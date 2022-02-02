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Компания Hyundai превратила Tucson в хардкорный внедорожник ради съёмок в кино

Новости

Дмитрий Елизаров

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Компания Hyundai опубликовала фото экстремальной модификации кроссовера Tucson под названием Beast («Зверь»). Серийное производство такой версии не планируется: уникальный кроссовер подготовили для съёмок в фильме Uncharted. В российский прокат кино под названием «Анчартед: На картах не значится» выйдет 10 февраля.

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  • Сюжет фильма развивается вокруг поиска сокровищ, потерянных полтысячи лет назад Магелланом. Искатели сокровищ вынуждены будут побывать в самых диких уголках планеты, и для этого и предназначен новый «внедорожник».
  • Hyundai оснастила особую модификацию Tucson развитыми силовыми бамперами с дополнительной оптикой, порогами и шноркелем. Кроме того, кроссовер получил экспедиционный багажник, лебёдку и пластиковый обвес. Об изменениях в силовой установке вседорожника не сообщается.
  • Главные роли в Uncharted, снятом по мотивам одноимённой игры, сыграют Марк Уолберг, Том Холланд и Антонио Бандерас. Со стороны Hyundai в съёмках помимо Beast приняли участие несколько моделей марки Genesis — седаны G80 и G90, а также кроссовер GV80.

Ранее стало известно, какие именно автомобили появятся в очередной части франшизы «Трансформеры». Премьера новой серии, которая продолжит сюжетную линию фильма «Бамблби» 2018 года, состоится летом нынешнего года.

Хотели бы прокатиться на таком Hyundai?

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