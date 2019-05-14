Kia и Hyundai вложились в Rimac. Взамен им помогут с электрическим суперкаром

Первым автомобилем, созданным в рамках партнёрства, станет электрическая версия среднемоторного суперкара, который готовится к производству под брендом Hyundai N. Вторая машина — некий сверхмощный водородный автомобиль на топливных ячейках.

Hyundai занимается разработкой среднемоторного суперкара с бензиновым двигателем в течение последних пяти лет. В рамках проекта созданы концепт-кары RM14, RM15 и RM16 (Racing Midship).

Rimac выпустил уже два электрических гиперкара — 1088-сильный Concept_One, который собран тиражом в 88 экземпляров, и C_Two мощностью 1914 л.с. Вторую модель построят в количестве 150 штук, а их сборка начнётся в 2020 году.