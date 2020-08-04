Выпустите это немедленно! Дизайнер нарисовал новый УАЗ «Хантер» с серпами в фарах
Артём Шахнович
Ульяновский автозавод опубликовал на своей странице ВКонтакте изображения модернизированного внедорожника Хантер. Автор проекта — независимый дизайнер Сергей Крицберг.
УАЗ Хантер будущего отличается от знаменитого внедорожника полностью новым кузовом, который при этом сохранил оригинальность и узнаваемость. У автомобиля присутствует характерная подштамповка, идущая через весь борт. Силуэт — практически как у классического Хантера.
В числе особенностей — современная светодиодная оптика. Передние дневные ходовые огни выполнены в необычной манере и напоминают серпы, заходящие на крылья. У внедорожника силовые бамперы с буксировочными проушинами, накладки на колёсные арки из неокрашенного пластика. Запасное колесо крепится на распашной двери сзади.
Виртуальный УАЗ сохранил принципиальную схему знаменитого внедорожника — у него рамное шасси и зависимая подвеска спереди и сзади.
К сожалению, выпускать такую модель УАЗ не планирует.
Серийный УАЗ Хантер оснащён бензиновым 2,7-литровым двигателем, развивающим 135 л.с. при 4600
об./мини 217 Нм при 3900 об./мин.Коробка передач — пятиступенчатая механическая. Привод полный, с жёстко подключаемой передней осью и понижающей передачей. Цены начинаются от 663 300 рублей.