Hyundai и Kia отзовут почти полмиллиона машин из-за риска возгорания

Американские подразделения Hyundai и Kia опубликовали призыв к владельцам нескольких моделей выпуска с 2014 по 2019 год (общим числом 484 588 машин) не парковаться в закрытых помещениях и вблизи от других автомобилей. Почти полмиллиона Hyundai и Kia оказались подвержены риску внезапного самовозгорания даже при выключенном двигателе. Сервисная кампания стартует в марте нынешнего года.