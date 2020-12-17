Новая «Нива» получила один мотор и 4 сиденья

Появились подробности об очень мощном турбомоторе Hyundai 2.3

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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai может в ближайшее время начать комплектовать спорткары подраз­деления N новейшим двигателем, построенным по раллийным техно­логиям. Как пишет Kyunghyang Shinmun, при объёме в 2,3 литра мотор способен раскручи­ваться до 7000 об./мин.

  • Новый двигатель может позаимствовать некоторые нюансы конфигурации системы впрыска и конструкции головки блока цилиндров у раллийных машин Hyundai — по итогам последнего сезона WRC фирма оставила за собой кубок конструкторов.

  • Вероятная отдача мотора не называется, но, учитывая его предельные обороты, двигатель может оказаться даже мощнее, чем 2,5-литровый агрегат от Sonata N Line — этот двигатель развивает 294 л.с. и 422 Нм крутящего момента.

  • Ближайшей новинкой подразде­ления N должна стать «подогретая» модификация кроссовера Tucson, которой прочат тот же самый 2,5-литровый двигатель. Кроме того, в планах спортивного департа­мента Hyundai значатся полноценная «заряженная» версия Elantra (его внешность тоже уже почти рассекре­чена) и ещё две принципи­альные новинки, названия которых не озвучены. По одной из версий, моди­фикации N Line и N получит компактный кроссовер Hyundai Kona.

Как считаете, нужны спортивным «корейцам» более мощные моторы?


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