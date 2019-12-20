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Hyundai представил новый седан, который меньше и дешевле Соляриса

Новости

Николай Андреев

В Индии состоялась премьера компактного седана Hyundai Aura. Он построен на базе нового хэтчбека i10 и является самой маленькой четырёхдверкой в модельном ряду корейской марки.

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  • Длина Hyundai Aura составляет 3995 милли­метров, что на 405 мм короче Соляриса. Согласно индийским нормам, автомо­били короче четырёх метров имеют налоговые льготы и стоят сильно дешевле более крупных автомо­билей. Объём багажника новинки равен 402 литрам.

  • Для Ауры доступны четырёхцилиндровый бензиновый атмо­сферник 1.2 мощностью 83 л.с. (114 Н·м), литровая «турботройка» на 100 л.с. (172 Н·м) и ещё один трёх­цилиндровый двигатель, но уже 1,2-литровый турбодизельный на 75 л.с. (190 Н·м). Все двигатели сочетаются с пяти­ступенчатой «механикой», а для бензинового атмо­сферника и турбо­дизеля опционально предложат пяти­ступенчатый «робот» с одним сцеплением.

  • В список оснащения маленького седана входят свето­диодные дневные ходовые огни, 15-дюймовые колёса, камера заднего вида, беспровод­ная зарядка для смартфонов и мульти­медийная система с восьми­дюймовым сенсорным дисплеем, Apple CarPlay и Android Auto.

  • Продажи Hyundai Aura в Индии начнутся в феврале 2020 года. Он будет немного дороже соплатфор­менного хэтчбека i10, который стоит минимум 499 990 рупий (440 тысяч рублей).

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