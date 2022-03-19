Кроссовер Hyundai Creta N Line для России рассекретили на патентах

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Кирилл Малышев
В этом году на российском рынке должен появиться кроссовер Hyundai Creta в «спортивном» исполнении NLine. Первые изображения этой машины публикует «Авторевю». На парных рисунках в опубликованной ниже галерее версия Creta NLine показана справа.
Согласно изначальному плану, Creta N Line должна была выйти на рынок в первом квартале этого года. Теперь всё сдвинулось на неопределённый срок. Также ожидаются Tucson N Line, обновлённый Palisade, электрический Ioniq 5 и представительский Genesis G90. Минивэн Staria успели презентовать до возникновения кризиса на авторынке.