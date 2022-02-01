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Названы самые грязные места в автомобиле

Hyundai отзовёт кроссоверы Santa Fe: у них переворачиваются приборы

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Дмитрий Елизаров

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Компания Hyundai объявит в США сервисную кампанию, связанную с риском необычной неисправности: у нескольких сотен кроссоверов Santa Fe изображение на цифровой панели приборов может внезапно перевернуться «вверх ногами». Как уточняет местный регулятор, ни аварий, ни тем более травм по этой причине не зафиксировано, хотя риск остаётся.

  • Всего посетить сервисные станции придётся 714 владельцам Hyundai Santa Fe с гибридными силовыми установками 2022 модельного года, выпущенных в период с 25 октября по 1 декабря.
  • Согласно заключению Hyundai, необычная проблема связана с одним из резисторов, применённых на медиаустройстве, который начинает вести себя некорректно при «экстремально низких» температурах (точные значения не приводятся). Таким образом, возникновение неисправности возможно только при первом запуске двигателя кроссовера после стоянки.
  • Повышенный риск аварии и производитель, и Национальная админи­страция безопасности дорожного движения связывают с затруднён­ностью считывания показаний с приборов, перевёрнутых на 180 градусов.
  • На сервисных станциях владельцам потенциально неисправных кроссоверов заменят блоки цифровых приборных панелей целиком и бесплатно.

Компания Nissan в конце января также объявила о сервисной кампании, связанной с электрикой, однако заметно более масштабной. Около 700 тысяч кроссоверов Rogue (также известных как X‑Trail) могут подвергнуться риску пожара из-за замыкания, которое, в свою очередь, может быть вызвано растаявшим снегом с обуви водителя.

Смогли бы ехать на автомобиле с перевёрнутыми приборами?

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