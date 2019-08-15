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Новая Крета стала больше и слабее

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Николай Андреев

В Китае сертифицировали кроссовер Hyundai ix25 второго поколения (на других рынках модель называется Creta). Поэтому местное министер­ство промыш­ленности опубликовало некоторые техни­ческие характери­стики новинки, сообщает издание Autohome.

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  • Внешность нового кроссовера с дебюта на Шанхайском автосалоне в апреле не изменилась. Судя по фото­графиям, модель получит большую панорамную крышу и систему бесключе­вого доступа.

  • По сравнению с предшественником длина и ширина ix25 выросли на 10 милли­метров (до 4300 и 1790 мм соответ­ственно), а высота уменьшилась на 2 мм (до 1620 мм). Колёсная база новинки теперь составляет 2610 мм (плюс два санти­метра).

  • Согласно сертификационным документам, на смену бензиновому 1.6 мощностью 125 л.с. (150 Н·м) пришёл полутора­литровый «атмосферник», развивающий 115 л.с. (144 Н·м). В Китае модель сохранит 140-сильную версию с 1,4-литровой «турбо­четвёркой».

Ожидается, что в продажу Hyundai ix25 второго поколения поступит осенью 2019 года. Близнец нашей Креты — «первый» ix25 — начали продавать в 2014 году, а до России кроссовер доехал спустя два года.

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