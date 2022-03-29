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Hyundai выпустит новый Santa Fe почти на год раньше, чем планировалось

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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai активизировала работу над кроссовером Santa Fe нового поколения: как пишет Korean Car Blog, руководство марки недовольно результатами продаж актуального поколения модели. На домашнем рынке он проигрывает как Kia Sorento, так и Hyundai Tucson, который позиционируется как модель ниже классом. В итоге Santa Fe выйдет на рынок на 8-10 месяцев раньше, чем Hyundai планировала изначально.

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  • По данным издания, Santa Fe ещё некоторое время назад был лидером своего сегмента по продажам в Южной Корее, однако ситуация изменилась с выходом Kia Sorento. В 2021 году Hyundai продала 57 578 единиц Santa Fe, а Kia — 76 883 экземпляра Sorento.
  • Усугубилась и внутренняя конкуренция: Santa Fe почти совпадает по габаритам с длиннобазной версией кроссовера Tucson, при этом в отличие от него не располагает полноценными гибридными модификациями. В Корее даже более дорогой Palisade продаётся лучше, чем нынешний Santa Fe. Наконец, недостатком модели оказался и специфичный дизайн, который Santa Fe получил в результате последнего рестайлинга в 2020 году.
  • В итоге, как утверждает издание, со сменой поколений Santa Fe обзаведётся переработанной внешностью, получит гибридные силовые установки и заметно подрастёт в размерах. Когда именно Hyundai планирует представить новинку, официально не сообщается, но на тесты первые прототипы должны выйти уже в ближайшее время. Предположительно, новый Santa Fe дебютирует ещё до конца нынешнего года.

В России в 2021 году Hyundai Santa Fe нашёл немногим более 12 тысяч покупателей. Это на 44,7% больше, чем годом ранее, а результат обеспечил ему, по подсчётам Журнала Авто.Ру, четвёртое место в рейтинге моделей, которые комплектуются на нашем рынке безальтернативным полным приводом.

Как считаете, пора менять Hyundai Santa Fe?

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