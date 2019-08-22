Марка Hyundai построила электрокар в честь своей первой модели
Николай Андреев
Компания Hyundai показала первый тизер полностью электрического концепт-кара 45 EV, выполненного в ретростиле. Премьера состоится 10 сентября на автосалоне во Франкфурте.
По словам создателей, дизайн электромобиля вдохновлён первой моделью Hyundai – седаном Pony. Перед его премьерой 45 лет назад представили концепт Pony Coupe, разработанный итальянским ателье Italdesign. Серийный переднеприводный Pony с четырёхметровым кузовом начал выпускаться в 1975 году и оснащался двигателями Mitsubishi.
Судя по первому тизеру, концепт будет выполнен как раз в стилистике первого прототипа Hyundai.
Информации о технической начинке концепт-кара 45 EV, а также о перспективах его серийного производства пока нет.