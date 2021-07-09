Пассажирские перевозки. Hyundai Palisade, Kia Carnival и Kia Mohave: сравнительный тест

В таком виде, как у тестовой машины, интерьер ощущается дорогим. Хотя у версий попроще отличия будут очень существенными — и это не только аналоговая приборная панель или медийка поскромнее, но и даже обычный рычаг АКП вместо хайтековской крутилки. Мысленно добавьте к ним однотонные тёмные сиденья вместо двухцветных и вот салон уже выглядит более ординарным. Но не становится менее удобным.

На водительском месте Carnival всегда будет очень просторно, чего не скажешь о Палисаде (кстати, по правилам название должно читаться по-другому, но российский офис Хёндэ использует именно такую форму). Нет, в Palisade, безусловно, много места, но после Карнивала здесь однозначно теснее в области коленей — ноги крупного водителя лежат на обивке двери и центральной консоли.

И оформление интерьера у флагманского кроссовера Hyundai, несмотря на статус и слегка вычурный дизайн экстерьера, попроще. Дело не столько в материалах, сколько в отсутствии тех самых цепляющих фишек (сравните хотя бы дверные ручки и разбросанные по центральной консоли кнопки с тем, как это выглядит в Карнивале) и в цветовых решениях. Несомненно, что-то есть в идее серого на сером вперемежку с серым. Но живьём это понравится не всем, а с альтерна­тивами туго — кардинально изменить оформление можно только при покупке самых дорогих комплектаций.