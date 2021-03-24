Hyundai тоже построит быстрейший в мире спорткар — правда, на водороде

Forze Hydrogen Racing — по сути, объединение студентов: в команду входят около 60 учащихся Делфтского техно­логического универ­ситета в Нидер­ландах. Инженеры европейского техниче­ского центра Hyundai в Рюссель­схайме обеспечат проекту техниче­скую и консультаци­онную поддержку. Один из руково­дителей центра назвал Forze «командой самых ярких умов с проверенным опытом использо­вания топливных элементов на гоночной трассе». Одна из машин, построенных в рамках проекта Forze ранее, уже успела отметиться достиже­нием: она проехала Нюрбург­ринг быстрее чем за 11 минут, установив рекорд для машин на топливных элементах.