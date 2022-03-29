Hyundai выпустит новый Santa Fe почти на год раньше, чем планировалось

Компания Hyundai активизировала работу над кроссовером Santa Fe нового поколения: как пишет Korean Car Blog, руководство марки недовольно результатами продаж актуального поколения модели. На домашнем рынке он проигрывает как Kia Sorento, так и Hyundai Tucson, который позиционируется как модель ниже классом. В итоге Santa Fe выйдет на рынок на 8-10 месяцев раньше, чем Hyundai планировала изначально.