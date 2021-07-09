Пассажирские перевозки. Hyundai Palisade, Kia Carnival и Kia Mohave: сравнительный тест
Михаил Николаенко
Бытует мнение, что жизнь большинства семейных людей примерно одинакова. И состоит только из работы, домашнего времяпрепровождения с детишками и поездок по торговым центрам на выходных. Но ведь семейные люди тоже любят развлекаться и путешествовать, и не только на дачу! Разница в том, что для этих задач, как и для быта вообще, обычно требуется особо вместительный автомобиль. Значит, главное, чтобы было побольше места? А вот и нет! Разбираемся на примере трёх принципиально разных моделей, которые объединяет только возможность вместить 7–8 человек.
В «родительский чатик» приглашаются адепты удобных кроссоверов, вместительных минивэнов и могучих внедорожников — в этом тесте для всех будет кое-что интересное. Для ценителей больших кроссов мы располагаем здоровяком Hyundai Palisade. Для тех, кто ещё не сдался вездесущим SUV и мечтает о новом современном минивэне, есть Kia Carnival. Ну, а поклонникам классических внедорожников адресован Kia Mohave.
Все они хорошо оснащены, а третий ряд сидений у всех отнюдь не номинальный. Да и суммы в прайс-листах у них вполне сравнимые! Но стоит лишь слегка приглядеться, и станет понятно, что это совсем разные машины, несмотря на объединяющую их принадлежность к условному классу семейных автомобилей.
Корейцы из Hyundai и Kia весьма интересно делят рынок между двумя своими брендами. В тех сегментах, где продажи идут десятками тысяч, обе марки представлены аналогичными моделями. А там, где спрос скромнее, всё аккуратно поделено вплоть до субклассов. Вот и получается, что среди востребованных в России «бюджетников» и небольших кроссоверов есть и Solaris/Rio, и Creta/Seltos, и Tucson/Sportage. А в сегменте больших вседорожников выбор «раздельный» — между полноразмерным кроссовером Hyundai Palisade и рамным внедорожником Kia Mohave.
Да, мог бы в этой компании оказаться и аналогичный Палисаду Kia Telluride, созданный специально для США. Но если там присутствие обоих оправдано бешеным спросом на большие машины, то у нас соплатформенные модели наверняка только мешали бы друг другу в борьбе за относительно скромную клиентскую базу.
Зато корейский концерн не побоялся привезти новый вэн в страну, где дела у этого класса удручающе плохи даже на фоне общемировой тенденции. И это здорово уже потому, что у семейных людей появилась хотя бы одна альтернатива SUV. Почему одна? Да потому, что Kia Carnival сейчас — единственный настоящий минивэн в России, если не брать в расчёт полукоммерческие полуавтобусы.
Даже мужики в очереди на автомойке, которые должны больше всего заинтересоваться «джипами» Palisade и Mohave, обратили особое внимание на Carnival. И дело не только во внешности, хотя и с этим у внушительного вэна полный порядок. Нарядный и технологичный салон точно никого не оставит равнодушным! Чего стоит один только «парящий» блок с экранами приборки и мультимедийки. И других интересных деталей хватает: ступенчатая панель, ячеистая вставка под металл во всю ширину «торпедо», светящиеся панели в дверях, приятнейшие клавиши-качели для настройки микроклимата.
В таком виде, как у тестовой машины, интерьер ощущается дорогим. Хотя у версий попроще отличия будут очень существенными — и это не только аналоговая приборная панель или медийка поскромнее, но и даже обычный рычаг АКП вместо хайтековской крутилки. Мысленно добавьте к ним однотонные тёмные сиденья вместо двухцветных и вот салон уже выглядит более ординарным. Но не становится менее удобным.
На водительском месте Carnival всегда будет очень просторно, чего не скажешь о Палисаде (кстати, по правилам название должно читаться по-другому, но российский офис Хёндэ использует именно такую форму). Нет, в Palisade, безусловно, много места, но после Карнивала здесь однозначно теснее в области коленей — ноги крупного водителя лежат на обивке двери и центральной консоли.
И оформление интерьера у флагманского кроссовера Hyundai, несмотря на статус и слегка вычурный дизайн экстерьера, попроще. Дело не столько в материалах, сколько в отсутствии тех самых цепляющих фишек (сравните хотя бы дверные ручки и разбросанные по центральной консоли кнопки с тем, как это выглядит в Карнивале) и в цветовых решениях. Несомненно, что-то есть в идее серого на сером вперемежку с серым. Но живьём это понравится не всем, а с альтернативами туго — кардинально изменить оформление можно только при покупке самых дорогих комплектаций.
Однако передние кресла у Palisade удобнее, а у водительского сиденья регулируется даже длина подушки (во всех комплектациях, кроме начальной). И именно пересаживаясь из вэна в большой кроссовер можно отчасти понять, почему покупателям так нравятся «джипы» — Палисад подкупает монументальностью. Кстати, радуют и более крупные (а значит, максимально удобные) боковые зеркала.
После Карнивала и Палисада салон брутального Kia Mohave хочется назвать классическим. На самом деле он современный, просто напоминает строгий офисный кабинет с массивной мебелью. Впрочем, от этого здесь нисколько не уныло, а даже напротив — довольно уютно. И здорово, что «традиционный» Мохав сохранил очечник, который в последнее время всё реже встречается в автомобилях.
Передние кресла здесь тоже удобнее, чем в Карнивале, однако по посадке рамная машина проигрывает обоим соперникам. В целом, всё нормально, но рослому водителю придётся сидеть прямо под потолком. А поясничная регулировка у водительского сиденья совсем обычная (одним валиком), и нельзя отдельно настроить наклон подушки — меняется положение кресла целиком. Зато только у этой модели в нашем тесте есть электрорегулировка рулевой колонки (у представленной недавно слегка обновлённой версии — уже во всех комплектациях).
И сказать бы, что Kia Carnival как настоящий минивэн укладывает вседорожники на лопатки, однако здесь не без нюансов. Но начнём с важнейших плюсов: вэн самый длинный из них (5155 миллиметров) и по запасу пространства — однозначный чемпион. Упитанный человек ростом 190 сантиметров, представьте себе, может выставить водительское кресло под себя, спокойно сесть «за собой» на втором ряду и даже поместиться на третьем — при сдвинутых до конца назад креслах среднего ряда! Разве что наклон спинки на «галёрке» придётся увеличить, чтобы не упираться головой в потолок.
Здесь три раздельных сиденья среднего ряда (у Карнивала есть и версия с двумя креслами-оттоманками), которые можно двигать, снимать, разворачивать и вообще выставлять как душе угодно. И отличный багажник даже при полностью «пассажирской» конфигурации салона: самые задние сидушки хитроумно поднимаются из пола и открывают тем самым глубокую нишу.
Ещё у Карнивала есть камера, благодаря которой водитель может наблюдать за происходящим в задней части салона (изображение выводится на экран мультимедийки). И общая для всех моделей в этом тесте функция усиления голоса через динамики — но только у вэна микрофоны установлены на всех трёх рядах. У Палисада такие есть на двух, а у Mohave лишь спереди.
А вот что расстраивает, так это низкие сиденья в задней части салона. И ладно бы только на «галёрке», что присуще всем машинам — даже на втором ряду ноги взрослого человека будут стоять под острым углом. И упомянутая возможность конфигурации салона на деле весьма тяжела, причём в прямом смысле этого слова — снять сиденья легко, но весят они десятки килограммов. И обратно в пазы они устанавливаются сложновато (во всяком случае, с непривычки).
На фоне Карнивала «высокий» второй ряд сидений в Hyundai Palisade намного удобнее (кстати, и у него здесь бывает два раздельных кресла — в версии Cosmos). Пространства по длине тоже хватает, да и тоннеля в полу полноприводного кроссовера нет, прямо как в моноприводном вэне, — можно сидеть втроём. Для доступа на третий ряд нужно лишь нажать кнопку, и «средние» сиденья сами отъедут вперёд — здорово! Сама «галёрка» теснее, но всё ещё подходит для размещения двух взрослых человек. И багажник при поднятых задних креслах всё ещё есть: с Карнивалом не сравнить, однако и не сказать, что места катастрофически не хватает.
Kia Mohave по сравнению с соперниками — точно не лучший пассажировоз. На втором ряду тесновато, если спереди сидят рослые люди. Наклон спинки регулировать неудобно, так как ручка находится где-то за ухом у подголовника. И попасть на третий ряд можно только с правой стороны, где для этого на достаточное расстояние отъезжает сиденье. Хотя на самом заднем ряду неожиданно неплохо, и даже головой в потолок взрослые люди не упрутся.
Не будет в задней части салона Mohave и окошка в потолке, которое есть у Palisade и Carnival, причём ни за какие деньги. А у вэна в старших комплектациях — самый настоящий открывающийся люк (у Палисада — просто стекло).
Наконец, по багажнику Мохав тоже ощутимо уступает. При поднятом третьем ряде тут остаётся очень мало места, да ещё и буквально некуда будет пристроить снятую шторку багажного отсека. Хоть дома оставляй!
Зато для водителя у него припасён как минимум один козырь — трёхлитровый дизельный V6 на 249 сил и 549 Нм крутящего момента, безальтернативный на нашем рынке. Сильный мотор по паспорту везёт Мохав до 100 км/ч всего за 8,7 секунды, и в это легко поверить — машина эффектно приседает на задние колёса и прямо-таки остервенело набирает скорость. При этом работает он достаточно тихо, но если хочется больше звука, то в спортивном режиме можно воспользоваться симпозером с настраиваемым уровнем подпевания через колонки.
Базовый 2,2-литровый дизель под капотами тестовых Palisade и Carnival после «шестёрки» уже не впечатляет. Хотя без прямого сравнения и не скажешь, что хочется большего: обеим машинам хватает 200-сильного мотора (у вэна почему-то на одну силу меньше) и 440 Нм крутящего момента. И тяги более чем достаточно на всех разрешённых скоростях. Но если вам вдруг захочется в следующую налоговую категорию, то обе модели предлагают альтернативу — в виде прожорливого 3,5-литрового бензинового агрегата.
Впрочем, в случае с Карнивалом на дизель можно слегка поворчать, как это делает он сам — в салоне вэна его слышно всегда, да и вибрация на холостом ходу ощутима. И надо сказать, что подчёркнуто семейная Kia вообще чуть шумнее остальных на ходу. Даже при наличии ветрового стекла с дополнительной шумоизоляцией, которое устанавливается в старших версиях, на трёхзначных скоростях хорошо слышен ветер. А на некоторых покрытиях появляется шум и от колёс.
Палисад заметно тише на ходу, и двигателя здесь, можно сказать, не слышно (кстати, в стандартное оснащение кросса входят двухслойные передние и ветровое стёкла). Что до Mohave, то и у него акустический комфорт на должном уровне. Несмотря на не самый аэродинамичный кузов, в салоне внедорожника почти всегда тишина, хотя в его оснащение входят двойные стёкла только передних дверей. А большой мотор работает ровнее, чем «четвёрки» соперников.
Другое дело, что практически во всех остальных ездовых дисциплинах Мохав сильно уступает обоим. Да, для рамной и тяжёлой машины он достаточно легко управляется и понятно отзывается на движения рулём. Но если ехать быстро, то при резких манёврах машина неприятно шарахается из стороны в сторону, не слишком уверенно держит прямую на дороге с неровным профилем и очень тяжело замедляется. И на всех скоростях в Mohave безбожно трясёт — при прямом сравнении с Карнивалом и Палисадом иначе не скажешь.
Но и с более легковыми Kia Carnival и Hyundai Palisade не всё так просто. Да, на фоне Mohave они едут невесомее и гораздо более собранно. Нет никаких проблем с курсовой устойчивостью и на хорошем покрытии они намного комфортнее, а в виражах — понятнее, а значит, и безопаснее. Но в обоих случаях можно попенять на чрезмерную для пассажирских машин жёсткость — не к лицу им такая подробная трансляция мелких неровностей, особенно на городских скоростях.
И если Палисад компенсирует это энергоёмкостью, «съедая» колдобины даже на приличной скорости, то у Карнивала отношения с крупными ямами посложнее. Но общий ездовой комфорт вэна на очень хорошем уровне, и по нормальным дорогам он катит мягче кроссовера — отличный шоссейный крейсер!
Mohave рядом с ним — автомобиль-парадокс. Со своим большим мотором он впечатляюще набирает скорость даже на трассе, а в спортрежиме старательно отдаёт тягу на переднюю ось (основная тут задняя!), обретая ещё больше устойчивости на прямой. Но за лёгкими реакциями на небольшое отклонение от курса следуют сильные крены при активной рулёжке. Нет, это не пугает — просто не доставляет драйверского удовольствия.
И Палисад, и Карнивал дарят куда больше удовольствия от поездки. И в том, и в другом случае можно даже побаловаться ручным управлением достаточно шустрым восьмиступенчатым «автоматом» с помощью подрулевых лепестков (к слову, восьмиступка у Mohave тоже расторопная, но лепестков на руле нет). Carnival вообще едет и останавливается легче всех — ощущения, что управляешь автобусом, тут нет и в помине. Вэн точно следует за рулём — хотя «баранку» не назвать острой, а усилие на ней по большей части искусственное — и отлично следует за правой педалью. Спортивный режим — баловство. Особой остроты он не добавляет, а информативность рулевого управления вообще портит, добавляя невнятности в околонулевой зоне.
Палисад по водительским ощущениям ближе к Mohave. Он выше, и центр тяжести у него уже не легковой — это чувствуется и при манёврах, и на торможении. Впрочем, настройки силовой установки и подвески семиместного кроссовера не предполагают суперактивной езды, а в гражданских режимах Palisade весьма гармоничен.
Правда, только в теории (дилерские наценки пока никто не отменял) и только в случае, если к оснащению вы не требовательны. За 2 799 900 рублей вы получите не так уж много: круиз-контроль, камеру заднего вида (плюс датчики), медийку с поддержкой смартфонов, по паре USB спереди и для пассажиров среднего ряда, подогрев передних сидений и электрообогрев ветрового стекла, а также кондиционер для сидящих спереди и для задней части салона.
В следующей по старшинству комплектации Luxe за 3 094 900 рублей появятся подогрев руля, базовые ассистенты водителя, климат-контроль, а также настоящая розетка за передним подлокотником и пара USB на третьем ряду. Добавьте ещё 165 000 рублей за версию Prestige (или 255 тысяч, если хотите бензиновый мотор 3.5 вместо дизеля) и получите ещё диски побольше, электропривод задних дверей, хром на решётке радиатора и задних стойках, проекционные светодиодные фары вместо рефлекторных (плюс LED-противотуманки), искусственную кожу на сиденьях, багажник с органайзером и сеткой, а также бесключевой доступ и беспроводную зарядку.
Две старшие версии заметно дороже: это Premium и Premium+ за 3 539 900 — 3 629 900 рублей и 3 689 900 — 3 779 900 рублей, в зависимости от выбора мотора. Среди главных плюшек: богатый набор ассистентов (включая блокировку задних дверей при попытке выхода), топовая медийка с навигацией и «музыкой» Bose, внутрисалонная камера, круговой обзор, пара люков, электронный селектор АКП, а также электрорегулировки и вентиляция передних сидений. Между собой эти комплектации отличаются только вторым рядом — у Premium+ будут два роскошных кресла-оттоманки вместо стандартных трёх сидушек.
Что до полноприводников, то в базе они стоят примерно на одну Весту дороже, но и начальное оснащение у них заметно круче. Минимум за Hyundai Palisade — 3 549 000 рублей. Среди прочего здесь будут трёхзонный климат-контроль, подогревы первого и второго рядов сидений, 7 портов USB, бесключевой доступ, электрорегулировка водительского сиденья, отделка салона натуральной и искусственной кожей. За 90 000 рублей можно докупить пакет ассистентов вместе с адаптивным круиз-контролем.
В версии Prestige (от 3 799 000 рублей) появится мультимедийка с экраном побольше и навигацией, премиальная аудиосистема, электрорегулировка переднего пассажирского кресла, вентиляция передних сидений, беспроводная зарядка, электропривод пятой двери и круговой обзор. Набор помощников тоже предлагается отдельно — за 90 тысяч.
Богатая комплектация High-Tech обойдётся минимум в 4 079 000 рублей. Тут будут 20-дюймовые колёса, двухсекционная панорамная крыша, проекционный дисплей, система автоматического выравнивания высоты кузова и все доступные ассистенты. Особняком стоят версии Cosmos, которые доступны от 4 149 000 и 4 179 000 рублей. В последнем случае главное отличие заключается в двух капитанских креслах на втором ряду, а в общем, «космические» Палисады соответствуют «престижным», но имеют более богатую отделку салона в двух особых цветовых схемах на выбор. Доплата за 3,5-литровый бензиновый мотор во всех случаях составит 50 000 рублей.
Комплектации Kia Mohave подробно описаны в большом тесте, поэтому скажем о главном: три его версии примерно соответствуют первым трём уровням оснащения Палисада — и по отличиям между собой, и по наполнению в принципе. Только офроудер чуть дороже: 3 759 900 рублей за базовый вариант Luxe, 3 959 900 рублей за средний Prestige, и 4 179 900 рублей за топ-версию Premium.
Если в приоритете больше простора за меньшие деньги, а полный привод не так уж важен, то можно смело идти за Kia Carnival с надеждой найти машину в наличии и без дилерских допов. Вэн очень вместителен, хорошо отделан и точно понравится всем домочадцам.
Вылазки на бездорожье бесконечно важны или душа просто требует суровой мужской машины? Тогда нужен Kia Mohave, мощный, брутальный автомобиль с харизмой. Правда, придётся смириться и с посредственным комфортом на ходу, и со скромным багажником в конфигурации пассажировоза.
Ну, а между этими двумя моделями аккуратно вписывается Hyundai Palisade. Да, он дороже Карнивала и немного теснее. Зато чуть дешевле и намного комфортнее, чем Mohave. На выходе — достаточно вместительный и удобный автомобиль с какой-никакой, но возможностью одолевать бездорожье. И как раз за этот микс качеств покупатели так страстно любят кроссоверы.
Идеальный семейный автомобиль — это:
Kia Carnival
- — Вместительность
- — Трансформация салона
- — Стоимость
- — Непривычная посадка на втором ряду
- — Скромное базовое оснащение
- — Отсутствие базовых моторов
Комплектация2.2d AT (199 л.с.)
Двигатель2.2 / 199 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПередний
КузовМинивэн
Расход топлива6.5
Разгон до 100 км/ч10.7
Hyundai Palisade
- — Баланс ездовых качеств
- — Комфортабельный салон
- — Удачный набор комплектаций
- — Скучный интерьер
- — Внешность на любителя
- — Высокий расход топлива
Комплектация2.2d AT (200 л.с.) 4WD
Двигатель2.2 / 200 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива7.5
Разгон до 100 км/ч10.5
Kia Mohave
- — Внедорожные способности
- — Сильный двигатель
- — Дизайн
- — Ездовой комфорт
- — Тесный салон
- — Цена
Комплектация3.0d AT (249 л.с.) 4WD
Двигатель3.0 / 249 л.с / дизель
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива9.3
Разгон до 100 км/ч8.7