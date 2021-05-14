Превзошёл сам себя: Hyundai Nexo побил мировой рекорд запаса хода на водороде
Дмитрий Елизаров
В Австралии поставили новый мировой рекорд по дальности поездки на водородном транспорте с одной заправкой: местному гонщику Брендону Ривзу удалось преодолеть на Hyundai Nexo 551,4 мили (887,4 километра). При этом, как уточняет Carscoops, на самом деле он мог проехать примерно на 20 километров больше.
Для официальной фиксации дальности поездки использовался бортовой компьютер кроссовера. Однако взятый с собой экспериментаторами GPS-приёмник показал заметно большую цифру — 903,4 километра, а по данным Google Maps, Ривз и вовсе проехал 905 километров.
Примечательно, что паспортный запас хода Hyundai Nexo заметно меньше и составляет около 660 километров по циклу WLTP. Пилоту кроссовера удалось добиться такого превышения за счёт равномерного движения: в течение 13 часов и 6 минут он двигался со средней скоростью
66,9 км/ч.Кроссовер оснащается единственным электромотором с отдачей 163 л.с. и 394 Нм крутящего момента.
Предыдущий мировой рекорд в этой «дисциплине» был установлен во Франции в 2019 году, причём для него также использовался Hyundai Nexo. Французу Бертрану Пикару тогда удалось проехать без дозаправки 778 километров.
В том же году силовая установка Hyundai на топливных элементах попала в десятку лучших двигателей года по версии Wards Auto. А осенью
2020-гоHyundai запустила европейские продажи первого в мире массового тяжёлого грузовика с водородным приводом.