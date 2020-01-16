Hyundai и Kia вложили 100 миллионов евро в созданный россиянином стартап
Николай Андреев
Компании Hyundai Motor Company и Kia Motors Corporation инвестировали 100 миллионов евро в стартап Arrival, который занимается разработкой электрических фургонов. Фирма зарегистрирована в Великобритании бывшим директором Yota Group Денисом Свердловым.
Стартап Arrival создали в 2015 году. Компания разработала модульную платформу и электрический фургон Gen 2.0 EV, предназначенный для внутригородских перевозок. Максимальный запас хода модели — 480 километров, грузоподъёмность — 4250 килограммов.
За 100 миллионов евро корейцы купили 3,33 процента акций Arrival. Как сообщает РБК, стоимость всей фирмы превышает три миллиарда евро. Это один из самых больших показателей для стартапов в Великобритании. Ранее акционером Arrival был только венчурный фонд Kinetik, также принадлежащий Денису Свердлову.
Всего в Arrival работают 800 человек и у фирмы есть пять центров разработки: в Великобритании, России, США, Германии и Израиле. Серийное производство Gen 2.0 EV должно начаться в 2021 году, а стоимость электрического фургона составит 35 000 фунтов стерлингов (2,8 миллиона рублей).