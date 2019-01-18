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Британцы придумали водородную зарядку для электромобилей

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Британская компания AFC Energy представила концепт CH2ARGE – первое в мире зарядное устройство для электромобилей, работающее на водородных топливных элементах.

Устройство водородной зарядки
Глава AFC Energy Адам Бонд заряжает BMW i8
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Устройство водородной зарядки

Как она работает?

Устройство использует тот же принцип, что и топливные ячейки – вступая в реакцию, водород и кислородом вырабатывают электричество. Энергия хранится в батарее ёмкостью 40 кВт·ч, а отходы от её производства – это обычная вода. 

Одного водородного бака хватит на 140 машин. Станция оснащена технологией быстрой зарядки.

На разработку этой установки ушло 10 лет. Демонстрация новой технологии прошла на территории аэродрома в Дансфолде, где снимается шоу Top Gear, а в роли подопытного выступал гибридный BMW i8.

В AFC Energy заявляют, что главным преимуществом системы является возможность установки в местах, где нет электричества. Сейчас компания ведёт переговоры с производителями оборудования о начале массового производства водородных зарядок.

Водородные станции – панацея?

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