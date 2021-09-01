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Компания Hyundai показала Casper — самый компактный и доступный кроссовер

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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai опубликовала первые официальные изображения вседорожника Casper, названного в честь изобретателя одного из скейтборд-трюков Бобби «Каспера» Бойдена. Небольшой кроссовер получил эффектную внешность с необычной двухуровневой оптикой. Приём предварительных заказов в Корее уже открыт, но технические характеристики пока не обнародованы.

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  • Для Hyundai Casper придумали угловатый дизайн с почти вертикаль­ными стойками кузова. Оптика у Casper двух­составная: узкие свето­диодные вставки расположены между бампером и капотом, а крупные круглые фары встроены в передний бампер.
  • Стойки кузова частично выполнены в чёрном цвете: в задних за счёт этого удалось замаскировать дверные ручки. Линия остекления у передних дверей ниже, чем у задних. Кроме того, для Casper предложат, судя по фото, два варианта решёток радиатора — широкую решётчатую и затемнённую с парой круглых воздуховодов.
  • Набор решёток может быть связан с намерением Hyundai предложить для Casper электрическую силовую установку: ранее сообщалось, что такая версия у кроссовера может появиться к середине следующего года. На старте продаж Casper оснастят, как ожидается, двумя вариантами бензиновых моторов объёмом один литр — атмосферным на 76 л.с. и наддувным, развивающим 100 л.с. Кроме того, кроссовер может получить и 1,2-литровый дизель.

Компактность новинки связана с ориентацией на рынок Индии, где машины длиной менее 4 метров пользуются определёнными льготами. Конкури­ровать Касперу придётся с моделями наподобие Renault Kwid и Nissan Magnite. Когда именно стартуют продажи новинки, пока не разглашается. Произ­водство, по предвари­тельным данным, начнётся 15 сентября.

Купили бы себе такой?

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