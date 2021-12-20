Создатели Hummer EV потроллили Tesla Cybertruck на экране мультимедийки

На первый взгляд, на рисунке нет ничего необычного: просто Hummer едет на подъём. Однако оказывается, что под его колёсами нарисована передняя часть кузова пикапа Tesla Cybertruck. Расценить значок можно лишь как демонстрацию превосходства модели GM.

Другие пиктограммы, как видно по снимку, в меню Хаммера тоже выглядят странно и необычно. Интересно, что рисунок с Теслой подписан «lights» («огни» в переводе с английского). Сюжет никак не ассоцииру­ется с настройками фар или света.

Формально GMC Hummer EV и Tesla Cybertruck не являются прямыми конкурентами, поэтому шутку можно расценивать как дружеский троллинг, а не как недобро­совестную рыночную борьбу. Модель GM будет стоить от 80 000 долларов, тогда как Tesla обещает цену почти вдвое ниже. Последней обозначенной на сайте производителя стартовой стоимостью были 39 900 долларов.