Редкий Ferrari 1971 года голливудского режиссера не нашёл нового владельца на аукционе

Материал по теме
На аукцион выставлены редчайшие прототипы игрушечных машинок
Эксперты выяснили, что системы контроля внимания водителей не слишком эффективны
На аукцион RM Sotheby’s выставили очень редкий родстер Ferrari 365 GTS/4 1971 года выпуска. Но автомобиль с оценочной стоимостью 2,8 миллиона долларов (213 миллионов рублей) никого не заинтересовал. Между тем среди его владельцев был обладатель Оскара, режиссёр Сидни Поллак, пишет Robb Report.
В конце января на онлайн-аукционе Bring a Trailer торговались за Ferrari Testarossa 1988 года выпуска. Машина в очень хорошем состоянии была продана за 283 000 долларов. Автомобиль находится в США, но выпущен в европейской спецификации.