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Надёжен ли Hyundai Elantra IV поколения: все проблемы подержанного седана

Учебник

КОМАНДА АВТО.РУ

Отчёт о надёжности Hyundai Elantra составлен на основе опроса экспертов — сотрудников специали­зированных автосервисов, имеющих большой опыт ремонта и обслужи­вания машин марки Hyundai. Первая часть отчёта справочная, с общей оценкой надёжности авто­мобиля, которую аналитики Авто.ру рассчитывают по данным о ресурсе ключевых компонентов. Вторая часть — максимально подробный разбор всех проблем, с которыми может столкнуться владелец подер­жанного автомобиля.

Для удобства используйте навигацию по разделам и узлам автомобиля.

 •  Кузов  •  Салон  •  Двигатели  •  Трансмиссия  •  Приводы  •  Подвеска  •  Рулевое управление  •  Тормоза  •  Климатическая система  •  Электроника
Hyundai Elantra, IV поколение (HD)
Годы выпуска: 2006–2011

Кузов седан, цельнометаллический, двигатели 4-цилиндровые, установлены поперечно. Привод колёс – передний.

Индекс надёжности
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Индекс надёжности рассчитывается аналитиками Авто.ру по пятибалльной шкале. При этом учитывается средний ресурс нескольких десятков узлов и деталей автомобиля – точное количество зависит от сложности его конструкции
4.31/5
Седан 1.6 MT (122 л.с.)
наиболее популярная и надёжная модификация
Кузов
Седан
Двигатель
1.6 л / Бензин
Коробка
Механика
Привод
Передний
Мощность
122 л.с.
Расход
6.2 л
Макс. скорость
183 км/ч
Разгон до 100 км/ч
11.6 секунды
Возможность скрутки пробега: высокая

Пробег скручивается без особых усилий, информация хранится в приборной панели и в ЭБУ двигателя

Криминальная привлекательность: низкая

Автомобиль угонщикам не интересен

Сложность восстановления после аварии:

Удар в переднюю часть: прочность конструкции средняя – как правило, требуется замена бампера, решётки радиатора, капота, фар. Стоимость восстановления средняя

Удар в заднюю часть: прочность конструкции ниже, от удара страдают бампер, крышка багажника, задние крылья. Стоимость восстановления средняя

Попадание в большую яму: могут пострадать колесо, ступица, элементы подвески и рулевого управления

528 998 ₽
345 000 – 800 000 ₽
Отчёт подготовлен при содействии экспертов техцентра Авто-Миг
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Кузов

Кузов в целом достаточно долговечен, частично оцинкован, качество металла и окраски на среднем уровне. Коррозия встречается на верхней части передней панели, поперечине и задних арках. Хром со временем мутнеет. Ветровое стекло слабое и легко царапается и затирается, а также трескается при перепадах температуры.

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Салон

Пластиковые элементы обивки в автомобиле мягкие, что повышает комфорт и снижает уровень шума в салоне. Руль, рычаг пере­ключения передач и кожаная обивка изнаши­ваются после 120–150 тыс. км. Ткань обивки долго­вечна и неприхот­лива, не рвётся, не выцветает, при периодиче­ской химчистке сохранится в отличном состоянии на долгие годы. К затиранию пластиковые элементы салона в целом не склонны, кнопки распо­ложены удобно, приборная панель яркая и информативная. Автомобиль оснащён бортовым компьютером, который показывает допол­нительную информацию.

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Двигатели

1.6 16V (122 л.с.)

Бензиновый двигатель серии G4F. Рядная «четвёрка», блок цилиндров алюмини­евый, привод ГРМ цепной. Возможен прежде­временный износ цепи ГРМ. Выход из строя нейтрали­заторов грозит задирами в цилиндрах. В среднем ресурс мотора 250 тыс. км.

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2.0 16V (143 л.с.)

Бензиновый двигатель серии G4G. Рядная «четвёрка», блок цилиндров чугунный, привод ГРМ ременной. Отличается шумной работой и вибро­нагружен­ностью, но серьёзных проблем у мотора нет. Неустойчивая работа обычно связана с выходом из строя элементов системы зажигания. Важно следить за уровнем и качеством масла. Примерный ресурс мотора 300 тыс. км.

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Трансмиссия

МКПП

На Hyundai Elantra устанавливалась механическая пяти­ступен­чатая коробка передач. Слабое место агрегата — быстро изнаши­вающи­еся синхрони­заторы. После пробега 130–150 тыс. км могут быть проблемы с пере­ключе­нием передач. Были случаи, когда выходил из строя подшипник первичного вала. Сцепление в среднем изнаши­вается за 120–150 тыс. км.

АКПП

На Hyundai Elantra устанавливалась автоматиче­ская четырёх­ступен­чатая коробка передач. Автомат A4C медлителен, но надёжен. При регулярной замене масла способен проехать до капремонта не меньше 200–220 тыс. км. Коробка редко пере­гревается даже при длитель­ном движении с высокой скоростью. Через 140–180 тыс. км возможны задержки при пере­ключе­ниях, по вине соленоидов блокировки гидро­транс­форматора, регулировки давления или клапанов гидроблока. Выход из строя датчика температуры масла в АКПП случается и до 100 тыс. км — в этом случае автомат также может начать работать с толчками при пере­ключе­ниях, потребуется замена датчика.

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Привод

Привод не доставляет проблем при условии герметичности пыльников ШРУСов.

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Подвеска

Передняя

В целом подвеска на автомобиле достаточно энергоёмкая, хорошо проходит небольшие неров­ности на скорости. Ходимость средняя. Стойки стаби­лизатора меняются после 20–40 тыс. км, сайлент­блоки — примерно после 65–80 тыс. км. Шаровая опора служит около 80–120 тыс. км. Передние аморти­заторы ходят около 90–120 тыс. км. Подшипники передних ступиц держатся 80–120 тыс. км.

Задняя

Задняя подвеска независимая, пружинная. Сайлент­блоки ходят примерно 70–90 тыс. км. Амортизаторы служат примерно 110–130 тыс. км.

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Рулевое управление

Усилитель руля электрический, как правило, работает весь срок службы авто­мобиля. Рулевая рейка надёжная, стуки после 150 тыс. км устраняются заменой втулок. Рулевые наконеч­ники меняются каждые 60–80 тыс. км, рулевые тяги — каждые 80–100 тыс. км.

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Тормоза

Передние тормозные диски вентилируемые. Колодки меняются примерно каждые 40–50 тыс. км. Задние тормоза дисковые. Колодки меняют примерно каждые 80–90 тыс. км. Перегревы в тормозной системе на этих авто­мобилях встречаются крайне редко. Главный тормозной цилиндр работает долго и надёжно. Тормозные трубо­проводы не гниют, суппорта работают исправно при условии их очистки и смазки.

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Климатическая система

Климатическая система особых проблем не доставляет.

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Электроника

Основные проблемы — из-за потери контактов в разъёмах проводки. Бывают отказы иммоби­лайзера и централь­ного замка. При мойке двигателя иногда заливают водой блок предохрани­телей, контакты которого также могут окислиться.

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Двигатели

1.6 16V (122 л.с.)

Бензиновый агрегат серии G4F. Блок двигателя и ГБЦ легко­сплавные, привод ГРМ цепной. Данный мотор обладает неплохой надёж­ностью и без капиталь­ного ремонта способен проехать более 250 тыс. км. Двигатель в целом без критических проблем, система зажигания долговечна, с охлажде­нием проблем нет, навесное оборудо­вание тоже работает долго. Но после 100 тыс. км может растянуться цепь в приводе ГРМ. Плавающие обороты — признак загряз­нения дроссель­ной заслонки (устраняется её очисткой). Часты течи прокладки клапанной крышки и сальников. Также необходимо следить за уровнем масла в двигателе — при больших пробегах его расход может быть повышенным. Данные двигатели чувстви­тельны к качеству масла и срокам его замены. Водяной насос требует замены каждые 150–160 тыс. км, катушки зажигания — каждые 100–120 тыс. км.

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2.0 16V (143 л.с.)

Мотор серии G4G. Рядная «четвёрка», в приводе ГРМ ремень, который меняется каждые 60 тыс. км. Головка блока алюминиевая, а сам блок чугунный, что повышает его ресурс. С охлажде­нием у данного мотора серьёзных проблем не наблюдалось, но после 160 тыс. км, возможно, придётся заменить помпу. Радиатор охлаждения служит примерно 5–7 лет. Система питания имеет распре­делённый впрыск топлива, проблем с дроссель­ной заслонкой при условии содер­жания её в чистоте нет. Мотор чувствителен к маслу, необходимо смотреть за уровнем и не доводить до минимума, чтобы избежать серьёзных поломок. Провалы при ускорениях связаны, как правило, с катушками зажигания или высоко­вольтными проводами. Шум также могут создавать неотрегулиро­ванные клапаны: на данном моторе нет гидро­компен­саторов, поэтому необходимо регулировать зазоры каждые 80 тыс. км. Термостат желательно менять каждые 80–90 тыс. км, бывают подклини­вания.

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