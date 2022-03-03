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Hyundai выпустит 17 новых электромобилей к 2030 году

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Дмитрий Елизаров

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Компания Hyundai объявила о новом подходе к стратегии собственного развития: как отметил глава Hyundai Motor Джэхун Чан, взят курс на ускоренную электрификацию. Концерн собирается наращивать число электромобилей в модельном ряду вплоть до 2030 года. Всего их количество должно достичь 17 моделей, при этом к концу десятилетия Hyundai собирается контролировать 7% мирового рынка электрокаров.

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  • Сама компания Hyundai планирует пополнить свою линейку 11 новыми электромобилями. Строить их будут на новой платформе под названием IMA (Integrated Modular Architecture), в основу разработки которой ляжет уже имеющаяся E-GMP. При этом новая платформа обеспечит увеличение запаса хода до 50% в сравнении с нынешними решениями. Представить новую платформу Hyundai планирует уже в 2025 году.
  • Среди уже заявленных компанией будущих электрокаров значатся электроседан Ioniq 6 и большой кроссовер Ioniq 7 — его предвестника показали как концепт Hyundai Seven (на фото). К ним присоединятся ещё два легковых электромобиля, пять вседорожников, одна лёгкая коммерческая модель и некий пока не названный электрокар — возможно, он станет флагманом новой линейки.
  • Ещё шесть электромобилей, включая четыре новых кроссовера, выйдут на рынок под премиальным брендом Genesis. Все новинки марки после 2025 года станут электрическими, а с 2030 года Genesis полностью откажется от производства машин с ДВС. Сама Hyundai осуществит аналогичный переход пятью годами позже: с 2035 года компания намеревается продавать только электрокары в Европе, а с 2040 года — на всех основных рынках.
  • Прочие планы Hyundai включают активизацию разработки собственного программного обеспечения и перевод всех моделей на обновления «по воздуху», разработку твердотельных аккумуляторов и в конечном итоге выход на климатическую нейтральность к 2045 году. Что касается планов по объёмам реализации, то к концу десятилетия Hyundai рассчитывает продавать до 1,87 миллиона электрокаров в год.

Ранее о схожих планах объявил концерн Stellantis, в который входят 14 европейских и американских брендов. Все они будут продавать в Европе только электрокары уже в 2030 году, а на глобальном рынке доля батарейных машин к этому моменту должна достичь 75%.

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