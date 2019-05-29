«Сколково» поможет Hyundai создать в России сервис подписки на машины
Николай Андреев
Компания Hyundai и инновационный центр «Сколково» подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщает «РБК», они планируют создать стартап Hyundai Mobility Lab, который займётся разработкой приложения для аренды автомобилей и подписки на них.
Заявку на оформление машины можно будет подать онлайн. Программа даст возможность получить и «комплекс дополнительных услуг, направленных на создание качественных и комфортных условий», но каких именно, не уточняется.
Инвестиции в проект оцениваются в 100 миллионов рублей. Старт программы Hyundai Mobility Lab запланирован на вторую половину 2019 года.
Летом компания Volvo первой среди автопроизводителей запустит в России сервис подписки на автомобили. В эксперименте примут участие 50 кроссоверов XC60. В ежемесячную плату включат стоимость страховки, обслуживания и помощи на дорогах, а за год пользования автомобилем придётся отдать 714 000 рублей.