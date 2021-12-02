Hyundai Santa Fe получил пакет доработок в стиле «Звёздных войн» по цене Lada Vesta

Пакет Urban Edition включает в себя развитый аэро­динами­ческий обвес с увеличенной решёткой радиатора, новыми бамперами (задний — с карбоновым диффузором), накладками на пороги, расширите­лями колёсных арок. Дополняют образ двух­компонентный задний спойлер, а также пятиспицевые 20-дюймовые колёсные диски чёрного цвета.

Двухцветная окраска кузова не входит в «базовую комплектацию» кроссовера, но может быть выполнена в стенах Carlex Design.

Из изменений в салоне можно отметить метку нулевого положения на руле, ярко-зелёные вставки на дверных картах. Стандартные передние сиденья заменены ковше­образными креслами Carlex, обтянутыми кожей и алькантарой.

Опционально для кроссовера предложат пружины Eibach, уменьшающие дорожный просвет на 25 милли­метров, и акустический модуль для более агрессивного звучания двигателя.

С учётом дополнительного оборудования и двухцветного окраса кузова итоговая стоимость программы возрастёт примерно до 15 тысяч евро.

В России Hyundai Santa Fe представлен с тремя силовыми установками и в пяти комплектациях. Цены начинаются от 2 684 000 рублей.

Гораздо чаще необычного тюнинга удостаиваются не семейные кроссоверы, вроде Hyundai Santa Fe, а люксовые. Так, в ноябре новый пакет от Mansory получил Lamborghini Urus. В него вошли аксес­суары для доработки экстерьера, интерьера и двигателя супер­кроссовера, увеличив­шие его максимальную скорость до 320 километров в час.