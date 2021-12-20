Создатели Hummer EV потроллили Tesla Cybertruck на экране мультимедийки

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В меню медиасистемы электрического пикапа GMC Hummer EV оказалась странная пиктограмма. При внимательном рассмотрении на ней можно заметить конкурента Хаммера, пикап Tesla Cybertruck. На значок обратил внимание пользователь форума, посвящённого будущей Тесле.
Формально GMC Hummer EV и Tesla Cybertruck не являются прямыми конкурентами, поэтому шутку можно расценивать как дружеский троллинг, а не как недобросовестную рыночную борьбу. Модель GM будет стоить от 80 000 долларов, тогда как Tesla обещает цену почти вдвое ниже. Последней обозначенной на сайте производителя стартовой стоимостью были 39 900 долларов.