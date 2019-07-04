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Обновлённая Creta, новая Sonata и другие новинки Hyundai для России

Новости

Николай Андреев

Компания Hyundai на пресс-конференции, посвящённой итогам продаж в первом полугодии, раскрыла планы по выводу новинок на российский рынок.

Hyundai Sonata
Hyundai Palisade
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Hyundai Sonata

  • Как пишет газета «Авторевю», продажи рестайлингового кроссовера Creta в России начнутся до конца 2019 года. Правда, информации о масштабах обновлений пока нет. Неизвестно также, когда на российском рынке появится второе поколение модели, — такая новинка весной дебютировала в Китае.

  • До конца 2019-го кроссовер Tucson сменит 177-сильную «турбочетвёрку» 1.6 на 2,4-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В 2018 году таким же образом обновили гамму моторов на соплатформенном Kia Sportage. 

  • Старший Hyundai Santa Fe ещё в этом году обзаведётся бензиновым 3.5 V6 мощностью 249 л.с., который устанавливается и на Kia Sorento Prime.

  • Российский дебют седана Hyundai Sonata нового поколения и восьмиместного кроссовера Palisade (они уже продаются в Южной Корее и США) запланирован на 2020 год.

  • Российское представительство Hyundai рассматривает возможность начала продаж в нашей стране компактного кроссовера Kona. Модель, созданная для Европы, США и Южной Кореи, дебютировала в 2017 году и предлагается с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с полностью электрической силовой установкой.

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