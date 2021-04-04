Электрический Hummer стал внедорожником. Он будет стоить столько же, сколько пикап
Михаил Кондратьев
Марка GMC, в линейку которой вошёл возрождённый Hummer, представила второй вариант электрической модели — с пятидверным кузовом. Внедорожник во многом повторяет пикап, показанный осенью 2020 года, но отличается габаритами и не имеет тысячесильной версии.
Точные размеры новинки не были названы, но известно, что у неё меньшая колёсная база — это 3218 против 3445 миллиметров у пикапа. Последний обладает при этом 5507 миллиметрами габаритной длины, однако даже на фото хорошо заметно, что у внедорожника короче задняя часть (от задней стойки — салон остался таким же) и меньший свес.
Как и пикап, электровнедорожник Hummer будет оснащаться адаптивной пневмоподвеской (но не в базовой версии) с регулируемым дорожным просветом. По умолчанию это 257–302 миллиметра, а с опциональным пакетом Extract Mode клиренс будет достигать 404 миллиметров — в таком режиме автомобиль сможет взобраться на вертикальное препятствие высотой до 460 миллиметров.
У всех версий, кроме базовой, будет и полноуправляемое шасси. Задние колёса способны поворачиваться в противоположную сторону с передними для улучшения манёвренности (диаметр разворота составляет 10,8 метра). А в фирменном режиме CrabWalk передние и задние колёса поворачиваются в одну сторону, что позволяет машине двигаться по диагонали.
Первой на рынок — в начале 2023 года — выйдет топовая модификация Edition 1. У неё тоже будет три электромотора, как у самого дорогого пикапа, но их суммарная отдача составит 842 л.с. против 1014 сил (крутящий момент тот же: 15 590 Нм). В разгоне 0–60 миль в час (97 км/ч) он уступит пикапу полсекунды (3,5 против 3,0 секунды).
Меньше будет и запас хода — ёмкость батареи не называется, но внедорожник сможет проехать около 480 километров без подзарядки вместо 560 километров в случае с пикапом. Стоимость Edition 1 составит 105,6 тысячи долларов, а с опциональным внедорожным набором Extreme Off-Road (шины, дополнительная защита, усиленные полуоси, блокировка переднего дифференциала и имитация блокировки заднего) — 110,6 тысячи.
Позже, в 2023-м, появятся версии Hummer EV3Х (с той же технической начинкой, но менее богатым оснащением) и Hummer EV2Х (два мотора, 634 л.с. и 10 033 Нм, 480 километров запаса хода) за 100 и 90 тысяч долларов соответственно.
В 2024 году на рынок выйдет базовый внедорожник Hummer EV2 за 80 тысяч. У такого автомобиля будут те же показатели мощности, но уменьшенная батарея и запас хода около 400 километров. Вместе с тем он лишится полноуправляемого шасси с пневмоподвеской. Все модификации, кроме двух топовых, совпадают по стоимости с аналогичными версиями пикапа.