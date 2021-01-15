Как продавались новые автомобили в 2020 году: инфографика

Спрос на 10 самых популярных моделей года снизился меньше, чем в среднем по рынку: минус 4,5% и 641,9 тысячи машин. В первой десятке три модели продавались лучше, чем в 2019 году: Hyundai Creta, Volkswagen Polo и Toyota RAV4. Лучшая динамика — за RAV4: плюс 19%. Сильнее других лидеров в продажах просел Hyundai Solaris: минус 16%. Лишь в дефицитном декабре популяр­ность модели выросла сразу на 22%, до 5,3 тысячи штук.

В топ-25 года рекордные результаты — у Toyota RAV4. Самое выраженное падение — у Lada Xray: минус 33,4%, 19,3 тысячи проданных машин.

Сильным спадом продаж завершили год Mitsubishi Outlander (минус 25,4%, 17,8 тыс. шт.), Renault Kaptur (минус 21,4%, 20,3 тыс. шт.) и Skoda Octavia (минус 20,4%, 21,6 тыс. шт.), продажи которой в четвёртом квартале снизились из-за смены поколений.

Выйти в минимальный плюс удалось Skoda Rapid. Суммарно модели двух поколений продавались на 0,3% лучше, чем Рапид первой генерации в 2019 году: реализовано 35,2 тысячи машин.

Подробнее о том, как продавались новые авто­­мобили в России в 2020 году, мы рассказали в отдельной статье.