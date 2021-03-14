Надёжен ли Hyundai Elantra IV поколения: все проблемы подержанного седана
КОМАНДА АВТО.РУ
Отчёт о надёжности Hyundai Elantra составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специализированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслуживания машин марки Hyundai. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности автомобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подержанного автомобиля.
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Кузов седан, цельнометаллический, двигатели 4-цилиндровые, установлены поперечно. Привод колёс – передний.
наиболее популярная и надёжная модификация
Пробег скручивается без особых усилий, информация хранится в приборной панели и в ЭБУ двигателяКриминальная привлекательность: низкая
Автомобиль угонщикам не интересен
Сложность восстановления после аварии:
Удар в переднюю часть: прочность конструкции средняя – как правило, требуется замена бампера, решётки радиатора, капота, фар. Стоимость восстановления средняя
Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья. Стоимость восстановления средняя
Попадание в большую яму: могут пострадать колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления
Кузов
Кузов в целом достаточно долговечен, частично оцинкован, качество металла и окраски на среднем уровне. Коррозия встречается на верхней части передней панели, поперечине и задних арках. Хром со временем мутнеет. Ветровое стекло слабое и легко царапается и затирается, а также трескается при перепадах температуры.
Салон
Пластиковые элементы обивки в автомобиле мягкие, что повышает комфорт и снижает уровень шума в салоне. Руль, рычаг переключения передач и кожаная обивка изнашиваются после 120–150 тыс. км. Ткань обивки долговечна и неприхотлива, не рвётся, не выцветает, при периодической химчистке сохранится в отличном состоянии на долгие годы. К затиранию пластиковые элементы салона в целом не склонны, кнопки расположены удобно, приборная панель яркая и информативная. Автомобиль оснащён бортовым компьютером, который показывает дополнительную информацию.
Двигатели
1.6 16V (122 л.с.)
Бензиновый двигатель серии G4F. Рядная «четвёрка», блок цилиндров алюминиевый, привод ГРМ цепной. Возможен преждевременный износ цепи ГРМ. Выход из строя нейтрализаторов грозит задирами в цилиндрах. В среднем ресурс мотора 250 тыс. км.
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2.0 16V (143 л.с.)
Бензиновый двигатель серии G4G. Рядная «четвёрка», блок цилиндров чугунный, привод ГРМ ременной. Отличается шумной работой и вибронагруженностью, но серьёзных проблем у мотора нет. Неустойчивая работа обычно связана с выходом из строя элементов системы зажигания. Важно следить за уровнем и качеством масла. Примерный ресурс мотора 300 тыс. км.
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Трансмиссия
МКПП
На Hyundai Elantra устанавливалась механическая пятиступенчатая коробка передач. Слабое место агрегата — быстро изнашивающиеся синхронизаторы. После пробега 130–150 тыс. км могут быть проблемы с переключением передач. Были случаи, когда выходил из строя подшипник первичного вала. Сцепление в среднем изнашивается за 120–150 тыс. км.
АКПП
На Hyundai Elantra устанавливалась автоматическая четырёхступенчатая коробка передач. Автомат A4C медлителен, но надёжен. При регулярной замене масла способен проехать до капремонта не меньше 200–220 тыс. км. Коробка редко перегревается даже при длительном движении с высокой скоростью. Через 140–180 тыс. км возможны задержки при переключениях, по вине соленоидов блокировки гидротрансформатора, регулировки давления или клапанов гидроблока. Выход из строя датчика температуры масла в АКПП случается и до 100 тыс. км — в этом случае автомат также может начать работать с толчками при переключениях, потребуется замена датчика.
Подвеска
Передняя
В целом подвеска на автомобиле достаточно энергоёмкая, хорошо проходит небольшие неровности на скорости. Ходимость средняя. Стойки стабилизатора меняются после 20–40 тыс. км, сайлентблоки — примерно после 65–80 тыс. км. Шаровая опора служит около 80–120 тыс. км. Передние амортизаторы ходят около 90–120 тыс. км. Подшипники передних ступиц держатся 80–120 тыс. км.
Задняя
Задняя подвеска независимая, пружинная. Сайлентблоки ходят примерно 70–90 тыс. км. Амортизаторы служат примерно 110–130 тыс. км.
Тормоза
Передние тормозные диски вентилируемые. Колодки меняются примерно каждые 40–50 тыс. км. Задние тормоза дисковые. Колодки меняют примерно каждые 80–90 тыс. км. Перегревы в тормозной системе на этих автомобилях встречаются крайне редко. Главный тормозной цилиндр работает долго и надёжно. Тормозные трубопроводы не гниют, суппорта работают исправно при условии их очистки и смазки.
Двигатели
1.6 16V (122 л.с.)
Бензиновый агрегат серии G4F. Блок двигателя и ГБЦ легкосплавные, привод ГРМ цепной. Данный мотор обладает неплохой надёжностью и без капитального ремонта способен проехать более 250 тыс. км. Двигатель в целом без критических проблем, система зажигания долговечна, с охлаждением проблем нет, навесное оборудование тоже работает долго. Но после 100 тыс. км может растянуться цепь в приводе ГРМ. Плавающие обороты — признак загрязнения дроссельной заслонки (устраняется её очисткой). Часты течи прокладки клапанной крышки и сальников. Также необходимо следить за уровнем масла в двигателе — при больших пробегах его расход может быть повышенным. Данные двигатели чувствительны к качеству масла и срокам его замены. Водяной насос требует замены каждые 150–160 тыс. км, катушки зажигания — каждые 100–120 тыс. км.
2.0 16V (143 л.с.)
Мотор серии G4G. Рядная «четвёрка», в приводе ГРМ ремень, который меняется каждые