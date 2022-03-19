Кроссовер Hyundai Creta N Line для России рассекретили на патентах

Спереди новая версия отличается иным узором решётки радиатора. Такой же — на увеличенном воздухозаборнике бампера. Изменилась на треугольную форма противотуманок.

Сзади Creta N Line отличается от обычной фонарями с прозрачными секциями и бампером. На последнем появилась имитация диффузора с орнаментом, похожим на применяющийся спереди. Кроме того, справа виден сдвоенный патрубок выпускной системы (на стандартных Кретах выхлоп скрыт под бампером).

Никаких новых агрегатов Creta N Line не получит. Скорее всего, её предложат только с двухлитровым 149-сильным атмосферником, передним или полным приводом. Колёса будут диаметром 16 или 17 дюймов. И почти наверняка появится особая отделка салона.

Согласно изначальному плану, Creta N Line должна была выйти на рынок в первом квартале этого года. Теперь всё сдвинулось на неопределённый срок. Также ожидаются Tucson N Line, обновлённый Palisade, электрический Ioniq 5 и представительский Genesis G90. Минивэн Staria успели презентовать до возникновения кризиса на авторынке.