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Kia и Hyundai вложились в Rimac. Взамен им помогут с электрическим суперкаром

Новости

Николай Андреев

Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation инвестировали 80 миллионов евро в хорватскую компанию Rimac Automobili, которая производит электрические гиперкары и является одним из мировых лидеров в электрических силовых установках. Взамен хорватские инженеры помогут корейцам разработать сразу два электрических спорткара!

Rimac Concept_One
Rimac C_Two
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Rimac Concept_One

  • Первым автомобилем, созданным в рамках партнёрства, станет электрическая версия среднемоторного суперкара, который готовится к производству под брендом Hyundai N. Вторая машина — некий сверхмощный водородный автомобиль на топливных ячейках.

  • Hyundai занимается разработкой среднемоторного суперкара с бензиновым двигателем в течение последних пяти лет. В рамках проекта созданы концепт-кары RM14, RM15 и RM16 (Racing Midship).

Rimac выпустил уже два электрических гиперкара — 1088-сильный Concept_One, который собран тиражом в 88 экземпляров, и C_Two мощностью 1914 л.с. Вторую модель построят в количестве 150 штук, а их сборка начнётся в 2020 году.

Корейцы нашли правильных партнёров?

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