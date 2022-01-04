Hyundai отрицает завершение разработки ДВС

О закрытии департамента разработки новых ДВС сообщало, к примеру, издание Korea Economic Daily со ссылкой на собственные источники в компании. Утверждалось, что сотрудников-инженеров перевели в отдел создания электрических силовых агрегатов. Кроме того, Hyundai якобы сформировала новый департамент — разработки и совершенствования аккумуляторных батарей.

При этом в ответ на запрос Motor1 один из топ-менеджеров местного представительства компании заявил, что Hyundai не прекращала разработку ДВС. «Компания стремится предоставить клиентам набор силовых агрегатов, который сочетает высокоэффективные двигатели и электромоторы с нулевым уровнем выбросов», — говорится в сообщении.

Кроме того, производитель опроверг и появившуюся перед Новым годом информацию о приостановке работы над силовыми агрегатами на водородных топливных элементах. Согласно заявлению Hyundai, стратегия по постройке водородных двигателей нового поколения для легковых моделей и переводу на топливные элементы коммерческой техники остаётся прежней.

В сентябре прошлого года Hyundai действительно сообщала о намерении перевести свой модельный ряд на электротягу. Однако случится это только к 2035 году и только в Европе, а 80% глобального модельного ряда перейдёт на батарейное питание ещё пять лет спустя.