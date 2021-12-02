Hyundai Santa Fe получил пакет доработок в стиле «Звёздных войн» по цене Lada Vesta

Польское тюнинг-ателье Carlex Design обнародовало стоимость программы модернизации кроссовера Hyundai Santa Fe, впервые показанной ещё в 2020 году. Пакет получил название Urban Edition: с ним благодаря характерной форме передка, а также чёрно-белой окраске кузова кроссовер стал похож на имперского штурмовика из «Звёздных войн». Стоимость пакета составляет 7995 евро или 670 тысяч рублей — эквивалент начальной цены седана Lada Granta.
- Пакет Urban Edition включает в себя развитый аэродинамический обвес с увеличенной решёткой радиатора, новыми бамперами (задний — с карбоновым диффузором), накладками на пороги, расширителями колёсных арок. Дополняют образ двухкомпонентный задний спойлер, а также пятиспицевые 20-дюймовые колёсные диски чёрного цвета.
- Двухцветная окраска кузова не входит в «базовую комплектацию» кроссовера, но может быть выполнена в стенах Carlex Design.
- Из изменений в салоне можно отметить метку нулевого положения на руле, ярко-зелёные вставки на дверных картах. Стандартные передние сиденья заменены ковшеобразными креслами Carlex, обтянутыми кожей и алькантарой.
- Опционально для кроссовера предложат пружины Eibach, уменьшающие дорожный просвет на 25 миллиметров, и акустический модуль для более агрессивного звучания двигателя.
- С учётом дополнительного оборудования и двухцветного окраса кузова итоговая стоимость программы возрастёт примерно до 15 тысяч евро.
- В России Hyundai Santa Fe представлен с тремя силовыми установками и в пяти комплектациях. Цены начинаются от 2 684 000 рублей.
Гораздо чаще необычного тюнинга удостаиваются не семейные кроссоверы, вроде Hyundai Santa Fe, а люксовые. Так, в ноябре новый пакет от Mansory получил Lamborghini Urus. В него вошли аксессуары для доработки экстерьера, интерьера и двигателя суперкроссовера, увеличившие его максимальную скорость до 320 километров в час.