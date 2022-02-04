Редкий Ferrari 1971 года голливудского режиссера не нашёл нового владельца на аукционе

На аукцион RM Sotheby’s выставили очень редкий родстер Ferrari 365 GTS/4 1971 года выпуска. Но автомобиль с оценочной стоимостью 2,8 миллиона долларов (213 миллионов рублей) никого не заинтересовал. Между тем среди его владельцев был обладатель Оскара, режиссёр Сидни Поллак, пишет Robb Report.