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Рейтинг самых популярных кроссоверов 2020 года в России

Как продавались новые автомобили в 2020 году: инфографика

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В 2020 году в России продано 1 598 825 новых легковых и лёгких коммер­­ческих автомобилей — на 9,1% меньше, чем реализовано по итогу 2019 года.

Спрос на 10 самых популярных моделей года снизился меньше, чем в среднем по рынку: минус 4,5% и 641,9 тысячи машин. В первой десятке три модели продавались лучше, чем в 2019 году: Hyundai Creta, Volkswagen Polo и Toyota RAV4. Лучшая динамика — за RAV4: плюс 19%. Сильнее других лидеров в продажах просел Hyundai Solaris: минус 16%. Лишь в дефицитном декабре популяр­ность модели выросла сразу на 22%, до 5,3 тысячи штук. 

В топ-25 года рекордные результаты — у Toyota RAV4. Самое выраженное падение — у Lada Xray: минус 33,4%, 19,3 тысячи проданных машин. 

Сильным спадом продаж завершили год Mitsubishi Outlander (минус 25,4%, 17,8 тыс. шт.), Renault Kaptur (минус 21,4%, 20,3 тыс. шт.) и Skoda Octavia (минус 20,4%, 21,6 тыс. шт.), продажи которой в четвёртом квартале снизились из-за смены поколений. 

Выйти в минимальный плюс удалось Skoda Rapid. Суммарно модели двух поколений продавались на 0,3% лучше, чем Рапид первой генерации в 2019 году: реализовано 35,2 тысячи машин. 

Подробнее о том, как продавались новые авто­­мобили в России в 2020 году, мы рассказали в отдельной статье.

Новый год окажется для российского авторынка позитивнее? 

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