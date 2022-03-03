Hyundai выпустит 17 новых электромобилей к 2030 году

- Сама компания Hyundai
планирует пополнить свою линейку 11 новыми электромобилями. Строить их будут на
новой платформе под названием IMA (Integrated Modular Architecture),
в основу разработки которой ляжет уже имеющаяся E-GMP. При этом новая платформа обеспечит увеличение
запаса хода до 50% в сравнении с нынешними решениями. Представить
новую платформу Hyundai планирует уже в 2025 году.
- Среди уже заявленных
компанией будущих электрокаров значатся электроседан Ioniq 6 и большой
кроссовер Ioniq 7 — его предвестника показали как концепт Hyundai Seven (на фото). К ним присоединятся ещё два легковых электромобиля, пять
вседорожников, одна лёгкая коммерческая модель и некий пока не названный
электрокар — возможно, он станет флагманом новой линейки.
- Ещё шесть электромобилей, включая четыре новых кроссовера, выйдут на рынок под премиальным брендом Genesis. Все новинки марки после
2025 года станут электрическими, а с 2030 года Genesis полностью откажется от
производства машин с ДВС. Сама Hyundai осуществит аналогичный переход пятью
годами позже: с 2035 года компания намеревается продавать только электрокары в
Европе, а с 2040 года — на всех основных рынках.
- Прочие планы Hyundai
включают активизацию разработки собственного программного обеспечения и перевод
всех моделей на обновления «по воздуху», разработку твердотельных аккумуляторов
и в конечном итоге выход на климатическую нейтральность к 2045 году. Что
касается планов по объёмам реализации, то к концу десятилетия Hyundai
рассчитывает продавать до 1,87 миллиона электрокаров в год.
Ранее о схожих планах объявил концерн
Stellantis, в который входят 14 европейских и американских брендов. Все они будут продавать в Европе только электрокары уже в
2030 году, а на глобальном рынке доля батарейных машин к этому моменту должна
достичь 75%.