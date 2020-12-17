Появились подробности об очень мощном турбомоторе Hyundai 2.3
Дмитрий Елизаров
Компания Hyundai может в ближайшее время начать комплектовать спорткары подразделения N новейшим двигателем, построенным по раллийным технологиям. Как пишет Kyunghyang Shinmun, при объёме в 2,3 литра мотор способен раскручиваться до 7000
Новый двигатель может позаимствовать некоторые нюансы конфигурации системы впрыска и конструкции головки блока цилиндров у раллийных машин Hyundai — по итогам последнего сезона WRC фирма оставила за собой кубок конструкторов.
Вероятная отдача мотора не называется, но, учитывая его предельные обороты, двигатель может оказаться даже мощнее, чем 2,5-литровый агрегат от Sonata N Line — этот двигатель развивает 294 л.с. и 422 Нм крутящего момента.
Ближайшей новинкой подразделения N должна стать «подогретая» модификация кроссовера Tucson, которой прочат тот же самый 2,5-литровый двигатель. Кроме того, в планах спортивного департамента Hyundai значатся полноценная «заряженная» версия Elantra (его внешность тоже уже почти рассекречена) и ещё две принципиальные новинки, названия которых не озвучены. По одной из версий, модификации N Line и N получит компактный кроссовер Hyundai Kona.