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Редкий Ferrari 1971 года голливудского режиссера не нашёл нового владельца на аукционе

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Кирилл Малышев

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На аукцион RM Sotheby’s выставили очень редкий родстер Ferrari 365 GTS/4 1971 года выпуска. Но автомобиль с оценочной стоимостью 2,8 миллиона долларов (213 миллионов рублей) никого не заинтересовал. Между тем среди его владельцев был обладатель Оскара, режиссёр Сидни Поллак, пишет Robb Report.

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  • Прославленный кинематографист был только вторым владельцем машины. Он купил суперкар трёхлетним и продал всего пару лет спустя. Машина успела побывать в Мексике, но потом вернулась в США. В 1999 году очередной хозяин заказал полную реставрацию Ferrari.
  • За полвека родстер проехал 64 615 километров. В 1971-1973 годах было сделано всего 122 родстера. И только 14 из них были окрашены в серебристый цвет. Интерьер у спорткара выполнен в чёрном цвете и отделан высококачественной кожей.
  • Компоновка у модели классическая. Под капотом установлен 4,4-литровый двигатель V12 мощностью 352 лошадиные силы и крутящим моментом 431 Нм. Через пятиступенчатую механическую коробку он приводит в движение задние колёса. Разгон до сотни занимает у модели 5,4 секунды, максимальная скорость — 280 км/ч.

В конце января на онлайн-аукционе Bring a Trailer торговались за Ferrari Testarossa 1988 года выпуска. Машина в очень хорошем состоянии была продана за 283 000 долларов. Автомобиль находится в США, но выпущен в европейской спецификации.

Купили бы автомобиль «с историей»?

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