Гибридам Porsche Cayenne в России увеличили ёмкость аккумуляторов: цены уже известны

Ёмкость аккумуляторов Cayenne выросла с 14,1 до 17,9 кВт⋅ч, что увеличило запас хода кроссоверов без подключе­ния ДВС на 30%. К примеру, 462-сильный Cayenne E-Hybrid проедет без подзарядки до 48 кило­метров, а старший Cayenne Surbo S E-Hybrid с 680-сильной установкой — до 42 кило­метров по циклу WLTP. Применяемый на гибридах электро­мотор разви­вает 136 л.с. и может разогнать кроссоверы до 135 км/ч.

Попутно гибридам усовершенствовали и режимы работы силовой установки. В ориенти­рованном на максимальный заряд режиме E-Charge аккуму­лятор теперь наполняется не до 100%, а только до 80% — это занимает гораздо меньше времени. В режимах Sport и Sport Plus зарядка батареи продол­жается до уровня, минимально необходи­мого для спортивного вождения. Мощность самой зарядки также увеличена.

В России гибридные Porsche Cayenne нового модельного года уже доступны для заказа. Базовая стоимость кроссовера с 462-сильной установкой составляет 7 400 000 рублей, за флагманский Cayenne Turbo S E-Hybrid придётся заплатить 12 342 000 рублей. Купе­образные кроссоверы стоят 8 060 000 и 12 863 000 рублей соответ­ственно.