Появились подробности об очень мощном турбомоторе Hyundai 2.3

Новый двигатель может позаимствовать некоторые нюансы конфигурации системы впрыска и конструкции головки блока цилиндров у раллийных машин Hyundai — по итогам последнего сезона WRC фирма оставила за собой кубок конструкторов.

Вероятная отдача мотора не называется, но, учитывая его предельные обороты, двигатель может оказаться даже мощнее, чем 2,5-литровый агрегат от Sonata N Line — этот двигатель развивает 294 л.с. и 422 Нм крутящего момента.

Ближайшей новинкой подразде­ления N должна стать «подогретая» модификация кроссовера Tucson, которой прочат тот же самый 2,5-литровый двигатель. Кроме того, в планах спортивного департа­мента Hyundai значатся полноценная «заряженная» версия Elantra (его внешность тоже уже почти рассекре­чена) и ещё две принципи­альные новинки, названия которых не озвучены. По одной из версий, моди­фикации N Line и N получит компактный кроссовер Hyundai Kona.