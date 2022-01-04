Hyundai отрицает завершение разработки ДВС

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Грузовые беспилотники и суперкары: компания Hyundai рассказала о планах по развитию водородного топлива
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Компания Hyundai опровергла появившиеся в начале января слухи о том, что производитель прекратил разработку новых ДВС и закрыл соответствующее подразделение. Как пишет Motor1, официальное опровержение слухов получено от американского подразделения компании.
В сентябре прошлого года Hyundai действительно сообщала о намерении перевести свой модельный ряд на электротягу. Однако случится это только к 2035 году и только в Европе, а 80% глобального модельного ряда перейдёт на батарейное питание ещё пять лет спустя.