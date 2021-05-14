Превзошёл сам себя: Hyundai Nexo побил мировой рекорд запаса хода на водороде

Для официальной фиксации дальности поездки использовался бортовой компьютер кроссовера. Однако взятый с собой эксперимента­торами GPS-приёмник показал заметно большую цифру — 903,4 километра, а по данным Google Maps, Ривз и вовсе проехал 905 километров.

Примечательно, что паспортный запас хода Hyundai Nexo заметно меньше и состав­ляет около 660 километров по циклу WLTP. Пилоту крос­совера удалось добиться такого превыше­ния за счёт равно­мерного движения: в течение 13 часов и 6 минут он двигался со средней скоростью 66,9 км/ч. Кроссовер оснащается един­ственным электро­мотором с отдачей 163 л.с. и 394 Нм крутящего момента.

Предыдущий мировой рекорд в этой «дисциплине» был установ­лен во Франции в 2019 году, причём для него также использо­вался Hyundai Nexo. Французу Бертрану Пикару тогда удалось проехать без дозаправки 778 километров.