Гибридам Porsche Cayenne в России увеличили ёмкость аккумуляторов: цены уже известны
Дмитрий Елизаров
Компания Porsche адаптировала аккумуляторы, ранее установленные на рестайлинговые Panamera, для кроссоверов Cayenne с бензоэлектрическими установками. Вседорожники стали больше проезжать на электротяге и эффективнее заряжаться.
Ёмкость аккумуляторов Cayenne выросла с 14,1 до 17,9 кВт⋅ч, что увеличило запас хода кроссоверов без подключения ДВС на 30%. К примеру, 462-сильный Cayenne
E-Hybridпроедет без подзарядки до 48 километров, а старший Cayenne Surbo S E-Hybridс 680-сильной установкой — до 42 километров по циклу WLTP. Применяемый на гибридах электромотор развивает 136 л.с. и может разогнать кроссоверы до 135 км/ч.
Попутно гибридам усовершенствовали и режимы работы силовой установки. В ориентированном на максимальный заряд режиме
E-Chargeаккумулятор теперь наполняется не до 100%, а только до 80% — это занимает гораздо меньше времени. В режимах Sport и Sport Plus зарядка батареи продолжается до уровня, минимально необходимого для спортивного вождения. Мощность самой зарядки также увеличена.
В России гибридные Porsche Cayenne нового модельного года уже доступны для заказа. Базовая стоимость кроссовера с 462-сильной установкой составляет
7 400 000рублей, за флагманский Cayenne Turbo S E-Hybridпридётся заплатить 12 342 000рублей. Купеобразные кроссоверы стоят 8 060 000и 12 863 000рублей соответственно.
Флагманская модификация Porsche Panamera обновилась около недели назад: она получила гибридную силовую установку на 700 л.с. и цену в России от
13 560 000рублей.