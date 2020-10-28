Названы самые популярные в России грузовики

Гибридам Porsche Cayenne в России увеличили ёмкость аккумуляторов: цены уже известны

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Дмитрий Елизаров

Компания Porsche адаптировала аккуму­ляторы, ранее установ­ленные на рестай­линговые Panamera, для кроссоверов Cayenne с бензо­электри­ческими установками. Вседорожники стали больше проезжать на электротяге и эффективнее заряжаться.

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  • Ёмкость аккумуляторов Cayenne выросла с 14,1 до 17,9 кВт⋅ч, что увеличило запас хода кроссоверов без подключе­ния ДВС на 30%. К примеру, 462-сильный Cayenne E-Hybrid проедет без подзарядки до 48 кило­метров, а старший Cayenne Surbo S E-Hybrid с 680-сильной установкой — до 42 кило­метров по циклу WLTP. Применяемый на гибридах электро­мотор разви­вает 136 л.с. и может разогнать кроссоверы до 135 км/ч.

  • Попутно гибридам усовершенствовали и режимы работы силовой установки. В ориенти­рованном на максимальный заряд режиме E-Charge аккуму­лятор теперь наполняется не до 100%, а только до 80% — это занимает гораздо меньше времени. В режимах Sport и Sport Plus зарядка батареи продол­жается до уровня, минимально необходи­мого для спортивного вождения. Мощность самой зарядки также увеличена.

  • В России гибридные Porsche Cayenne нового модельного года уже доступны для заказа. Базовая стоимость кроссовера с 462-сильной установкой составляет 7 400 000 рублей, за флагманский Cayenne Turbo S E-Hybrid придётся заплатить 12 342 000 рублей. Купе­образные кроссоверы стоят 8 060 000 и 12 863 000 рублей соответ­ственно.

  • Флагманская модификация Porsche Panamera обновилась около недели назад: она получила гибридную силовую установку на 700 л.с. и цену в России от 13 560 000 рублей.

Выбрали бы гибридное кросс-купе или полноценный суперкар?

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