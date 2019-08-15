Новая Крета стала больше и слабее
Николай Андреев
В Китае сертифицировали кроссовер Hyundai ix25 второго поколения (на других рынках модель называется Creta). Поэтому местное министерство промышленности опубликовало некоторые технические характеристики новинки, сообщает издание Autohome.
Внешность нового кроссовера с дебюта на Шанхайском автосалоне в апреле не изменилась. Судя по фотографиям, модель получит большую панорамную крышу и систему бесключевого доступа.
По сравнению с предшественником длина и ширина ix25 выросли на 10 миллиметров (до 4300 и 1790 мм соответственно), а высота уменьшилась на 2 мм (до 1620 мм). Колёсная база новинки теперь составляет 2610 мм (плюс два сантиметра).
Согласно сертификационным документам, на смену бензиновому 1.6 мощностью 125 л.с. (150 Н·м) пришёл полуторалитровый «атмосферник», развивающий 115 л.с. (144 Н·м). В Китае модель сохранит 140-сильную версию с 1,4-литровой «турбочетвёркой».
Ожидается, что в продажу Hyundai ix25 второго поколения поступит осенью 2019 года. Близнец нашей Креты — «первый» ix25 — начали продавать в 2014 году, а до России кроссовер доехал спустя два года.