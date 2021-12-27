Компания Hyundai Motor разработает ещё одну платформу для электрокаров

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Годовой объём продаж электрокаров Hyundai в 2026 году достигнет 1,7 миллиона машин, в то время как ранее компания планировала реализацию на уровне 1 миллиона штук к середине десятилетия. Об этом заявил глава компании Hyundai Motor Джехун Чанг, сообщает издание Automotive News. Для этого Hyundai не только увеличит объёмы инвестиций, но и разработает ещё одну электрическую платформу в дополнение к нынешней E‑GMP.
Ближайшей новинкой Hyundai на батарейках должен стать электроседан Ioniq 6. Кроме того, в течение двух лет компания выведет на рынок большой электровседорожник Ioniq 7, уже продемонстрированный в виде концепта Hyundai Seven.