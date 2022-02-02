Компания Hyundai превратила Tucson в хардкорный внедорожник ради съёмок в кино

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Компания Hyundai опубликовала фото экстремальной модификации кроссовера Tucson под названием Beast («Зверь»). Серийное производство такой версии не планируется: уникальный кроссовер подготовили для съёмок в фильме Uncharted. В российский прокат кино под названием «Анчартед: На картах не значится» выйдет 10 февраля.
Ранее стало известно, какие именно автомобили появятся в очередной части франшизы «Трансформеры». Премьера новой серии, которая продолжит сюжетную линию фильма «Бамблби» 2018 года, состоится летом нынешнего года.