У Hyundai появился новый доступный кроссовер: он гибридный и с большим экраном

В салоне — 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и планшето­подобный экран медиасистемы, диагональ которого составляет от 8 до 10,25 дюйма. Помимо беспроводных сервисов Apple CarPlay и Android Auto кроссовер предложит три порта USB, беспроводную зарядку, акустику Bose и целый спектр онлайн-сервисов — от навигации в реальном времени до возможности интеграции в медиа­систему Google-календаря с расписанием дел.

Моторную гамму Bayon составят из четырёх вариантов двигателей. Базовый при объёме в 1,2 литра развивает 84 л.с., литровая «турботройка» может обеспечить 100 л.с. Её предложат также в варианте с 48-вольтовым стартер-генератором, а топовый двигатель — 120-сильный вариант этого же мотора — будет представлен исключительно в «мягкогибридном» исполнении.

Гибридные моторы сочетаются с «умной» механической коробкой iMT либо семи­диапазонным «роботом», турбиро­ванному двигателю предложат тот же «робот» либо шести­ступенчатую «механику», а един­ственным вариантом для базового агрегата станет пятиступен­чатая ручная коробка. Полного привода у Hyundai Bayon не будет.

Самая мощная версия разгонится до 100 км/ч за 10,4 секунды при максимальной скорости в 185 км/ч, показатели самой слабой — 13,5 секунды и 165 км/ч. При этом оснащение «турбо­тройки» стартер-генератором на динамические харак­теристики не влияет: электрический «довесок» лишь снижает объёмы вредных выбросов.

Кроссоверу пообещали расширенный по сравнению с конкурентами набор водительских ассистентов. В него войдут, к примеру, функция удержания в полосе, система экстренного торможения при поворотах на пере­крёстках, а также «умный» круиз-контроль, использующий данные навигаци­онной системы.

Когда именно Hyundai планирует начать продажи новинки, пока не уточняется. Неизвестно также, каким образом Bayon и Kona будут делить аудиторию. По одной из версий, новинку Hyundai будет позици­онировать как более доступный и практичный вариант.