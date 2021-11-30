Игрока в Forza Horizon 5 заблокировали на 8 тысяч лет из-за Ким Чен Ына

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Разработчики опубликовали геймплей Forza Horizon 5: выглядит невероятно
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Некий игрок в сетевую версию видеоигры Forza Horizon 5 оказался заблокирован администрацией на срок до 31 декабря 9999 года: историю бана рассказал его друг на популярном сервисе Reddit. Официально причина такой блокировки не указывается, но сам игрок предполагает, что дело в созданной им для своих виртуальных автомобилей ливрее.
Пятая часть видеоигры Forza Horizon была опубликована в начале ноября. Она отличается большим разнообразием локаций и выбором автомобилей.