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Кроссовер Hyundai Creta N Line для России рассекретили на патентах

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Кирилл Малышев

В этом году на российском рынке должен появиться кроссовер Hyundai Creta в «спортивном» исполнении NLine. Первые изображения этой машины публикует «Авторевю». На парных рисунках в опубликованной ниже галерее версия Creta NLine показана справа.

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  • Спереди новая версия отличается иным узором решётки радиатора. Такой же — на увеличенном воздухозаборнике бампера. Изменилась на треугольную форма противотуманок.
  • Сзади Creta N Line отличается от обычной фонарями с прозрачными секциями и бампером. На последнем появилась имитация диффузора с орнаментом, похожим на применяющийся спереди. Кроме того, справа виден сдвоенный патрубок выпускной системы (на стандартных Кретах выхлоп скрыт под бампером).
  • Никаких новых агрегатов Creta N Line не получит. Скорее всего, её предложат только с двухлитровым 149-сильным атмосферником, передним или полным приводом. Колёса будут диаметром 16 или 17 дюймов. И почти наверняка появится особая отделка салона.

Согласно изначальному плану, Creta N Line должна была выйти на рынок в первом квартале этого года. Теперь всё сдвинулось на неопределённый срок. Также ожидаются Tucson N Line, обновлённый Palisade, электрический Ioniq 5 и представительский Genesis G90. Минивэн Staria успели презентовать до возникновения кризиса на авторынке.

Нужна нам «спортивная» Creta?

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