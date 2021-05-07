Sonata и Palisade: стали известны планы Hyundai по обновлению модельного ряда

Обе эти модели представлены на российском рынке. Цены на седан начинаются с отметки в 1 739 000 рублей, а вседорожник можно приобрести за сумму от 3 449 000 рублей.

Кроме того, судя по презентации, в 2022 году компания планирует вывести на рынок премиальный электро­кроссовер под брендом Genesis — на данном этапе он именуется GV70 EV. Версия вседорожника с ДВС была представлена в октябре прошлого года.

Однако электрификация кроссоверной линейки Genesis начнётся уже в 2021-м, в документе упоминается некое электриче­ское кросс-купе. По всей видимости, речь идёт о модели, сейчас известной под именем GV60, — её построят на платформе, общей с электро­мобилями Ioniq 5 и Kia EV6.

Наконец, уже в нынешнем году Hyundai собирается начать продажи заряженной версии седана Elantra от подразде­ления N, а набор вседорожников марки пополнится небольшим кросс-купе на платформе хэтча i20 и ещё одним кроссовером, о котором пока ничего не известно.