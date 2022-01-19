В России зафиксировано снижение числа угонов — вот какие марки и модели похищали чаще всего

В 2021 году было зафиксировано на 58% меньше угонов, чем в 2020‑м, — такие данные приводит «Страховой дом ВСК» со ссылкой на собственную статистику. Попутно страховщики прогнозируют новый всплеск угонов автомобилей и называют самые востребованные у злоумышленников модели. Ранее ставший у страховщиков лидером Hyundai Santa Fe признала в качестве самой популярной ещё одна страховая компания.

Самой угоняемой маркой в России, по подсчётам страховщиков, оказалась Hyundai: на неё пришлось 22% обращений по риску «угон». Кроме кроссовера Santa Fe, в лидеры самых похищаемых моделей попали и бюджетные Solaris и Creta. Creta возглавляла список наиболее интересующих угонщиков машин в 2020 году.

Второе и третье места в антирейтинге остались за Toyota и Kia, на которые пришлось по 19,5% краж. Наиболее часто меняли владельцев криминальным путём среди моделей этих марок Rio и кроссовер Sportage, а также внедорожник Land Cruiser и седан Camry. Меньше всего интересовали угонщиков в прошлом году автомобили марок Mazda и Peugeot, а также УАЗ и МАЗ.

Лидерами среди регионов по числу угонов страховщики назвали обе столицы: на Москву пришлось 39% эпизодов, на Санкт-Петербург — 22%. Причины сокращения количества угонов страховая компания не приводит, но прогнозирует их всплеск из-за нынешней ситуации на авторынке — дефицита автомобилей и комплектующих, так как чаще всего, по мнению аналитиков страхового дома, машины похищают именно ради запчастей.

Hyundai Santa Fe возглавил российский «угонный» антирейтинг 2021 года и по подсчётам компании «Альфа­Страхование». При этом в 2020 году по данным этой фирмы чаще всего угоняли седан Toyota Camry.