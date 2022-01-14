Компания Hyundai рассказала о новинках 2022 года для России

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В рамках итоговой конференции в пятницу компания Hyundai расказала о своих планах на российском рынке. Всего в течение года корейский бренд запустит в России шесть новых моделей, принципиально новыми из которых окажутся две — минивэн Hyundai Staria и электрокроссовер Ioniq 5. Кроме того, новое поколение своего флагманского седана представит премиальная марка Genesis.
В конце прошлого года российское представительство Hyundai пообещало увеличить производственные мощности завода в Санкт-Петербурге, где собирают, к примеру, Solaris и Creta. Годовой объём сборки должен превысить 240 тысяч машин.