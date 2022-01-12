Hyundai Equus с «горящей» историей: о чём не рассказывает продавец

Что лучше — скромный, зато новый автомобиль, или подержанный, но большой, мощный и богато оснащённый? Кажется, многие покупатели уже поняли, что пожилой S-класс или «семёрка» BMW стоят дёшево не просто так: низкую цену «компенсируют» будущие ремонты и стоимость содержания сложной техники. Но стройность этой логики нарушают… корейцы с их премиальными моделями, подержанные экземпляры которых ставят вопрос ещё острее. Что лучше — новый бюджетный седан c накруткой дилера или совсем не старый, зато представительского класса?
Например, вот этот Huyndai Equus, всего за 1 300 000 рублей. Автомобиль 2015 года, с вменяемым пробегом в 100 тыс. км и с топовым мотором V8 объёмом 5 литров и мощностью 430 л.с.! Разгон до 100 км/ч за 5,8 секунды, 240 км/ч максимальная скорость, больше 5 метров длины. И всё это по цене нового Соляриса c его малолитражным моторчиком и скромной динамикой!
Причём это не самый дешёвый на Авто.ру Equus: 1,3 млн — это средняя цена на такую версию седана. Данный экземпляр привлёк внимание тем, что продавец обещает ещё и максимальную комплектацию автомобиля, подробно перечисляя всё его оснащение. Правда никакой другой информации о товаре не даёт.
Комментарий продавца
Макcимaльнaя комплектация для этой мaшины. Есть абсолютно всё.
Комплектация Royal: Тип кузова: седан легковой Тип двигателя: бензиновый Трансмиссия: 8-ст. АКПП ABS (антиблокировочная система тормозов) BAS (система помощи при торможении) EBD (система распределения тормозных усилий) EPB (электронный стояночный тормоз с режимом автоматического удержания ESP (электронная система стабилизации) TCS (антипробуксовочная система) VSM (система управления стабилизацией) Автоматическая настройка зеркал при включении задней...
Попробуем оценить привлекательность этой покупки с помощью сервиса ПроАвто. Получаем отчёт по VIN-коду машины и… чуда не произошло. Уже в кратком его содержании мы видим отметки об аукционе битых автомобилей, участии в ДТП, страховых расчётах. Но, может быть, всё было не так уж и страшно?
Увы, данные о владельцах тоже не вызывают оптимизм. Первым из них было юридическое лицо, что нормально — новый Equus для личного пользования наверняка покупали единицы. А вот следующая строчка тревожна — больше года Hyundai провёл вообще без регистрации. И, забегая вперёд, снятию с учёта как раз предшествовали аукционы, где распродают повреждённые автомобили.
Мы уже знаем, что такое обычно происходит после серьёзного ДТП — но в этот раз причиной всего стала не авария. На самом деле машина горела! А после этого её продали на Авто.ру с комментарием «Авто после лёгкого возгорания».
На фотографиях видно, что у Hyundai пострадала передняя часть кузова, где случился пожар, и крышка багажника — возможно при попытке достать из заблокированной машины огнетушитель. И если сзади повреждения невелики, то моторному отсеку и самому двигателю досталось изрядно. Оплавленный впускной коллектор, сгоревшее правое зеркало, отсутствующее лобовое стекло — всё это вовсе не кажется «лёгким возгоранием».
Это подтверждает и расчёт, сделанный в том же 2018 году страховой компанией — на 2,3 млн рублей! В списке того, что нужно поменять, помимо кузовных элементов, повреждения которых видны на фотографиях, есть и те, что выглядят вроде бы целыми — например, левая фара и передние колёсные арки. А главное, расчёт содержит длинный список облицовок, деталей двигателя и целых узлов, вроде генератора и стартера.
Тем не менее, горелый Equus купили и восстановили (попутно оформив на него дубликат ПТС). Вряд ли это делали с использованием новых запчастей — такой ремонт экономически нецелесообразен даже с учётом того, что такие машины стоят дешевле, чем на немецкий «премиум». И если для кузовных элементов это не очень критично, то остаточный ресурс сложных агрегатов после восстановления предсказать невозможно.
Да и с пожаром неприятности корейского седана не закончились. Уже после ремонта он попал в ДТП. По данным ГИБДД, в аварии пострадала вся правая сторона кузова, а также оба бампера.
Так что же лучше купить — новый Solaris или такой вот большой и роскошный, но явно проблемный Equus? Каждый потенциальный покупатель должен сам найти ответ на этот вопрос. Отчёт, собранный Авто.ру, лишь помогает в этом выборе с простыми и понятными аргументами. Наконец, с помощью сервиса ПроАвто можно узнать о прошлом и других экземпляров корейского «премиума». Это совсем несложно и недорого, ведь Equus встречается куда реже, чем Solaris. Вдруг повезёт найти действительно отлично сохранившийся представительский седан?