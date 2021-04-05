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Надёжен ли Hyundai Elantra V поколения: все проблемы подержанного седана

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Hyundai Elantra составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Hyundai. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Hyundai Elantra, V поколение (HD)
Годы выпуска: 2010–2014

Кузов седан, цельнометаллический, двигатели 4-цилиндровые, установлены поперечно. Привод колёс – передний.

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.26/5
Седан 1.6 MT (132 л.с.)
наиболее популярная и надёжная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.6 л / Бензин
Коробка
Механика
Привод
Передний
Мощность
132 л.с.
Расход
6.1 л
Макс. скорость
200 км/ч
Разгон до 100 км/ч
10.7 секунды
Возможность скрутки пробега: высокая

Пробег скручивается без особых усилий, информация хранится в приборной панели и в ЭБУ двигателя

Криминальная привлекательность: низкая

Автомобиль угонщикам не интересен

Сложность восстановления после аварии:

Удар в переднюю часть: прочность конструкции средняя – как правило, требуется замена бампера, решётки радиатора, капота, фар. Стоимость восстановления средняя

Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья. Стоимость восстановления средняя

Попадание в большую яму: могут пострадать колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления

820 878 ₽
650 000 – 1 090 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии экспертов техцентра Авто-Миг
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Кузов

Кузов по сравнению с предыдущим поколением полностью изменился, но в целом остался достаточно долговечным. Частично оцинкован, качество металла и окраски на среднем уровне. Коррозия на экзем­плярах, не подвергавшихся кузовному ремонту, встречается редко. Хром внешней отделки быстро мутнеет. Лако­красочное покрытие недостаточно прочное, легко появляются сколы. Ветровое стекло слабое, царапается и затирается.

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Салон

Интерьер в пятом поколении полностью обновили, внутри седан не похож на предше­ственников. В салоне много достаточно жёсткого пластика. Обивка сидений выполнена из износо­стойкой ткани. Окрашенный пластик легко царапается. У руля быстро протирается оплётка. В центральной части панели установлен бортовой компьютер, показы­вающий допол­нительную информацию.

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Двигатели

1.6 16V (132 л.с.)

Бензиновый двигатель серии G4F. Рядная «четвёрка», блок цилиндров алюмини­евый, привод ГРМ цепной. Распреде­лённый впрыск. Возможен прежде­временный износ цепи ГРМ. Выход из строя нейтрали­заторов грозит задирами в цилиндрах. Примерный ресурс мотора 250 тыс. км.

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1.8 16V (150 л.с.)

Бензиновый мотор серии G4N. Блок цилиндров алюминиевый, привод ГРМ цепной. Распре­делённый впрыск. Мотор способен проехать больше 200 тыс. км, но взамен потребует от владельца должного ухода и контроля за качеством и уровнем масла. На данном двигателе распро­странена проблема появления царапин и задиров на стенках цилиндров.

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Трансмиссия

МКПП

На дорестайлинговый Hyundai Elantra устанавливалась механическая шести­ступенчатая коробка передач. В целом коробка работает хорошо и способна отслужить весь срок эксплуатации автомобиля без поломок, при условии достаточной и качественной смазки. Сцепление служит в среднем 140–150 тыс. км. Выжимной подшипник может потребовать замены через 100–120 тыс. км.

АКПП

На дорестайлинговый Hyundai Elantra устанавливалась автомати­ческая шести­ступенчатая коробка передач. Автоматиче­ская коробка передач способна проехать без поломок 200 тыс. км при должном обслужи­вании. Коробка не пере­гревается в пробках, передачи включаются плавно и вовремя, без рывков. Через 140–150 тыс. км могут потерять герметичность прокладки и сальники. После 150–180 тыс. км начинается износ фрикционов и муфты блокировки гидротранс­форматора, подклини­вание клапанов гидроблока. Выход из строя датчика температуры масла в АКПП возможен и до 100 тыс. км, в этом случае автомат также иногда толкается при переключении.

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Привод

Привод не доставляет проблем при условии герметичности пыльников ШРУСов, которые могут пропускать смазку спустя 60–80 тыс. км.

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Подвеска

Передняя

В целом подвеска на автомобиле достаточно энергоёмкая, хорошо проходит небольшие неровности на скорости. Ходимость средняя. Стойки стабили­затора меняются после 30–40 тыс. км, сайлентблоки — примерно после 60–80 тыс. км. Шаровая опора служит около 80–120 тыс. км. Передние амортизаторы ходят около 90–130 тыс. км. Подшипники передних ступиц держатся 80–120 тыс. км.

Задняя

Задняя подвеска независимая, пружинная. Сайлентблоки ходят примерно 70–90 тыс. км. Амортизаторы служат 100–130 тыс. км.

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Рулевое управление

Усилитель руля электрический, как правило, работает весь срок службы автомобиля. Рулевая рейка надёжная, стуки после 150 тыс. км устраняются заменой втулок. Рулевые наконечники меняются каждые 60–80 тыс. км, рулевые тяги — каждые 80–100 тыс. км.

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Тормоза

Передние тормозные диски вентилируемые. Колодки меняются примерно каждые 40–50 тыс. км. Задние тормоза дисковые. Новые колодки ставят через каждые 80–90 тыс. км. Перегревы в тормозной системе на этих авто­мобилях встречаются крайне редко. Главный тормозной цилиндр работает долго и надёжно. Тормозные трубо­проводы не гниют, суппорта служат исправно при условии очистки и смазки.

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Климатическая система

В автомобиле в зависимости от комплектации может быть установлен как кондици­онер с ручным управлением, так и автомати­ческий климат-контроль. Климати­ческая система особых проблем не доставляет.

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Электроника

Электроника серьёзными поломками не обременена. Стекло­подъёмники работают без нареканий, как и свет, музыка, бортовой компьютер. Потеря контактов в проводке бывает крайне редко.

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Двигатели

1.6 16V (132 л.с.)

Бензиновый агрегат серии G4F. Блок двигателя и ГБЦ легкосплавные, привод ГРМ цепной. Распреде­лённый впрыск. Данный мотор обладает неплохой надёжностью и без капиталь­ного ремонта способен проехать более 250 тыс. км. Двигатель в целом без критических мест, система зажигания долго­вечна, с охлажде­нием проблем нет, навесное оборудо­вание тоже работает долго. Но после 100 тыс. км может растянуться цепь в приводе ГРМ. Плавающие обороты — признак загрязнения дроссель­ной заслонки (устраняется её очисткой). Часты течи прокладки клапанной крышки и сальников. Также необходимо следить за уровнем масла в двигателе — при больших пробегах его расход может быть повышенным. Данные моторы чувстви­тельны к качеству масла и срокам его замены. Водяной насос требует замены каждые 150–160 тыс. км, катушки зажигания — каждые 100–120 тыс. км.

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1.8 16V (150 л.с.)

Мотор серии G4N. Блок двигателя и ГБЦ легкосплавные, привод ГРМ цепной. Распре­делённый впрыск. Этот мотор способен проехать более 200 тыс. км, если соблюдать необходимый для него регламент по обслужи­ванию и заливать каче­ственное масло. Замена цепи ГРМ осуще­ствляется примерно каждые 150–160 тыс. км. Фазорегулятор служит безотказно, но его клапан может засориться, в результате чего двигатель будет работать нестабильно (во избежание этого рекомендуется осуществлять чистку системы). Самое частое место протечек — клапанная крышка. Дорого­стоящая проблема этих двигателей — задиры на стенках цилиндров через 120–150 тыс. км, что во многом обуслов­лено конструкцией поршней.

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