Hyundai запустит пассажирские перевозки на автономном летательном аппарате в 2028 году

- Для реализации задумки Hyundai основала компанию Supernal. Она будет разрабатывать летающий беспилотник на электротяге. Её задача до 2030 года — закрепиться в нише сервисов аэротакси и участвовать в развитии экосистемы вокруг неё.
- Планируется, что аппарат будет взлетать на высоту 300–600 метров и садиться вертикально, как вертолёт. Он сможет развить скорость до 290 км/ч. Внутрь поместятся четыре или пять пассажиров.
- Параллельно Supernal ведёт переговоры с игроками рынка. В прошлом году компания заключила партнёрское соглашение со стартапом из Великобритании Urban-Air Port, который работает над посадочной площадкой для летательных аппаратов этого класса в английском городе Ковентри. Её открытие намечено на 2022 год.
- Хаб в Ковентри сможет как обслуживать аэротакси, так и быть своего рода перевалочной базой для грузовых беспилотников. Кроме того, он окажется связующим звеном между воздушными и наземными транспортными сетями — скажем, автобусами или частным электротранспортом. Вслед за Ковентри Hyundai и Urban-Air Port запустят аналогичный аэропорт в центре Лондона и в Лос-Анджелесе. Всего первый этап развёртывания транспортной сети охватит 65 городов.
- Южнокорейский автогигант впервые показал концепт летательного аппарата, созданного с Uber, в конце 2020 года в Лас-Вегасе. Представители Hyundai пообещали сделать аэроперевозки доступными для широких масс и изменить то, как люди передвигаются в городах.
- «Пройдёт время до того, как мы взлетим. Рассчитываем, что к концу этого десятилетия городская воздушная мобильность предложит возможности для разгрузки трафика в городах и сокращения вредных выбросов. Неважно, говорим ли мы о полётах внутри города или между городами», — сказал The Guardian исполнительный директор Hyundai в Европе Майкл Коул.
Ранее компания Hyundai объявила, что к концу 2021 года в Великобритании появится первый аэропорт для электрических аэротакси и беспилотников. Концепция Air One подразумевает его мобильность — аэропорт сможет переезжать в любое место.