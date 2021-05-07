Sonata и Palisade: стали известны планы Hyundai по обновлению модельного ряда
Дмитрий Елизаров
Компания Hyundai в презентации для инвесторов раскрыла свои планы на ближайшее будущее. Помимо принципиальных новинок фирма в нынешнем году займётся обновлением уже имеющихся моделей. В частности, через год рестайлинг переживут седан Sonata и самый большой вседорожник марки по имени Palisade.
Обе эти модели представлены на российском рынке. Цены на седан начинаются с отметки в
1 739 000рублей, а вседорожник можно приобрести за сумму от 3 449 000рублей.
Кроме того, судя по презентации, в 2022 году компания планирует вывести на рынок премиальный электрокроссовер под брендом Genesis — на данном этапе он именуется GV70 EV. Версия вседорожника с ДВС была представлена в октябре прошлого года.
Однако электрификация кроссоверной линейки Genesis начнётся уже в
2021-м,в документе упоминается некое электрическое кросс-купе. По всей видимости, речь идёт о модели, сейчас известной под именем GV60, — её построят на платформе, общей с электромобилями Ioniq 5 и Kia EV6.
Наконец, уже в нынешнем году Hyundai собирается начать продажи заряженной версии седана Elantra от подразделения N, а набор вседорожников марки пополнится небольшим кросс-купе на платформе хэтча i20 и ещё одним кроссовером, о котором пока ничего не известно.
Ближайшей новинкой бренда на российском рынке должен стать кроссовер Tucson нового поколения: модель уже сертифицировали для нашей страны. Согласно ОТТС, вседорожник появится у нас с бензиновым и дизельным моторами, а также с передним либо полным приводом.