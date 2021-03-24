Hyundai тоже построит быстрейший в мире спорткар — правда, на водороде
Дмитрий Елизаров
Компания Hyundai присоединилась к проекту организации Forze Hydrogen Racing, которая планирует построить самую быструю на планете машину на топливных элементах. По планам альянса, болид должен суметь разогнаться быстрее
Вес прототипа под названием Forze IX не превысит полутора тонн. По расчётам разработчиков, полноприводный болид потратит на ускорение до
100 км/чменее 3 секунд. Если все расчёты удастся подтвердить на практике, Forze IX официально назовут быстрейшей водородной машиной в мире, в Hyundai уже считают грядущее достижение «серьёзным прорывом в экологичных видах автоспорта». Машина окажется готова к стартам в 2022 году.
Forze Hydrogen Racing — по сути, объединение студентов: в команду входят около 60 учащихся Делфтского технологического университета в Нидерландах. Инженеры европейского технического центра Hyundai в Рюссельсхайме обеспечат проекту техническую и консультационную поддержку. Один из руководителей центра назвал Forze «командой самых ярких умов с проверенным опытом использования топливных элементов на гоночной трассе». Одна из машин, построенных в рамках проекта Forze ранее, уже успела отметиться достижением: она проехала Нюрбургринг быстрее чем за 11 минут, установив рекорд для машин на топливных элементах.
На счету Hyundai тоже имеется водородный рекорд. Кроссовер Nexo в версии на топливных элементах в 2019 году смог разогнаться на озере Бонневилль до
170,8 км/ч,что назвали лучшим достижением в классе.