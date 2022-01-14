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Компания Hyundai рассказала о новинках 2022 года для России

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Дмитрий Елизаров

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В рамках итоговой конференции в пятницу компания Hyundai расказала о своих планах на российском рынке. Всего в течение года корейский бренд запустит в России шесть новых моделей, принципиально новыми из которых окажутся две — минивэн Hyundai Staria и электрокроссовер Ioniq 5. Кроме того, новое поколение своего флагманского седана представит премиальная марка Genesis.

  • Первой новинкой Hyundai станет минивэн Staria, уже сертифицированный для России. По словам управляющего директора ООО «Хендэ Мотор СНГ» Алексея Калицева, презентация вэна состоится в феврале. Модель для российского рынка уже сертифицирована, в дилерских центрах Staria должна появиться до конца нынешней зимы.
  • В первом квартале 2022 года Hyundai представит две подогретых модификации уже продающихся моделей: исполнения N Line получат кроссоверы Creta и Tucson. Технические детали пока не обнародованы, но, как правило, версии N Line отличаются от стандартных моделей более агрессивным декором и перенастроенной подвеской.
  • В середине года в России появится электровседорожник Ioniq 5. Производитель ещё раз подтвердил, что электрокар прибудет в нашу страну в полноприводном исполнении и максимальной комплектации, а распространяться будет — как минимум первое время — только по подписке. По мнению Hyundai, это облегчит пользователям Ioniq 5 получение нового опыта владения: например, у них не будет необходимости принимать решений о дальнейшей судьбе электрокара, так как это возьмёт на себя компания. Ради Ioniq 5 российское представительство марки может запустить новые варианты подписки со сроком, продлённым до трёх лет. При этом полностью от идеи прямых продаж Ioniq 5 компания не отказывается: по мнению Алексея в этом случае цена электрокара составила бы 4,5 — 5,5 миллиона рублей, а вот локализовывать сборку этой модели фирма не планирует.
  • Алексей Калицев заявил также, что Hyundai верит в потенциал электросегмента российского рынка, так как, несмотря на скромные абсолютные цифры продаж, за прошедший год этот сегмент вырос в несколько раз.
  • На вторую половину года намечено появление в нашей стране самой дорогой модели Genesis — флагманского седана G90 нового поколения, которое на домашнем рынке уже дебютировало. Наконец, в середине осени Hyundai начнёт продажи обновлённой версии большого кроссовера Palisade, о которой пока ничего не известно.
  • Помимо прочего российское представительство Hyundai в 2022 году запустит новую систему продаж, которую назвали «бесшовной экосистемой». Утверждается, что она полностью изменит ландшафт автомобильного ритейла в России. Пока о проекте известно лишь, что Hyundai собирается создать единое приложение для всех своих цифровых сервисов и услуг дилерских центров. Назовут эту экосистему HyundaiOne, точная дата запуска пока не названа.

В конце прошлого года российское представительство Hyundai пообещало увеличить производственные мощности завода в Санкт-Петербурге, где собирают, к примеру, Solaris и Creta. Годовой объём сборки должен превысить 240 тысяч машин.

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