Обновлённая Creta, новая Sonata и другие новинки Hyundai для России

Как пишет газета «Авторевю», продажи рестайлингового кроссовера Creta в России начнутся до конца 2019 года. Правда, информации о масштабах обновлений пока нет. Неизвестно также, когда на российском рынке появится второе поколение модели, — такая новинка весной дебютировала в Китае.

До конца 2019-го кроссовер Tucson сменит 177-сильную «турбочетвёрку» 1.6 на 2,4-литровый бензиновый «атмосферник» мощностью 184 л.с. В 2018 году таким же образом обновили гамму моторов на соплатформенном Kia Sportage.

Старший Hyundai Santa Fe ещё в этом году обзаведётся бензиновым 3.5 V6 мощностью 249 л.с., который устанавливается и на Kia Sorento Prime.

Российский дебют седана Hyundai Sonata нового поколения и восьмиместного кроссовера Palisade (они уже продаются в Южной Корее и США) запланирован на 2020 год.