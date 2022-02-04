Как продавались новые автомобили в январе: инфографика

Cпрос на 10 самых продава­емых автомобилей месяца сократился намного сильнее рынка: минус 11,6%, проданы 39,5 тысячи машин. На них пришлось 43% рынка новых автомобилей.

Лучшим ростом в топ-25 неожиданно отметился Mitsubishi Outlander: плюс 93,1%, 1155 единиц. Сильнейшее падение — за Renault Sandero: 1 127 машин, минус 41,8%.

Топ-10 брендов просели на 7,5%, проданы 74,2 тысячи машин, на них приходится 81% рынка.

Подробнее о том, как прода­вались новые авто­­­мобили в России в октябре, мы рассказали в отдельной статье.