Надёжен ли Hyundai Elantra V поколения: все проблемы подержанного седана
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Hyundai Elantra составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Hyundai. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Кузов седан, цельнометаллический, двигатели 4-цилиндровые, установлены поперечно. Привод колёс – передний.
наиболее популярная и надёжная модификация
Пробег скручивается без особых усилий, информация хранится в приборной панели и в ЭБУ двигателяКриминальная привлекательность: низкая
Автомобиль угонщикам не интересен
Сложность восстановления после аварии:
Удар в переднюю часть: прочность конструкции средняя – как правило, требуется замена бампера, решётки радиатора, капота, фар. Стоимость восстановления средняя
Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья. Стоимость восстановления средняя
Попадание в большую яму: могут пострадать колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления
Кузов
Кузов по сравнению с предыдущим поколением полностью изменился, но в целом остался достаточно долговечным. Частично оцинкован, качество металла и окраски на среднем уровне. Коррозия на экземплярах, не подвергавшихся кузовному ремонту, встречается редко. Хром внешней отделки быстро мутнеет. Лакокрасочное покрытие недостаточно прочное, легко появляются сколы. Ветровое стекло слабое, царапается и затирается.
Салон
Интерьер в пятом поколении полностью обновили, внутри седан не похож на предшественников. В салоне много достаточно жёсткого пластика. Обивка сидений выполнена из износостойкой ткани. Окрашенный пластик легко царапается. У руля быстро протирается оплётка. В центральной части панели установлен бортовой компьютер, показывающий дополнительную информацию.
Двигатели
1.6 16V (132 л.с.)
Бензиновый двигатель серии G4F. Рядная «четвёрка», блок цилиндров алюминиевый, привод ГРМ цепной. Распределённый впрыск. Возможен преждевременный износ цепи ГРМ. Выход из строя нейтрализаторов грозит задирами в цилиндрах. Примерный ресурс мотора 250 тыс. км.
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1.8 16V (150 л.с.)
Бензиновый мотор серии G4N. Блок цилиндров алюминиевый, привод ГРМ цепной. Распределённый впрыск. Мотор способен проехать больше 200 тыс. км, но взамен потребует от владельца должного ухода и контроля за качеством и уровнем масла. На данном двигателе распространена проблема появления царапин и задиров на стенках цилиндров.
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Трансмиссия
МКПП
На дорестайлинговый Hyundai Elantra устанавливалась механическая шестиступенчатая коробка передач. В целом коробка работает хорошо и способна отслужить весь срок эксплуатации автомобиля без поломок, при условии достаточной и качественной смазки. Сцепление служит в среднем 140–150 тыс. км. Выжимной подшипник может потребовать замены через 100–120 тыс. км.
АКПП
На дорестайлинговый Hyundai Elantra устанавливалась автоматическая шестиступенчатая коробка передач. Автоматическая коробка передач способна проехать без поломок 200 тыс. км при должном обслуживании. Коробка не перегревается в пробках, передачи включаются плавно и вовремя, без рывков. Через 140–150 тыс. км могут потерять герметичность прокладки и сальники. После 150–180 тыс. км начинается износ фрикционов и муфты блокировки гидротрансформатора, подклинивание клапанов гидроблока. Выход из строя датчика температуры масла в АКПП возможен и до 100 тыс. км, в этом случае автомат также иногда толкается при переключении.
Подвеска
Передняя
В целом подвеска на автомобиле достаточно энергоёмкая, хорошо проходит небольшие неровности на скорости. Ходимость средняя. Стойки стабилизатора меняются после 30–40 тыс. км, сайлентблоки — примерно после 60–80 тыс. км. Шаровая опора служит около 80–120 тыс. км. Передние амортизаторы ходят около 90–130 тыс. км. Подшипники передних ступиц держатся 80–120 тыс. км.
Задняя
Задняя подвеска независимая, пружинная. Сайлентблоки ходят примерно 70–90 тыс. км. Амортизаторы служат 100–130 тыс. км.
Тормоза
Передние тормозные диски вентилируемые. Колодки меняются примерно каждые 40–50 тыс. км. Задние тормоза дисковые. Новые колодки ставят через каждые 80–90 тыс. км. Перегревы в тормозной системе на этих автомобилях встречаются крайне редко. Главный тормозной цилиндр работает долго и надёжно. Тормозные трубопроводы не гниют, суппорта служат исправно при условии очистки и смазки.
Двигатели
1.6 16V (132 л.с.)
Бензиновый агрегат серии G4F. Блок двигателя и ГБЦ легкосплавные, привод ГРМ цепной. Распределённый впрыск. Данный мотор обладает неплохой надёжностью и без капитального ремонта способен проехать более 250 тыс. км. Двигатель в целом без критических мест, система зажигания долговечна, с охлаждением проблем нет, навесное оборудование тоже работает долго. Но после 100 тыс. км может растянуться цепь в приводе ГРМ. Плавающие обороты — признак загрязнения дроссельной заслонки (устраняется её очисткой). Часты течи прокладки клапанной крышки и сальников. Также необходимо следить за уровнем масла в двигателе — при больших пробегах его расход может быть повышенным. Данные моторы чувствительны к качеству масла и срокам его замены. Водяной насос требует замены каждые 150–160 тыс. км, катушки зажигания — каждые 100–120 тыс. км.
1.8 16V (150 л.с.)
Мотор серии G4N. Блок двигателя и ГБЦ легкосплавные, привод ГРМ цепной. Распределённый впрыск. Этот мотор способен проехать более 200 тыс. км, если соблюдать необходимый для него регламент по обслуживанию и заливать качественное масло. Замена цепи ГРМ осуществляется примерно каждые 150–160 тыс. км. Фазорегулятор служит безотказно, но его клапан может засориться, в результате чего двигатель будет работать нестабильно (во избежание этого рекомендуется осуществлять чистку системы). Самое частое место протечек — клапанная крышка. Дорогостоящая проблема этих двигателей — задиры на стенках цилиндров через 120–150 тыс. км, что во многом обусловлено конструкцией поршней.