Компания Hyundai рассказала о новинках 2022 года для России

В рамках итоговой конференции в пятницу компания Hyundai расказала о своих планах на российском рынке. Всего в течение года корейский бренд запустит в России шесть новых моделей, принципиально новыми из которых окажутся две — минивэн Hyundai Staria и электрокроссовер Ioniq 5. Кроме того, новое поколение своего флагманского седана представит премиальная марка Genesis.