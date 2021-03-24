Большой седан из Кореи, на сколько может подорожать бензин и другие события дня

Hyundai тоже построит быстрейший в мире спорткар — правда, на водороде

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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai присоединилась к проекту организации Forze Hydrogen Racing, которая планирует построить самую быструю на планете машину на топливных элементах. По планам альянса, болид должен суметь разогнаться быстрее 300 км/ч.

  • Вес прототипа под названием Forze IX не превысит полутора тонн. По расчётам разработ­чиков, полно­приводный болид потратит на ускорение до 100 км/ч менее 3 секунд. Если все расчёты удастся подтвердить на практике, Forze IX официально назовут быстрейшей водородной машиной в мире, в Hyundai уже считают грядущее достижение «серьёзным прорывом в экологичных видах автоспорта». Машина окажется готова к стартам в 2022 году.

  • Forze Hydrogen Racing — по сути, объединение студентов: в команду входят около 60 учащихся Делфтского техно­логического универ­ситета в Нидер­ландах. Инженеры европейского техниче­ского центра Hyundai в Рюссель­схайме обеспечат проекту техниче­скую и консультаци­онную поддержку. Один из руково­дителей центра назвал Forze «командой самых ярких умов с проверенным опытом использо­вания топливных элементов на гоночной трассе». Одна из машин, построенных в рамках проекта Forze ранее, уже успела отметиться достиже­нием: она проехала Нюрбург­ринг быстрее чем за 11 минут, установив рекорд для машин на топливных элементах.

  • На счету Hyundai тоже имеется водородный рекорд. Кроссовер Nexo в версии на топливных элементах в 2019 году смог разогнаться на озере Бонневилль до 170,8 км/ч, что назвали лучшим достиже­нием в классе.

Как считаете, нужны миру машины на водороде?

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