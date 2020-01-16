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Hyundai и Kia вложили 100 миллионов евро в созданный россиянином стартап

Новости

Николай Андреев

Компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation инвестировали 100 миллионов евро в стартап Arrival, который занимается разработкой электрических фургонов. Фирма зарегистри­рована в Великобритании бывшим директором Yota Group Денисом Свердловым.

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  • Стартап Arrival создали в 2015 году. Компания разра­ботала модульную платформу и электриче­ский фургон Gen 2.0 EV, предназ­наченный для внутри­городских пере­возок. Максимальный запас хода модели — 480 кило­метров, грузо­подъёмность — 4250 килограммов.

  • За 100 миллионов евро корейцы купили 3,33 процента акций Arrival. Как сообщает РБК, стоимость всей фирмы пре­вышает три милли­арда евро. Это один из самых больших показателей для стартапов в Велико­британии. Ранее акционером Arrival был только венчурный фонд Kinetik, также принадлежащий Денису Свердлову.

  • Всего в Arrival работают 800 человек и у фирмы есть пять центров разработки: в Велико­британии, России, США, Германии и Израиле. Серийное производ­ство Gen 2.0 EV должно начаться в 2021 году, а стоимость электриче­ского фургона составит 35 000 фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей).

Вложились бы в зарубежный стартап российского бизнесмена?

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