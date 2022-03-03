Hyundai выпустит 17 новых электромобилей к 2030 году

Сама компания Hyundai планирует пополнить свою линейку 11 новыми электромобилями. Строить их будут на новой платформе под названием IMA (Integrated Modular

Architecture), в основу разработки которой ляжет уже имеющаяся E-GMP.

При этом новая платформа обеспечит увеличение запаса хода до 50% в сравнении с нынешними решениями.

Представить новую платформу Hyundai планирует уже в 2025 году.