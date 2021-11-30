Игрока в Forza Horizon 5 заблокировали на 8 тысяч лет из-за Ким Чен Ына

Некий игрок в сетевую версию видеоигры Forza Horizon 5 оказался заблокирован админи­страцией на срок до 31 декабря 9999 года: историю бана рассказал его друг на популярном сервисе Reddit. Официально причина такой блокировки не указы­вается, но сам игрок предполагает, что дело в созданной им для своих виртуаль­ных автомобилей ливрее.