Как продавались новые автомобили в январе: инфографика
Дмитрий СавостьянчикКомменты
В январе 2022 года российские дилеры реализовали 91 662 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Это на 3,7% меньше, чем годом прежде.
Cпрос на 10 самых продаваемых автомобилей месяца сократился намного сильнее рынка: минус 11,6%, проданы 39,5 тысячи машин. На них пришлось 43% рынка новых автомобилей.
Лучшим ростом в топ-25 неожиданно отметился Mitsubishi Outlander: плюс 93,1%, 1155 единиц. Сильнейшее падение — за Renault Sandero: 1 127 машин, минус 41,8%.
Топ-10 брендов просели на 7,5%, проданы 74,2 тысячи машин, на них приходится 81% рынка.
Подробнее о том, как продавались новые автомобили в России в октябре, мы рассказали в отдельной статье.