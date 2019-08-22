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Марка Hyundai построила электрокар в честь своей первой модели

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Николай Андреев

Компания Hyundai показала первый тизер полностью электри­че­ского концепт-кара 45 EV, выпол­нен­ного в ретро­стиле. Премьера состоится 10 сентября на авто­салоне во Франк­фурте.

По словам создателей, дизайн электромо­биля вдохнов­лён первой моделью Hyundai – седаном Pony. Перед его премьерой 45 лет назад предста­вили концепт Pony Coupe, разра­ботан­ный итальян­ским ателье Italdesign. Серийный передне­приводный Pony с четырёх­метровым кузовом начал выпускаться в 1975 году и оснащался двигате­лями Mitsubishi.

Судя по первому тизеру, концепт будет выполнен как раз в стили­стике первого прототипа Hyundai.

Концепт Hyundai Pony Coupe
Концепт Hyundai Pony Coupe
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Концепт Hyundai Pony Coupe

Информации о технической начинке концепт-кара 45 EV, а также о пер­спек­тивах его серийного произ­вод­ства пока нет.

Рады, что автопроизводители используют ретродизайн?

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