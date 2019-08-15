Новая Крета стала больше и слабее

Внешность нового кроссовера с дебюта на Шанхайском автосалоне в апреле не изменилась. Судя по фото­графиям, модель получит большую панорамную крышу и систему бесключе­вого доступа.

По сравнению с предшественником длина и ширина ix25 выросли на 10 милли­метров (до 4300 и 1790 мм соответ­ственно), а высота уменьшилась на 2 мм (до 1620 мм). Колёсная база новинки теперь составляет 2610 мм (плюс два санти­метра).