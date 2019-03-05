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Volkswagen сделал пляжный багги и предложил его другим автопроизводителям

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Компания Volkswagen привезла в Женеву новый проект в рамках семейства электромобилей под общим названием ID. – прототип электрического пляжного багги.

  • Автомобиль выполнен в стилистике пляжных багги, которые создавались целым рядом небольших мастерских на базе знаменитого Volkswagen Beetle и были очень популярны в Америке в шестидесятые (есть ряд ателье, которые до сих пор занимаются подобными переделками).

  • Автомобиль так и называется – ID. Buggy. В его основе лежит модульная платформа для электромобилей MEB, а в состав силовой установки входит блок литий-ионных батарей на 62 киловатт-часа и электромотор мощностью 204 л.с. – все как у электрохэтчбека ID. Разгон до сотни занимает 7,2 секунды. Мотор расположен в задней части, а батареи упакованы в пол. Заявленная дальность хода по циклу WLTP составляет довольно скромные 250 километров.

  • Как и его исторический предшественник, ID. Buggy минималистичен и создан для беззаботных пляжных покатушек. У него нет дверей и крыши (можно натянуть матерчатый верх), а салон двухместный (но при желании можно добавить еще пару посадочных мест). Как и у оригинального Buggy, мотор расположен сзади, но в компании говорят, что платформа позволяет добавить ещё один мотор на переднюю ось, и тогда ID. Buggy станет полноприводным.

  • Для прототипа были выбраны 18-дюймовые колеса с AT-резиной BF Goodrich, днище закрыто алюминиевой защитой. Дорожный просвет достигает внушительных 240 мм, а углы въезда и съезда составляют 27 и 28,6 градуса соответственно. В случае переворота пассажиров защитят усиленная рамка ветрового стекла и дополнительная дуга безопасности за креслами.

  • Отделка салона выполнена из прочных и практичных материалов, которые можно отмыть буквально из шланга. Передняя панель крайне простая: на ней нет ничего, кроме крохотного дисплея, который заменяет водителю приборку.

  • О планах серийного выпуска ID. Buggy не сообщается. Однако Volkswagen рассчитывает заинтересовать им мелких автопроизводителей и стартапы – у багги «модульные» дизайн и конструкция: стеклопластиковые кузовные панели легко снимаются, а силовая установка состоит из крупных блоков, соединяемых проводами. Поэтому ID. Buggy или его вариации можно выпустить на рынок и в виде кит-кара – набора деталей для самостоятельной сборки, с любым дизайном кузова.

Кому из автопроизводителей стоит заняться выпуском этого багги?

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