи­страцией на срок до 31 декабря 9999 года: историю бана рассказал его друг на популярном сервисе Reddit. Официально причина такой блокировки не указы­вается, но сам игрок предполагает, что дело в созданной им для своих виртуаль­ных автомобилей ливрее.

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  • Болиды игрок оформлял с помощью пародий на логотипы известных марок. К примеру, на бортах автомобилей он размещал символику сети быстрого питания KFC, где лицо «полковника Сандерса» заменено портретом северо­корейского лидера Ким Чен Ына. В логотипе компании Nike название фирмы он поменял на слово Nuke (сленговое обозначение ядерного оружия), аналогичным образом поступил с лого New Balance, а фирменный символ марки Pirelli теперь выглядит как Pyongyang (Пхеньян — столица КНДР). Кроме того, ливрея включает в себя хэштег #sendnukes.
  • Комментаторы предполагают, что одной из причин блокировки могло быть нарушение авторских прав на логотипы: компания Forza Motorsport внимательно следит за подобными обстоятель­ствами. По другой версии, игрока заблокировали за множе­ственные упоминания ядерного оружия: к примеру, хэштег мог быть воспринят как призывы к агрессии. Тем не менее, по общему мнению, такая по сути вечная блокировка — слишком суровое наказание за неуместные шутки.

Пятая часть видеоигры Forza Horizon была опубликована в начале ноября. Она отличается большим разно­образием локаций и выбором автомобилей.

Как считаете, оправдана блокировка?

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