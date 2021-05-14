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Превзошёл сам себя: Hyundai Nexo побил мировой рекорд запаса хода на водороде

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Дмитрий Елизаров

В Австралии поставили новый мировой рекорд по дальности поездки на водородном транспорте с одной заправкой: местному гонщику Брендону Ривзу удалось преодолеть на Hyundai Nexo 551,4 мили (887,4 километра). При этом, как уточняет Carscoops, на самом деле он мог проехать примерно на 20 километров больше.

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  • Для официальной фиксации дальности поездки использовался бортовой компьютер кроссовера. Однако взятый с собой эксперимента­торами GPS-приёмник показал заметно большую цифру — 903,4 километра, а по данным Google Maps, Ривз и вовсе проехал 905 километров.

  • Примечательно, что паспортный запас хода Hyundai Nexo заметно меньше и состав­ляет около 660 километров по циклу WLTP. Пилоту крос­совера удалось добиться такого превыше­ния за счёт равно­мерного движения: в течение 13 часов и 6 минут он двигался со средней скоростью 66,9 км/ч. Кроссовер оснащается един­ственным электро­мотором с отдачей 163 л.с. и 394 Нм крутящего момента.

  • Предыдущий мировой рекорд в этой «дисциплине» был установ­лен во Франции в 2019 году, причём для него также использо­вался Hyundai Nexo. Французу Бертрану Пикару тогда удалось проехать без дозаправки 778 километров.

  • В том же году силовая установка Hyundai на топливных элементах попала в десятку лучших двигателей года по версии Wards Auto. А осенью 2020-го Hyundai запустила европейские продажи первого в мире массового тяжёлого грузовика с водородным приводом.

У чего выше потенциал — у топливных элементов или обычных аккумуляторов?

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