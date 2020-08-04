Выпустите это немедленно! Дизайнер нарисовал новый УАЗ «Хантер» с серпами в фарах

УАЗ Хантер будущего отличается от знаменитого внедорож­ника полностью новым кузовом, который при этом сохранил оригиналь­ность и узнава­емость. У авто­мобиля присут­ствует характерная подштам­повка, идущая через весь борт. Силуэт — практически как у классического Хантера.

В числе особенностей — современная свето­диодная оптика. Передние дневные ходовые огни выполнены в необычной манере и напоминают серпы, заходящие на крылья. У внедорож­ника силовые бамперы с буксиро­вочными проушинами, накладки на колёсные арки из неокрашен­ного пластика. Запасное колесо крепится на распашной двери сзади.

Виртуальный УАЗ сохранил принципи­альную схему знаменитого внедорож­ника — у него рамное шасси и зависимая подвеска спереди и сзади.

К сожалению, выпускать такую модель УАЗ не планирует.