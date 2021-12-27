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Компания Hyundai Motor разработает ещё одну платформу для электрокаров

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Дмитрий Елизаров

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Годовой объём продаж электрокаров Hyundai в 2026 году достигнет 1,7 миллиона машин, в то время как ранее компания планировала реализацию на уровне 1 миллиона штук к середине десятилетия. Об этом заявил глава компании Hyundai Motor Джехун Чанг, сообщает издание Automotive News. Для этого Hyundai не только увеличит объёмы инвестиций, но и разработает ещё одну электрическую платформу в дополнение к нынешней E‑GMP.

Концепт-кар Hyundai Seven

  • По прогнозу главы компании, продажи электро­мобилей будут расти очень высокими темпами. Если на 2021 год план Hyundai составляет 140 тысяч электрокаров, то в следующем году производитель рассчитывает реализовать уже 220 тысяч таких машин (включая электро­мобили марки Genesis).
  • Ради достижения этих показателей Hyundai планирует инвестировать до 7,4 миллиарда долларов — они будут потрачены, к примеру, на модерни­зацию производства электрокаров в США, основной задачей которой станет наращивание сборочных мощностей. Кроме того, компания в ближайшее время разработает ещё одну электрическую архитектуру. На данный момент все новейшие электро­мобили брендов Hyundai, Kia и Genesis базируются на платформе E‑GMP.
  • В 2026 году линейка Hyundai, по прогнозам Джехуна Чанга, будет включать в себя 13 электро­мобилей (без учёта батарейных моделей Genesis и Kia). Какими они станут, пока не уточняется. Неизвестны также и спецификации будущей новой платформы.

Ближайшей новинкой Hyundai на батарейках должен стать электро­седан Ioniq 6. Кроме того, в течение двух лет компания выведет на рынок большой электровседорожник Ioniq 7, уже продемонстри­рованный в виде концепта Hyundai Seven.

Как считаете, электрокары действительно набирают популярность?

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