Компания Hyundai Motor разработает ещё одну платформу для электрокаров

Годовой объём продаж электрокаров Hyundai в 2026 году достигнет 1,7 миллиона машин, в то время как ранее компания планировала реализацию на уровне 1 миллиона штук к середине десятилетия. Об этом заявил глава компании Hyundai Motor Джехун Чанг, сообщает издание Automotive News. Для этого Hyundai не только увеличит объёмы инвестиций, но и разработает ещё одну электрическую платформу в дополнение к нынешней E‑GMP.