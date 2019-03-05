Volkswagen сделал пляжный багги и предложил его другим автопроизводителям

Компания Volkswagen привезла в Женеву новый проект в рамках семейства электромобилей под общим названием ID. – прототип электрического пляжного багги.

Автомобиль выполнен в стилистике пляжных багги, которые создавались целым рядом небольших мастерских на базе знаменитого Volkswagen Beetle и были очень популярны в Америке в шестидесятые (есть ряд ателье, которые до сих пор занимаются подобными переделками).

Автомобиль так и называется – ID. Buggy. В его основе лежит модульная платформа для электромобилей MEB, а в состав силовой установки входит блок литий-ионных батарей на 62 киловатт-часа и электромотор мощностью 204 л.с. – все как у электрохэтчбека ID. Разгон до сотни занимает 7,2 секунды. Мотор расположен в задней части, а батареи упакованы в пол. Заявленная дальность хода по циклу WLTP составляет довольно скромные 250 километров.

Как и его исторический предшественник, ID. Buggy минималистичен и создан для беззаботных пляжных покатушек. У него нет дверей и крыши (можно натянуть матерчатый верх), а салон двухместный (но при желании можно добавить еще пару посадочных мест). Как и у оригинального Buggy, мотор расположен сзади, но в компании говорят, что платформа позволяет добавить ещё один мотор на переднюю ось, и тогда ID. Buggy станет полноприводным.

Для прототипа были выбраны 18-дюймовые колеса с AT-резиной BF Goodrich, днище закрыто алюминиевой защитой. Дорожный просвет достигает внушительных 240 мм, а углы въезда и съезда составляют 27 и 28,6 градуса соответственно. В случае переворота пассажиров защитят усиленная рамка ветрового стекла и дополнительная дуга безопасности за креслами.



Отделка салона выполнена из прочных и практичных материалов, которые можно отмыть буквально из шланга. Передняя панель крайне простая: на ней нет ничего, кроме крохотного дисплея, который заменяет водителю приборку.