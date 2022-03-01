В России остановлено производство автомобилей Hyundai и Kia

На заводе в Санкт-Петербурге Hyundai собирает для российского рынка, к примеру, седаны Solaris

и кроссоверы Creta. Кроме того, здесь выпускают и семейство

Kia Rio, которое базируется на той же платформе, что и Solaris. Сейчас

цены на

седан Hyundai укладываются в диапазон от 1 005 000 до 1 324 000 рублей, Kia Rio по официальным данным стоит от

1 044 900 рублей за базовое исполнение седана до

1 459 900 рублей за топовую версию кросс-хэтча Rio X.