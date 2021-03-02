У Hyundai появился новый доступный кроссовер: он гибридный и с большим экраном
Дмитрий Елизаров
Компания Hyundai представила новый вседорожник для Европы под названием Bayon — названа модель в честь одного из городов Франции. Субкомпактный кроссовер станет самым доступным предложением марки в этом сегменте, но при этом получит целый ряд онлайн-сервисов и водительских ассистентов, а также гибридный привод.
Технически Hyundai Bayon непосредственно связан с европейской версией хэтчбека Hyundai i20 — у них почти идентичный интерьер, схожая платформа с Макферсоном спереди и балкой сзади и общие силовые агрегаты. Однако внешность Bayon выполнена в соответствии с самыми свежими веяниями фирменной стилистики: кроссовер получил множество гранёных складок на боковинах, двухэтажную головную оптику с бумерангоподобными основными блоками и необычное многоярусное решение задней части.
В длину новинка вытянулась на 4,18 метра при колёсной базе в 2,58 метра, ширина и высота вседорожника составляют 1,77 и 1,50 метра соответственно. Таким образом, Bayon лишь немногим уступает по габаритам другому компактному кроссоверу — Hyundai Kona, а расстояние между его осями практически идентично этому показателю у российской Hyundai Creta. Объём багажника новинки — от 411 до 1205 литров. Дорожный просвет вседорожника достигает 183 миллиметров (с самыми крупными колёсами).
Для кроссовера предложат колёсные диски от 15 до 17 дюймов, девять цветов кузова и возможность выкрасить крышу в контрастный чёрный цвет.
В салоне — 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и планшетоподобный экран медиасистемы, диагональ которого составляет от 8 до 10,25 дюйма. Помимо беспроводных сервисов Apple CarPlay и Android Auto кроссовер предложит три порта USB, беспроводную зарядку, акустику Bose и целый спектр онлайн-сервисов — от навигации в реальном времени до возможности интеграции в медиасистему Google-календаря с расписанием дел.
Моторную гамму Bayon составят из четырёх вариантов двигателей. Базовый при объёме в 1,2 литра развивает 84 л.с., литровая «турботройка» может обеспечить 100 л.с. Её предложат также в варианте с 48-вольтовым стартер-генератором, а топовый двигатель — 120-сильный вариант этого же мотора — будет представлен исключительно в «мягкогибридном» исполнении.
Гибридные моторы сочетаются с «умной» механической коробкой iMT либо семидиапазонным «роботом», турбированному двигателю предложат тот же «робот» либо шестиступенчатую «механику», а единственным вариантом для базового агрегата станет пятиступенчатая ручная коробка. Полного привода у Hyundai Bayon не будет.
Самая мощная версия разгонится до
100 км/чза 10,4 секунды при максимальной скорости в 185 км/ч,показатели самой слабой — 13,5 секунды и 165 км/ч.При этом оснащение «турботройки» стартер-генератором на динамические характеристики не влияет: электрический «довесок» лишь снижает объёмы вредных выбросов.
Кроссоверу пообещали расширенный по сравнению с конкурентами набор водительских ассистентов. В него войдут, к примеру, функция удержания в полосе, система экстренного торможения при поворотах на перекрёстках, а также «умный» круиз-контроль, использующий данные навигационной системы.
Когда именно Hyundai планирует начать продажи новинки, пока не уточняется. Неизвестно также, каким образом Bayon и Kona будут делить аудиторию. По одной из версий, новинку Hyundai будет позиционировать как более доступный и практичный вариант.
На российском рынке Bayon вряд ли появится, учитывая его схожесть по габаритам с кроссовером Creta. Однако в этом году саму Creta ждёт серьёзное обновление, сравнимое по масштабам со сменой поколений.