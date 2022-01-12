Hyundai Equus с «горящей» историей: о чём не рассказывает продавец

Это подтверждает и расчёт, сделанный в том же 2018 году страховой компанией — на 2,3 млн рублей! В списке того, что нужно поменять, помимо кузовных элементов, повреждения которых видны на фотографиях, есть и те, что выглядят вроде бы целыми — например, левая фара и передние колёсные арки. А главное, расчёт содержит длинный список облицовок, деталей двигателя и целых узлов, вроде генератора и стартера.

Тем не менее, горелый Equus купили и восстановили (попутно оформив на него дубликат ПТС). Вряд ли это делали с использованием новых запчастей — такой ремонт экономически нецелесообразен даже с учётом того, что такие машины стоят дешевле, чем на немецкий «премиум». И если для кузовных элементов это не очень критично, то остаточный ресурс сложных агрегатов после восстановления предсказать невозможно.

Да и с пожаром неприятности корейского седана не закончились. Уже после ремонта он попал в ДТП. По данным ГИБДД, в аварии пострадала вся правая сторона кузова, а также оба бампера.