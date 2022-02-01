Hyundai отзовёт кроссоверы Santa Fe: у них переворачиваются приборы

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Mercedes-Benz объявил отзыв S-класса в России. У тысячи седанов неисправны подушки безопасности
Названы самые грязные места в автомобиле
Компания Hyundai объявит в США сервисную кампанию, связанную с риском необычной неисправности: у нескольких сотен кроссоверов Santa Fe изображение на цифровой панели приборов может внезапно перевернуться «вверх ногами». Как уточняет местный регулятор, ни аварий, ни тем более травм по этой причине не зафиксировано, хотя риск остаётся.
Компания Nissan в конце января также объявила о сервисной кампании, связанной с электрикой, однако заметно более масштабной. Около 700 тысяч кроссоверов Rogue (также известных как X‑Trail) могут подвергнуться риску пожара из-за замыкания, которое, в свою очередь, может быть вызвано растаявшим снегом с обуви водителя.