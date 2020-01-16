Hyundai и Kia вложили 100 миллионов евро в созданный россиянином стартап

Стартап Arrival создали в 2015 году. Компания разра­ботала модульную платформу и электриче­ский фургон Gen 2.0 EV, предназ­наченный для внутри­городских пере­возок. Максимальный запас хода модели — 480 кило­метров, грузо­подъёмность — 4250 килограммов.

За 100 миллионов евро корейцы купили 3,33 процента акций Arrival. Как сообщает РБК, стоимость всей фирмы пре­вышает три милли­арда евро. Это один из самых больших показателей для стартапов в Велико­британии. Ранее акционером Arrival был только венчурный фонд Kinetik, также принадлежащий Денису Свердлову.