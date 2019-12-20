Hyundai представил новый седан, который меньше и дешевле Соляриса
Николай Андреев
В Индии состоялась премьера компактного седана Hyundai Aura. Он построен на базе нового хэтчбека i10 и является самой маленькой четырёхдверкой в модельном ряду корейской марки.
Длина Hyundai Aura составляет 3995 миллиметров, что на 405 мм короче Соляриса. Согласно индийским нормам, автомобили короче четырёх метров имеют налоговые льготы и стоят сильно дешевле более крупных автомобилей. Объём багажника новинки равен 402 литрам.
Для Ауры доступны четырёхцилиндровый бензиновый атмосферник 1.2 мощностью 83 л.с. (114 Н·м), литровая «турботройка» на 100 л.с. (172 Н·м) и ещё один трёхцилиндровый двигатель, но уже 1,2-литровый турбодизельный на 75 л.с. (190 Н·м). Все двигатели сочетаются с пятиступенчатой «механикой», а для бензинового атмосферника и турбодизеля опционально предложат пятиступенчатый «робот» с одним сцеплением.
В список оснащения маленького седана входят светодиодные дневные ходовые огни,
15-дюймовыеколёса, камера заднего вида, беспроводная зарядка для смартфонов и мультимедийная система с восьмидюймовым сенсорным дисплеем, Apple CarPlay и Android Auto.
Продажи Hyundai Aura в Индии начнутся в феврале 2020 года. Он будет немного дороже соплатформенного хэтчбека i10, который стоит минимум 499 990 рупий (440 тысяч рублей).