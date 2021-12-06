Как продавались новые автомобили в ноябре: инфографика
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В ноябре 2021 года российские дилеры реализовали 125 466 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 20,4% меньше, чем годом прежде.
Cпрос на 10 самых продаваемых автомобилей месяца сократился сильнее рынка: минус 25,8%, реализованы 50,1 тысячи машин. На них пришлось 39,9% рынка новых автомобилей.
Лучший рост в топ-25 третий раз подряд показывает китайский кроссовер, но в этот раз — Chery Tiggo 4: плюс 265%. Сильнейшим падением отметился Volkswagen Polo: минус 60,5%.
Топ-10 брендов просели на 23,9%, проданы 99,3 тысячи машин. на них приходится заняли 79,2% рынка.
Подробнее о том, как продавались новые автомобили в России в октябре, мы рассказали в отдельной статье.