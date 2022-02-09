Hyundai и Kia отзовут почти полмиллиона машин из-за риска возгорания

Американские подразделения Hyundai и Kia опубликовали призыв к владельцам нескольких моделей выпуска с 2014 по 2019 год (общим числом 484 588 машин) не парковаться в закрытых помещениях и вблизи от других автомобилей. Почти полмиллиона Hyundai и Kia оказались подвержены риску внезапного самовозгорания даже при выключенном двигателе. Сервисная кампания стартует в марте нынешнего года.
- Потенциальная неисправность кроется в системе АБС — пожар может возникнуть, как утверждает производитель, из-за короткого замыкания в блоке управления. Чтобы не создавать в случае возгорания опасность для других автовладельцев, обладателей проблемных машин и просят соблюдать осторожность при парковке до тех пор, пока неисправность не будет ликвидирована. Автомобилям на сервисных станциях заменят блоки АБС.
- Под отзывную кампанию попали кроссоверы Kia Sportage, Hyundai Santa Fe разных модификаций и Hyundai Tucson, а также седан Kia K900. Из них 126 747 автомобилей приходится на марку Kia и 357 830 — на Hyundai. Будет ли объявлена аналогичная кампания в России, пока неизвестно: данные о подобных отзывах на сайте Росстандарта отсутствуют.
Ранее Hyundai отзывала кроссоверы Santa Fe актуального поколения из-за возможности внезапного переворачивания данных на цифровых приборных панелях. А в ноябре прошлого года стало известно о крупном вознаграждении, которое получил информатор американского регулятора, — он сообщил властям о ряде дефектов в двигателях корейских производителей, которые те предпочли утаить, за что и получил 24 миллиона долларов.