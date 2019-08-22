Марка Hyundai построила электрокар в честь своей первой модели

По словам создателей, дизайн электромо­биля вдохнов­лён первой моделью Hyundai – седаном Pony. Перед его премьерой 45 лет назад предста­вили концепт Pony Coupe, разра­ботан­ный итальян­ским ателье Italdesign. Серийный передне­приводный Pony с четырёх­метровым кузовом начал выпускаться в 1975 году и оснащался двигате­лями Mitsubishi.

Судя по первому тизеру, концепт будет выполнен как раз в стили­стике первого прототипа Hyundai.