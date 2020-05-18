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Hummer H1 попробовал перетянуть два внедорожника и пикап. Одновременно

Новости

Николай Андреев

Канал Carwow устроил соревнование по пере­тяги­ванию каната в поле, главным участником которого стал пикап Hummer H1 весом 3,6 тонны и оснащённый 197-сильным турбодизельным 6.5 V8. Сначала его попробовал перетянуть 2,5-тонный Mercedes-AMG G 63 с 585-сильным 4.0 V8. Когда ничего не вышло, на подмогу Гелику позвали 102-сильный Suzuki Jimny — вместе они весят как один Хаммер.

После второй победы Hummer H1 в связку к двум рамным внедорож­никам добавили 1,9-тонный пикап Mitsubishi L200 со 150-сильным турбодизелем 2.3. Посмотрите, получится ли у этой троицы совместными усилиями перетянуть тяжёлого «американца».

Хаммер — самый крутой из этих четырёх автомобилей?

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