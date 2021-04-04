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Электрический Hummer стал внедорожником. Он будет стоить столько же, сколько пикап

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Михаил Кондратьев

Марка GMC, в линейку которой вошёл возрождённый Hummer, представила второй вариант электрической модели — с пятидверным кузовом. Внедорожник во многом повторяет пикап, показанный осенью 2020 года, но отличается габаритами и не имеет тысячесильной версии.

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  • Точные размеры новинки не были названы, но известно, что у неё меньшая колёсная база — это 3218 против 3445 милли­метров у пикапа. Последний обладает при этом 5507 милли­метрами габаритной длины, однако даже на фото хорошо заметно, что у внедорожника короче задняя часть (от задней стойки — салон остался таким же) и меньший свес.

  • Как и пикап, электровнедорожник Hummer будет оснащаться адаптивной пневмо­подвеской (но не в базовой версии) с регулиру­емым дорожным просветом. По умолчанию это 257–302 милли­метра, а с опциональным пакетом Extract Mode клиренс будет достигать 404 милли­метров — в таком режиме авто­мобиль сможет взобраться на вертикальное препят­ствие высотой до 460 миллиметров.

  • У всех версий, кроме базовой, будет и полно­управляемое шасси. Задние колёса способны поворачи­ваться в противо­положную сторону с передними для улучшения манёвренности (диаметр разворота составляет 10,8 метра). А в фирменном режиме CrabWalk передние и задние колёса поворачи­ваются в одну сторону, что позволяет машине двигаться по диагонали.

  • Первой на рынок — в начале 2023 года — выйдет топовая модификация Edition 1. У неё тоже будет три электромотора, как у самого дорогого пикапа, но их суммарная отдача составит 842 л.с. против 1014 сил (крутящий момент тот же: 15 590 Нм). В разгоне 0–60 миль в час (97 км/ч) он уступит пикапу полсекунды (3,5 против 3,0 секунды).

  • Меньше будет и запас хода — ёмкость батареи не называется, но внедорожник сможет проехать около 480 километров без подзарядки вместо 560 километров в случае с пикапом. Стоимость Edition 1 составит 105,6 тысячи долларов, а с опциональ­ным внедорожным набором Extreme Off-Road (шины, допол­нительная защита, усиленные полуоси, блокировка переднего дифференциала и имитация блокировки заднего) — 110,6 тысячи.

  • Позже, в 2023-м, появятся версии Hummer EV3Х (с той же технической начинкой, но менее богатым оснащением) и Hummer EV2Х (два мотора, 634 л.с. и 10 033 Нм, 480 километров запаса хода) за 100 и 90 тысяч долларов соответ­ственно.

  • В 2024 году на рынок выйдет базовый внедорожник Hummer EV2 за 80 тысяч. У такого автомобиля будут те же показатели мощности, но умень­шенная батарея и запас хода около 400 километров. Вместе с тем он лишится полно­управля­емого шасси с пневмо­подвеской. Все моди­фикации, кроме двух топовых, совпадают по стоимости с аналогичными версиями пикапа.

Hummer-электропикап или электровнедорожник?

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