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Hyundai запустит пассажирские перевозки на автономном летательном аппарате в 2028 году

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Александр Шохинов

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Южнокорейская Hyundai планирует, что её беспилотный летательный аппарат на электротяге выполнит первый пассажирский рейс в 2028 году. А к 2030 году аэротакси станет массовым, сообщает Carscoops.

  • Для реализации задумки Hyundai основала компанию Supernal. Она будет разрабатывать летающий беспилотник на электротяге. Её задача до 2030 года — закрепиться в нише сервисов аэротакси и участвовать в развитии экосистемы вокруг неё.
  • Планируется, что аппарат будет взлетать на высоту 300–600 метров и садиться вертикально, как вертолёт. Он сможет развить скорость до 290 км﻿/﻿ч. Внутрь поместятся четыре или пять пассажиров.
  • Параллельно Supernal ведёт переговоры с игроками рынка. В прошлом году компания заключила партнёрское соглашение со стартапом из Велико­британии Urban-Air Port, который работает над посадочной площадкой для летатель­ных аппаратов этого класса в английском городе Ковентри. Её открытие намечено на 2022 год.
  • Хаб в Ковентри сможет как обслуживать аэротакси, так и быть своего рода перевалочной базой для грузовых беспилотников. Кроме того, он окажется связующим звеном между воздушными и наземными транспортными сетями — скажем, автобусами или частным электротранспортом. Вслед за Ковентри Hyundai и Urban-Air Port запустят аналогичный аэропорт в центре Лондона и в Лос-Анджелесе. Всего первый этап развёртывания транспортной сети охватит 65 городов.
  • Южнокорейский автогигант впервые показал концепт летательного аппарата, созданного с Uber, в конце 2020 года в Лас-Вегасе. Представители Hyundai пообещали сделать аэро­перевозки доступными для широких масс и изменить то, как люди пере­двигаются в городах.
  • «Пройдёт время до того, как мы взлетим. Рассчитываем, что к концу этого десятилетия городская воздушная мобиль­ность предложит возможности для разгрузки трафика в городах и сокращения вредных выбросов. Неважно, говорим ли мы о полётах внутри города или между городами», — сказал The Guardian исполнительный директор Hyundai в Европе Майкл Коул.

Ранее компания Hyundai объявила, что к концу 2021 года в Велико­британии появится первый аэропорт для электриче­ских аэротакси и беспи­лотников. Концепция Air One подразумевает его мобиль­ность — аэропорт сможет переезжать в любое место.

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