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Кроссовер Nissan Juke превратился в гибрид

В России остановлено производство автомобилей Hyundai и Kia

Новости

Дмитрий Елизаров

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Завод компании Hyundai не будет выпускать новые автомобили в период с 1 по 5 марта, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники в компании. Кроме того, Hyundai, как и ряд других производителей, собирается пересмотреть прайс-листы на свои машины и в преддверии изменений ограничила поставки автомобилей российским дилерам.

  • По сути, конвейеры завода поставлены на паузу не до 5, а до 9 марта — если учитывать три государ­ственных выходных дня. Связывают приостановку с глобальными логистическими переменами и последовавшими за ними перебоями в поставках комплектующих.
  • О замораживании отгрузок уже выпущенных автомобилей в дилерские центры сообщают «Ведомости». Однако в компании комментировать изданию эту информацию отказались.
  • На заводе в Санкт-Петербурге Hyundai собирает для российского рынка, к примеру, седаны Solaris и кроссоверы Creta. Кроме того, здесь выпускают и семейство Kia Rio, которое базируется на той же платформе, что и Solaris. Сейчас цены на седан Hyundai укладываются в диапазон от 1 005 000 до 1 324 000 рублей, Kia Rio по официальным данным стоит от 1 044 900 рублей за базовое исполнение седана до 1 459 900 рублей за топовую версию кросс-хэтча Rio X.

Тем самым нынешние цены на Solaris и Rio практически совпадают с новой стоимостью семейства Lada Vesta. 1 марта АвтоВАЗ радикально поднял цены на свою продукцию. Корректировка прайс-листов коснулась всех модельных семейств, Веста подорожала на 170 тысяч рублей вне зависимости от варианта исполнения.

Доведись выбирать, подождёте «корейца» или купите «китайца» из наличия?

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