В России остановлено производство автомобилей Hyundai и Kia

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Завод компании Hyundai не будет выпускать новые автомобили в период с 1 по 5 марта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в компании. Кроме того, Hyundai, как и ряд других производителей, собирается пересмотреть прайс-листы на свои машины и в преддверии изменений ограничила поставки автомобилей российским дилерам.
Тем самым нынешние цены на Solaris и Rio практически совпадают с новой стоимостью семейства Lada Vesta. 1 марта АвтоВАЗ радикально поднял цены на свою продукцию. Корректировка прайс-листов коснулась всех модельных семейств, Веста подорожала на 170 тысяч рублей вне зависимости от варианта исполнения.