Электрический Hummer стал внедорожником. Он будет стоить столько же, сколько пикап

Первой на рынок — в начале 2023 года — выйдет топовая модификация Edition 1. У неё тоже будет три электромотора, как у самого дорогого пикапа, но их суммарная отдача составит 842 л.с. против 1014 сил (крутящий момент тот же: 15 590 Нм). В разгоне 0–60 миль в час (97 км/ч) он уступит пикапу полсекунды (3,5 против 3,0 секунды).

Меньше будет и запас хода — ёмкость батареи не называется, но внедорожник сможет проехать около 480 километров без подзарядки вместо 560 километров в случае с пикапом. Стоимость Edition 1 составит 105,6 тысячи долларов, а с опциональ­ным внедорожным набором Extreme Off-Road (шины, допол­нительная защита, усиленные полуоси, блокировка переднего дифференциала и имитация блокировки заднего) — 110,6 тысячи.

Позже, в 2023-м, появятся версии Hummer EV3Х (с той же технической начинкой, но менее богатым оснащением) и Hummer EV2Х (два мотора, 634 л.с. и 10 033 Нм, 480 километров запаса хода) за 100 и 90 тысяч долларов соответ­ственно.