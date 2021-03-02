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У Hyundai появился новый доступный кроссовер: он гибридный и с большим экраном

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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai представила новый вседорожник для Европы под названием Bayon — названа модель в честь одного из городов Франции. Субкомпактный кроссовер станет самым доступным предложе­нием марки в этом сегменте, но при этом получит целый ряд онлайн-сервисов и водительских ассистентов, а также гибридный привод.

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  • Технически Hyundai Bayon непосредственно связан с европейской версией хэтчбека Hyundai i20 — у них почти идентичный интерьер, схожая платформа с Макферсоном спереди и балкой сзади и общие силовые агрегаты. Однако внешность Bayon выполнена в соответ­ствии с самыми свежими веяниями фирменной стилистики: кроссовер получил множество гранёных складок на боковинах, двух­этажную головную оптику с бумеранго­подобными основными блоками и необычное много­ярусное решение задней части.

  • В длину новинка вытянулась на 4,18 метра при колёсной базе в 2,58 метра, ширина и высота вседорожника составляют 1,77 и 1,50 метра соответ­ственно. Таким образом, Bayon лишь немногим уступает по габаритам другому компактному кроссоверу — Hyundai Kona, а расстояние между его осями практически идентично этому показателю у российской Hyundai Creta. Объём багажника новинки — от 411 до 1205 литров. Дорожный просвет вседорожника достигает 183 милли­метров (с самыми крупными колёсами).

  • Для кроссовера предложат колёсные диски от 15 до 17 дюймов, девять цветов кузова и возможность выкрасить крышу в контрастный чёрный цвет.

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  • В салоне — 10,25-дюймовая цифровая панель приборов и планшето­подобный экран медиасистемы, диагональ которого составляет от 8 до 10,25 дюйма. Помимо беспроводных сервисов Apple CarPlay и Android Auto кроссовер предложит три порта USB, беспроводную зарядку, акустику Bose и целый спектр онлайн-сервисов — от навигации в реальном времени до возможности интеграции в медиа­систему Google-календаря с расписанием дел.

  • Моторную гамму Bayon составят из четырёх вариантов двигателей. Базовый при объёме в 1,2 литра развивает 84 л.с., литровая «турботройка» может обеспечить 100 л.с. Её предложат также в варианте с 48-вольтовым стартер-генератором, а топовый двигатель — 120-сильный вариант этого же мотора — будет представлен исключительно в «мягкогибридном» исполнении.

  • Гибридные моторы сочетаются с «умной» механической коробкой iMT либо семи­диапазонным «роботом», турбиро­ванному двигателю предложат тот же «робот» либо шести­ступенчатую «механику», а един­ственным вариантом для базового агрегата станет пятиступен­чатая ручная коробка. Полного привода у Hyundai Bayon не будет.

  • Самая мощная версия разгонится до 100 км/ч за 10,4 секунды при максимальной скорости в 185 км/ч, показатели самой слабой — 13,5 секунды и 165 км/ч. При этом оснащение «турбо­тройки» стартер-генератором на динамические харак­теристики не влияет: электрический «довесок» лишь снижает объёмы вредных выбросов.

  • Кроссоверу пообещали расширенный по сравнению с конкурентами набор водительских ассистентов. В него войдут, к примеру, функция удержания в полосе, система экстренного торможения при поворотах на пере­крёстках, а также «умный» круиз-контроль, использующий данные навигаци­онной системы.

  • Когда именно Hyundai планирует начать продажи новинки, пока не уточняется. Неизвестно также, каким образом Bayon и Kona будут делить аудиторию. По одной из версий, новинку Hyundai будет позици­онировать как более доступный и практичный вариант.

  • На российском рынке Bayon вряд ли появится, учитывая его схожесть по габаритам с кроссовером Creta. Однако в этом году саму Creta ждёт серьёзное обновление, сравнимое по масштабам со сменой поколений.

Как считаете, пригодился бы Hyundai Bayon в России?

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