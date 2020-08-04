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Выпустите это немедленно! Дизайнер нарисовал новый УАЗ «Хантер» с серпами в фарах

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Артём Шахнович

Ульяновский автозавод опубликовал на своей странице ВКонтакте изображения модерни­зиро­ванного внедорожника Хантер. Автор проекта — независимый дизайнер Сергей Крицберг.

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  • УАЗ Хантер будущего отличается от знаменитого внедорож­ника полностью новым кузовом, который при этом сохранил оригиналь­ность и узнава­емость. У авто­мобиля присут­ствует характерная подштам­повка, идущая через весь борт. Силуэт — практически как у классического Хантера.

  • В числе особенностей — современная свето­диодная оптика. Передние дневные ходовые огни выполнены в необычной манере и напоминают серпы, заходящие на крылья. У внедорож­ника силовые бамперы с буксиро­вочными проушинами, накладки на колёсные арки из неокрашен­ного пластика. Запасное колесо крепится на распашной двери сзади.

  • Виртуальный УАЗ сохранил принципи­альную схему знаменитого внедорож­ника — у него рамное шасси и зависимая подвеска спереди и сзади.

  • К сожалению, выпускать такую модель УАЗ не планирует.

  • Серийный УАЗ Хантер оснащён бензиновым 2,7-литровым двигателем, развивающим 135 л.с. при 4600 об./мин и 217 Нм при 3900 об./мин. Коробка передач — пятиступен­чатая механическая. Привод полный, с жёстко подключа­емой передней осью и понижающей передачей. Цены начинаются от 663 300 рублей.

Как вам виртуальный УАЗ?

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